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Rathyatra 2026: કેવી રીતે કરાય છે જગન્નાથની પહિંદ વિધિ? ક્યારથી થઈ શરૂઆત, જાણો કોણે કેટલી વખત કરાવી છે પહિંદ વિધિ

Ahmedabad Jagannath Rath Yatra 2026: આજે અમદાવાદમાં ભગવાન જગન્નાથજીની 149મી રથયાત્રા નીકળશે. ત્રણેય રથને નગરચર્યાએ રવાના થાય તે પહેલા પહેલા પહિંદ વિધિ કરવામાં આવે છે. પહિંદ વિધિ રાજ્યના સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલ દ્વારા કરવામાં આવે છે. પરંતુ શું તમને ખબર છે શું છે આ પહિંદ વિધિ અને તેનું મહત્વ, કયારથી તેની શરૂઆત થઈ. 

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 16, 2026, 06:36 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 06:36 AM IST
Rathyatra 2026: કેવી રીતે કરાય છે જગન્નાથની પહિંદ વિધિ? ક્યારથી થઈ શરૂઆત, જાણો કોણે કેટલી વખત કરાવી છે પહિંદ વિધિ
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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