/અમદાવાદમાં 8 ઈંચ સુધીના અતિભારે વરસાદની આગાહી: શાળા-કોલેજોમાં રજાઓ, AMC કર્મચારીઓની રજા રદ્દ

અમદાવાદમાં હવામાન વિભાગ દ્વારા બે દિવસ માટે રેડ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. શહેરમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડી શકે છે. હવામાન વિભાગની આગાહીના પગલે તંત્ર એલર્ટ થઈ ગયું છે. શાળા કોલેજોમાં રજાઓ જાહેર કરી દેવામાં આવી છે. આ સિવાય અમદાવાદ મહાનગર પાલિકાના તમામ કર્મચારીઓની રજા રદ્દ કરવામાં આવી છે.
અમદાવાદમાં તંત્ર સજ્જ
તાજેતરમાં અમદાવાદમાં આવેલા ભારે વરસાદને કારણે શહેરમાં અનેક જગ્યાએ પાણી ભરાયા હતા. તંત્ર સામે લોકોમાં રોષ જોવા મળ્યો હતો. તેવામાં આગામી બે દિવસ એટલે કે 31 જુલાઈ અને 1 ઓગસ્ટે શહેરમાં અતિભારે વરસાદની આગાહી આપવામાં આવી છે. મનપાનું તંત્ર તૈયાર થઈ ગયું છે. શહેરમાં મનપાના તમામ કર્મચારીઓની રજા રદ્દ કરવામાં આવી છે. સાબરમતી નદી ખાલી કરી દેવામાં આવી છે. ખારીકટ કેનાલમાં પણ સિંચાઈ વિભાગે પાણી બંધ કર્યું છે. એએમસી તરફથી શહેરમાં લાગેલા હોર્ડિંગ અને બોર્ડને લઈને તકેદારીના પગલાં ભરવામાં આવ્યા છે.
કોર વિસ્તારમાં જર્જરિત મકાન હોય તો સુરક્ષિત સ્થળે પહોંચી જવાની સૂચના આપવામાં આવી છે. અમદાવાદ પાલિકાના કોમ્યુનિટી હોલ અને શાળાઓ જરૂર મુજબ તૈયાર કરવામાં આવી છે. તંત્રએ નીચાણવાળા વિસ્તારના લોકોને તકેદારી રાખવાની સલાહ આપી છે. શહેરમાં પાણીનું સ્તર વધશે એટલે તંત્ર સુધી એક્શનમાં આવશે. તંત્રએ નાગરિકોને સહકાર આપવાની અપીલ કરી છે. ફાયરવિભાગ તમામ સાધનો સાથે તૈયાર છે.
ભારે વરસાદની આગાહીના પગલે અધિકારીઓની રજા રદ, મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે આપ્યો આદેશ#weatherforecast #RedAlert #highalert #rainforecast #gujarat #cmbhupendrapatel #viralvideos #trendingvideos #viralreels #trendingreels pic.twitter.com/UzlhU1WyRy
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) July 30, 2026
શહેરમાં ભારે વરસાદની આગાહી
અમદાવાદમાં હવામાન વિભાગ દ્વારા રેડ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. બે દિવસ શહેરમાં ભારે વરસાદ પડી શકે છે. અમદાવાદ અને તેની આસપાસના વિસ્તારોમાં 8 ઈંચ જેટલા વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. 1 ઓગસ્ટે પણ અમદાવાદમાં હવામાન વિભાગનું એલર્ટ છે.
ગાંધીનગરમાં પણ યોજાઈ બેઠક
જિલ્લા વહીવટી તંત્રને સતર્ક રહેવા સૂચના આપવામાં આવી છે. તમામ અધિકારીઓની રજા રદ કરાઈ છે. અધિકારીઓને હેડ ક્વાર્ટરમાં હાજર રહેવા આદેશ કરાયો છે. અને આ સ્થિતિમાં શું કરવું અને શું ન કરવું તેની ગાઈડલાઈન આપવામાં આવી છે. જરૂર પડે ત્યાં અત્યારથી સ્થળાંતર કરાવી દેવાની સૂચના છે. જોખમી, હોર્ડિંગ ઝાડ દૂર કરવા નિર્દેશો અપાયા છે. મહેસૂલ વિભાગના અધિક મુખ્ય સચિવે કલેક્ટરો સાથે ચર્ચા કરી છે. જરૂર મુબજ નિર્ણયો લઈ શાળામાં રજા આપવાની સૂચના પણ આપવામાં આવી છે.