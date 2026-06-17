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અમદાવાદમાં સંબંધો શરમાયા: સીએ દંપતીએ જ સગા મામાને શેરબજારના નામે ₹10 કરોડનો ચૂનો ચોપડ્યો!

Ahmedabad Crime News: સમાજમાં એક બહુ જૂની કહેવત છે કે 'સગાં જ થયા વૈરી'...જ્યારે કોઈ બહારની વ્યક્તિ છેતરી જાય ત્યારે આર્થિક નુકસાન થાય છે, પણ જ્યારે પોતાના જ લોહીના સંબંધો પીઠમાં છરો ભોંકે ત્યારે નુકસાનની સાથે અસહ્ય આઘાત પણ લાગે છે. અમદાવાદમાં સંબંધોને શર્મસાર કરતી અને કૌટુંબિક વિશ્વાસના લીરેલીરા ઉડાડતી એક મોટી ઘટના સામે આવી છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jun 17, 2026, 05:40 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 05:53 PM IST
અમદાવાદમાં સંબંધો શરમાયા: સીએ દંપતીએ જ સગા મામાને શેરબજારના નામે ₹10 કરોડનો ચૂનો ચોપડ્યો!

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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