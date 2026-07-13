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રથયાત્રા પહેલા પોલીસ રિહર્સલ, 14મીએ નેત્રોત્સવ વિધિ, 15મીએ સોનાવેશ દર્શન, જાણો રથયાત્રાની એક એક વિગતો

Rath Yatra 2026: 16મી જુલાઈના રોજ ભગવાન જગન્નાથજીની બહેન સુભદ્રા, ભાઈ બલરામ સાથે નગરચર્યાએ નીકળશે. ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે આ રથયાત્રા નીકળશે. જો કે તે પહેલા પોલીસ રિહર્સલ કરવામાં આવ્યું. રથયાત્રા પહેલા 14મી જુલાઈએ નેત્રોત્સવ વિધિ, 15મી સોનાવેશ દર્શનનો  ભક્તોને લાભ મળશે. રથયાત્રાનો સંપૂર્ણ કાર્યક્રમ પણ જાણો. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 13, 2026, 11:08 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 11:08 AM IST
રથયાત્રા પહેલા પોલીસ રિહર્સલ, 14મીએ નેત્રોત્સવ વિધિ, 15મીએ સોનાવેશ દર્શન, જાણો રથયાત્રાની એક એક વિગતો
Image Credit: AI Generated ImageSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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