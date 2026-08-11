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ગુજરાતમાં 10 દિવસના વિરામ બાદ મેઘરાજાની પધરામણી: અમદાવાદ સહિત રાજ્યભરમાં ધોધમાર વરસાદ, જનજીવન પ્રભાવિત

Ahmedabad heavy Rains: રાજ્યમાં 10 દિવસના લાંબા વિરામ બાદ ફરી એકવાર વરસાદી માહોલ બરાબરનો જામ્યો છે. ગઈકાલે બપોર બાદ શરૂ થયેલા વાતાવરણના પલટા બાદ આજે વહેલી સવારથી અમદાવાદ, ગાંધીનગર, અમરેલી અને મહીસાગર સહિતના જિલ્લાઓમાં ધીમીધારેથી લઇને ધોધમાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે. મેઘમહેરના કારણે વાતાવરણમાં ભારે ઠંડક પ્રસરી ગઈ છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 11, 2026, 09:50 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 09:50 AM IST
ગુજરાતમાં 10 દિવસના વિરામ બાદ મેઘરાજાની પધરામણી: અમદાવાદ સહિત રાજ્યભરમાં ધોધમાર વરસાદ, જનજીવન પ્રભાવિત

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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