/અમદાવાદમાં સંબંધો શરમાયા: સીએ દંપતીએ જ સગા મામાને શેરબજારના નામે ₹10 કરોડનો ચૂનો ચોપડ્યો!

ઉદય રંજન, અમદાવાદઃ અમદાવાદ આર્થિક ગુના નિવારણ શાખાએ એક એવા બંટી-બબલી દંપતીની ધરપકડ કરી છે, જેને પોતાના જ કૌટુંબિક મામાને કરોડો રૂપિયાનો ચૂનો લગાવ્યો છે. શેર બજારમાં રોકાણના નામે 10 કરોડથી વધુની ઠગાઈ આચરનાર આ હાઈપ્રોફાઈલ દંપતીની પોલીસે ધરપકડ કરીને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
મામાને બનાવ્યા નિશાન
સમાજમાં એક કહેવત છે કે લોભિયા હોય ત્યાં ધુતારા ભૂખ્યા ના મરે. ત્યારે જ આવો એક કિસ્સો અમદાવાદમાં સામે આવ્યો છે. શેરબજારમાં રાતોરાત અમીર બનવાની લાલચમાં લોકો અવારનવાર ઠગાઈનો ભોગ બનતા હોય છે, પરંતુ અમદાવાદમાં સંબંધોને શરમાવે તેવી એક ઘટના સામે આવી છે. જગતપુર અને ગાંધીનગરમાં સીએ ફર્મ ચલાવતા જવલીન નાયક અને તેની પત્ની બોસકી નાયકે પોતાના જ કૌટુંબિક મામા કૌશલ નાયકને નિશાન બનાવ્યા અને 10 કરોડનો ચૂનો લગાવ્યો છે. આ દંપતીએ મામાને શેર બજારમાં રોકાણ કરી મોટો નફો આપવાની લાલચ આપી હતી જેના કારણે મામાએ કરોડો રૂપિયાનું રોકાણ કર્યું હતું.
કરોડો રૂપિયાની છેતરપિંડી
મામા કૌશલ નાયકે ભાણેજના વિશ્વાસે ટુકડે-ટુકડે 5.91 કરોડ રૂપિયા રોક્યા હતા. એટલું જ નહીં, મામાના ભરોસે તેમના અન્ય સંબંધીઓએ પણ 4.44 કરોડ રૂપિયા આ દંપતીને આપ્યા. આમ, દંપતીએ કુલ 10 કરોડ 36 લાખથી વધુની રકમ મેળવીને છેતરપિંડી આચરી હતી. આટલું ઓછું હોય તેમ, આરોપી ઓએ ફરિયાદી મામાના નામે એક બોગસ કંપની પણ ઉભી કરી દીધી હોવાનું પણ પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે.
આ રીતે ભાંડો ફૂટ્યો
આ બંટી બબલી ની મહાઠગાઈનો ભાંડો ત્યારે ફૂટ્યો જ્યારે ફરિયાદી કૌશલ નાયકે પોતાની દીકરીને USA ના વિઝા મેળવવા માટે આરોપી ભાણેજ પાસે પોતાના રૂપિયા પાછા માગ્યા. આરોપીઓએ રૂપિયા પાછા આપવાને બદલે વાયદાઓ કર્યાં હતા. ત્યારે મામાને છેતરપિંડીનો અનુભવ થયો હતો. ત્યારબાદ આરોપીએ ફરિયાદીના બેંક ખાતામાં 50 લાખ જમા કરાવ્યા હોવાની નકલી બેંક સ્લીપ પધરાવી દીધી હતી. બેંક તપાસ કરતા આ સ્લીપ નકલી હોવાનું સામે આવ્યું હતું.
ઠગ દંપતી સામે ફરિયાદ
આખરે આ મામલે ફરિયાદી મામાએ અમદાવાદ આર્થિક ગુના નિવારણ શાખામાં ફરિયાદ નોંધાતા પોલીસે તાત્કાલિક એક્શન લઈને ઠગ દંપતી જવલીન નાયક અને બોસકી નાયકની ધરપકડ કરી લીધી છે. કોર્ટે આરોપીઓના 21મી જૂન સુધીના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા છે. પોલીસે હવે એ દિશામાં તપાસ તેજ કરી છે કે આરોપીઓએ આ ઠગાઈના કરોડો રૂપિયા ક્યાં સગેવગે કર્યા છે અથવા કઈ જગ્યાએ રોકાણ કર્યું છે અને આ સિવાય અન્ય કોઈ ભગોબનાર છે કે કેમ?