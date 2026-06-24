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  • /સાવધાન! ડેટિંગ એપ પર પાર્ટનર શોધવો ભારે પડ્યો: અમદાવાદના યુવકને અવાવરુ જગ્યાએ લઈ જઈ પટ્ટાથી માર માર્યો, સોનાની વીંટી અને રોકડા લૂંટ્યા

સાવધાન! ડેટિંગ એપ પર પાર્ટનર શોધવો ભારે પડ્યો: અમદાવાદના યુવકને અવાવરુ જગ્યાએ લઈ જઈ પટ્ટાથી માર માર્યો, સોનાની વીંટી અને રોકડા લૂંટ્યા

Ahmedabad News: શું તમે પણ અજાણી ડેટિંગ એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરો છો? તો સાવધાન થઈ જજો! ડેટિંગ એપ પર પાર્ટનર શોધવો અમદાવાદના એક યુવકને ભારે પડ્યું છે જે મામલે નારોલ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાઈ છે જો કે નારોલ પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં જ આ ગુનાના આરોપીની ધરપકડ કરી લીધી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 24, 2026, 05:26 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 05:26 PM IST
સાવધાન! ડેટિંગ એપ પર પાર્ટનર શોધવો ભારે પડ્યો: અમદાવાદના યુવકને અવાવરુ જગ્યાએ લઈ જઈ પટ્ટાથી માર માર્યો, સોનાની વીંટી અને રોકડા લૂંટ્યા
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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