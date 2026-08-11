/ગુજરાતમાં 10 દિવસના વિરામ બાદ મેઘરાજાની પધરામણી: અમદાવાદ સહિત રાજ્યભરમાં ધોધમાર વરસાદ, જનજીવન પ્રભાવિત

Ahmedabad heavy Rains: અમદાવાદ શહેરમાં વહેલી સવારથી જ આકાશ વાદળછાયું બનતાં અનેક વિસ્તારોમાં ધીમી ધારેથી મધ્યમ વરસાદ શરૂ થયો છે. વાડજ, ઇન્કમટેક્સ, ઉસ્માનપુરા, અખબારનગર, સોલા અને પકવાન જેવા વિસ્તારોમાં વરસાદ વચ્ચે સોલા વિસ્તારમાં વિઝિબિલિટી ઘટતાં વાહનચાલકોને હેડલાઇટ ચાલુ રાખીને વાહન ચલાવવાની ફરજ પડી હતી. ગાંધીનગરના કલોલ શહેરી વિસ્તાર અને ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ધોધમાર વરસાદ પડી રહ્યો છે. વરસાદને કારણે અનેક નિચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા છે. કલોલ રેલવે પૂર્વ વિસ્તાર સહિત આસપાસના વિસ્તારોમાં વરસાદી પાણી ભરાયા છે.
અમદાવાદમાં બે કલાકમાં એક ઈંચ વરસાદ, પૂર્વ વિસ્તારમાં મુસળધાર
હવામાન વિભાગની આગાહી વચ્ચે અમદાવાદ શહેરમાં સવારે 7:00 વાગ્યાથી જ વરસાદી માહોલ છવાયો હતો. આકાશમાં ઘનઘોર વાદળો વચ્ચે માત્ર 2 કલાકમાં સરેરાશ એક ઈંચ જેટલો વરસાદ ખાબક્યો હતો. પૂર્વ અમદાવાદના કઠવાડા, નિકોલ, વસ્ત્રાલ, ઓઢવ, ઠક્કરનગર, હંસપુરા, ઈસનપુર, નારોલ અને ગ્યાસપુરમાં જોરદાર વરસાદ નોંધાયો છે. કઠવાડામાં એક જ કલાકમાં સૌથી વધુ 22 મિમી, હંસપુરામાં 11 મિમી અને નિકોલમાં 10.50 મિમી વરસાદ પડ્યો છે.
અમદાવાદ શહેરમાં હળવાથી મધ્યમ ઝાપટાં પડ્યા
આ ઉપરાંત જશોદાનગર, સીટીએમ, નરોડા, મેમ્કો, વિરાટનગર, ગોમતીપુર અને રખિયાલમાં પણ એક ઈંચ જેટલો વરસાદ વરસ્યો છે. જ્યારે પશ્ચિમ અમદાવાદના જીવરાજપાર્ક, વેજલપુર, વાસણા, સેટેલાઈટ, શિવરંજની, જોધપુર, બોડકદેવ, વસ્ત્રાપુર, સોલા, સાબરમતી, પાલડી અને વાડજ સહિતના વિસ્તારોમાં હળવાથી મધ્યમ ઝાપટાં પડ્યા છે.
અમદાવાદમાં સીઝનનો કુલ વરસાદ 608.20 મિમી
સતત વરસાદના કારણે પશ્ચિમના સોલા અને એસ.જી. હાઈવે જેવા વિસ્તારોમાં વિઝિબિલિટી ઘટી જતાં વાહનચાલકોને હેડલાઈટ ચાલુ રાખીને વાહન ચલાવવાની ફરજ પડી હતી. આજના વરસાદ સાથે અમદાવાદમાં સીઝનનો કુલ વરસાદ 608.20 મિમી એટલે કે સરેરાશના 66.53% સુધી પહોંચી ગયો છે.
દહેગામ અને કલોલમાં પાણી ભરાયા
ગાંધીનગરના કલોલ અને દહેગામ તાલુકામાં પણ મેઘરાજાએ ધમાકેદાર બેટિંગ કરી છે. દહેગામમાં માત્ર 2 કલાકમાં દોઢ ઈંચ ધોધમાર વરસાદ વરસતાં નીચાણવાળા વિસ્તારો જળમગ્ન બન્યા છે. વૈભવ કોમ્પ્લેક્સ, એમ.જી. અમીન કોમ્પ્લેક્સ, મોડાસા રોડ, પૂર્ણિમા ઢાળી અને નેહરુ ચોકડી જેવા વેપારી તથા રહેણાંક વિસ્તારો પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયા હતા. કલોલ શહેર અને ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં વહેલી સવારથી શરૂ થયેલા વરસાદના કારણે કલોલ રેલવે પૂર્વ વિસ્તાર, ગુજરાતી શાળા, કલ્યાણ બેંક, જ્યોતિબા ફુલે લાઈબ્રેરી અને આરોગ્ય કેન્દ્ર આસપાસના વિસ્તારોમાં વરસાદી પાણી ભરાઈ ગયા હતા.
સૌરાષ્ટ્ર અને ઉત્તર-મધ્ય ગુજરાતમાં વરસાદી હેલી
મહીસાગર જિલ્લામાં સતત બીજા દિવસે મેઘમહેર યથાવત્ રહી છે. લુણાવાડા, ખાનપુર અને આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં વહેલી સવારથી ધીમીધારેથી ધોધમાર વરસાદ પડ્યો છે. સતત બે દિવસથી પડી રહેલા વરસાદના કારણે સુકાઈ રહેલા પાકને નવજીવન મળતાં ખેડૂતોમાં આનંદ છવાયો છે. અમરેલી શહેર ઉપરાંત તાલુકાના ગ્રામ્ય વિસ્તારો અને બાબરાના લુણકી તથા ઈંગોરાળા સહિતના ગામોમાં વરસાદી ઝાપટાં પડ્યા છે, જેનાથી સમગ્ર જિલ્લાના વાતાવરણમાં આહલાદક ઠંડક પ્રસરી ગઈ છે. આકાશમાં હજુ પણ ઘેરાયેલા ડિબાંગ વાદળોને જોતાં આગામી કલાકોમાં રાજ્યના વિવિધ ભાગોમાં વરસાદનું જોર યથાવત્ રહેવાની શક્યતા છે.
મહીસાગરમાં સતત બીજા દિવસે મેઘમહેર, લુણાવાડામાં ધોધમાર વરસાદ
મહીસાગરમાં 10 દિવસના વિરામ બાદ મેઘરાજાની પધરામણી સાથે સતત બીજા દિવસે પણ વરસાદી માહોલ યથાવત્ રહ્યો છે. લુણાવાડા, ખાનપુર અને આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાં વહેલી સવારથી જ ધીમી ધારેથી ધોધમાર વરસાદ શરૂ થતાં વાતાવરણમાં ભારે ઠંડક પ્રસરી ગઈ છે. સતત બે દિવસના આ વરસાદથી સુકાઈ રહેલા પાકને નવજીવન મળતાં ખેડૂતોમાં આનંદ છવાયો છે, જ્યારે જળાશયો અને તળાવો ભરાય તે માટે ખેડૂતો હજુ પણ સારા વરસાદની આશા રાખી રહ્યા છે.