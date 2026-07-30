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અમદાવાદમાં 8 ઈંચ સુધીના અતિભારે વરસાદની આગાહી: શાળા-કોલેજોમાં રજાઓ, AMC કર્મચારીઓની રજા રદ્દ

31 જુલાઈથી ફરી એકવાર ગુજરાત પર આવી રહી છે આફત..આ એવી આફત છે જે બધુ તબાહ કરી શકે છે..આ એવી આફત છે ડૂબાડી શકે છે..આ એવી આફત છે જે વિનાશ વેરી શકે છે અને એટલે જ તંત્ર તૈયારીઓમાં લાગી ગયું છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 30, 2026, 05:54 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 05:54 PM IST
અમદાવાદમાં 8 ઈંચ સુધીના અતિભારે વરસાદની આગાહી: શાળા-કોલેજોમાં રજાઓ, AMC કર્મચારીઓની રજા રદ્દ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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