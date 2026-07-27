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ફરી વરસાદી માહોલ, અમદાવાદ-ધોળકામાં અનેક વિસ્તારો પાણીમાં ડૂબાડૂબ! ઢાળની પોળમાં મકાન ધરાશાયી

Ahmedabad Rains: અમદાવાદમાં આજે  ફરીથી વરસાદ ચાલુ થયો છે. અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદ પડ્યો છે. સવારે 6 વાગે મોટા વરસાદી ઝાપટા શરૂ થયા હતા. એક કલાકમાં થલતેજમાં સૌથી વધુ વરસાદ 1.69 ઈંચ ખાબક્યો હતો. સાયન્સ સિટીમાં 1.67 ઈંચ વરસાદ પડ્યો હતો. અમદાવાદના 21 જેટલા વિસ્તારોમાં સીઝનનો 20 ઈંચથી વધુ વરસાદ પડ્યો છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 27, 2026, 10:46 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 11:58 AM IST
ફરી વરસાદી માહોલ, અમદાવાદ-ધોળકામાં અનેક વિસ્તારો પાણીમાં ડૂબાડૂબ! ઢાળની પોળમાં મકાન ધરાશાયી
Image Credit: video grab AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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