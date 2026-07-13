/રથયાત્રા પહેલા પોલીસ રિહર્સલ, 14મીએ નેત્રોત્સવ વિધિ, 15મીએ સોનાવેશ દર્શન, જાણો રથયાત્રાની એક એક વિગતો

ભગવાન જગન્નાથજીની 149મી રથયાત્રા 16 જુલાઈના રોજ અમદાવાદના જમાલપુરમાં આવેલા જગન્નાથ મંદિરમાંથી નીકળશે. ચુસ્ત બંદોબસ્ત વચ્ચે આ ભગવાન જગન્નાથ, બહેન સુભદ્રા અને ભાઈ બલરામ નગરચર્યાએ નીકળશે. આ વખતે રથયાત્રામાં 18 ગજરાજ, ટ્રકો, 30 અખાડા, 18 ભજનમંડળીઓ અને 3 બેન્ડબાજા સામેલ હશે. રથયાત્રા પહેલા પોલીસ રીહર્સલ પણ યોજાયું. અમદાવાદના કમિશનર સહિત ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓ આ રિહર્સલમાં જોડાયા. જાણો વધુ વિગતો.
149મી રથયાત્રા
ભગવાન જગન્નાથજીની 149મી રથયાત્રા ગુરુવારના રોજ 16મી જુલાઈએ નીકળશે. આ વખતે રથયાત્રામાં 18 ગજરાજ, ભારતીય સંસ્કૃતિની ઝાંખી કરાવતા ટ્રકો, 30 અખાડા 18 ભજન મંડળીઓ અને ત્રણ બેન્ડબાજા સાથે રથયાત્રા નીકળશે. 1000 થી 1200 જેટલા ખલાસી ભાઈઓ રથ ખેંચશે. દેશભરમાંથી 25 હજાર સાધુ સંતો હરિદ્વાર, અયોધ્યા, નાસિક, ઉજ્જૈન, જગન્નાથપુરી અને, સૌરાષ્ટ્રમાંથી આવશે.
14મી જુલાઈએ નેત્રોત્સવ પૂજાવિધિ, 15મીએ સોનાવેશ દર્શન
16મીએ રથયાત્રાનો કાર્યક્રમ
ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે નીકળશે રથયાત્રા, કરાયું રિહર્સલ
149મી રથયાત્રા પૂર્વે પોલીસનું રીહર્સલ કરવામાં આવ્યું. અમદાવાદના પોલીસ કમીશ્નર સહીત ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓ રિહર્સલમાં જોડાયા. રથયાત્રાના રૂટ ઉપર રિહર્સલ કરવામાં આવ્યું. આ સાથે સુરક્ષા વ્યવસ્થાની સમીક્ષા કરવામાં આવી. બંદોબસ્તમાં પોલીસ ઉપરાંત પેરામિલિટરી પણ તૈનાત કરાઈ રહી છે. રથયાત્રા દરમિયાન 30 હજાર પોલીસ જવાનો ખડેપગે રહેશે. રેપિડ એક્શન ફોર્સની ટીમ પણ તૈનાત કરવામાં આવી. RAFમાં લેડીઝ ફોર્સ પણ તૈનાત કરવામાં આવી.
અમદાવાદના પોલીસ કમિશનર અનુપમસિંહ ગેહલોતે કહ્યું કે, 16 જુલાઈએ ભગવાનની 16 km લાંબી રથયાત્રા નીકળવાની છે. બે દિવસ રિહર્સલ યોજાવવાનું છે. અમે ભૂતકાળની તમામ સ્થિતિ જાણી છે. કુલ 31 હજાર જેટલી પોલીસફોર્સ તૈનાત હશે. તેમણે કહ્યું કે, આં વર્ષે અમે વધુ પોલીસ તૈનાત કરી રહ્યા છીએ. 3300થી વધુ પોલીસકર્મીઓ CCTV ઉપર નજર રાખશે. ફેશિયલ રેકોગનાઈઝશન સિસ્ટમનો પણ ઉપયોગ કરવામાં આવશે. 65 ડ્રોન, બોડીવાન કેમેરાનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. એમ્બયુલેન્સ, ફાયર ફાઇટરનો ઉપયોગ કરવામાં આવશે. ગજરાજને લઇ પોલીસ, મંદિર પ્રસાશન અને ફોરેસ્ટ ટીમ વચ્ચે સંકલન કરવામાં આવશે.