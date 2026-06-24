/સાવધાન! ડેટિંગ એપ પર પાર્ટનર શોધવો ભારે પડ્યો: અમદાવાદના યુવકને અવાવરુ જગ્યાએ લઈ જઈ પટ્ટાથી માર માર્યો, સોનાની વીંટી અને રોકડા લૂંટ્યા

ઉદય રંજન/અમદાવાદ: નારોલમાં રહેતો એક યુવક જે કાલુપુરની ટેક્સટાઈલ કંપનીમાં નોકરી કરે છે, તેણે Grinder-gay dating & chat app પર jeson!!23 આઈડી ધરાવતા વ્યક્તિ સાથે સંપર્ક કર્યો હતો. બંને વચ્ચે વાતચીત થયા બાદ મળવાનું નક્કી થયું. રાત્રિના સાડા આઠ વાગ્યે યુવક પોતાના એક્ટિવા પર નક્કી કરેલા સ્થળે પહોંચ્યો હતો. જોકે, ત્યાં પહોંચતા જ યુવકની મુશ્કેલીઓનો અંત નહીં પણ શરૂઆત થઈ હતી. ત્યાં બે અજાણ્યા શખ્સો આવ્યા અને યુવકના એક્ટિવા પર સવાર થઈ ગયા હતા. કેનાલ રોડ પાસે એક અવાવરુ જગ્યાએ લઈ ગયા હતા. જ્યાં આરોપીઓએ યુવકને પટ્ટા થી માર માર્યો હતો.
લૂંટારુઓએ પહેલા યુવકના હાથમાંથી ૩ ગ્રામની સોનાની વીંટી છીનવી લીધી અને વધુ પૈસાની માંગણી કરી હતી. યુવક પાસે રોકડા ન હોવાને કારણે તેને ગાલ પર થપ્પડ મારી માર મારવામાં આવ્યો હતો. પોતાની જાન બચાવવા માટે યુવકે મિત્રને ફોન કરીને 5 હજાર રૂપિયા ઓનલાઈન મંગાવ્યા હતા, જે લૂંટારુઓએ દુકાનમાં સ્કેનર મારફતે રોકડા કઢાવી લીધા હતા ત્યારે આ બન્યા બાદ ભોગવબનાર યુવકે નારોલ પોલીસ સ્ટેશન માં ફરિયાદ નોંધાવી હતી ત્યારે નારોલ પોલીસે ફરિયાદ નોંધી ને વધુ તપાસ હાથ ધરી હતી.
લૂંટ બાદ બંને આરોપીઓ ફરાર થઈ ગયા હતા. આ ઘટના બાદ યુવકે પોતાના મિત્ર સાથે વાત કરી અને હિંમત મેળવી હતી. ઘટનાના એક મહિના બાદ આખરે યુવકે નારોલ પોલીસ સ્ટેશનમાં બંને અજાણ્યા શખ્સો વિરુદ્ધ લૂંટની ફરિયાદ નોંધાવી હતી જેને ગંભીરતાથી લઈ નારોલ પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં જ 2 આરોપીની ધરપકડ કરી છે.ઝડપાયેલા આરોપીમાં 22 વર્ષીય જય ઉર્ફે જેક રાજેશ ચાવડા અને 26 વર્ષીય રોહીત ઉર્ફ રીસ્કી શુખપાલ યાદવનો સમાવેશ થાય છે.
પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે રાજેશ ચાવડા નામના આરોપી સામે ચાર જેટલા ગુના નોંધાઈ ચૂક્યા છે. જેમાં એક ગોમતીપુર વિસ્તારમાં હત્યાનો ગુનો પણ સામેલ છે. જ્યારે રોહિત નામના આરોપી સામે અલગ અલગ પોલીસ સ્ટેશનમાં કુલ ત્રણ ગુના નોંધાઈ ચૂક્યા છે ત્યારે નારોલ પોલીસે લૂંટ ના ગુના માં બંને આરોપી ની ધરપકડ કરી ને મુદામાલ કબજે કરવા અને આવા પ્રકાર ના અન્ય ગુનાને અંજામ આપ્યો છે કે નહીં એ દિશા માં તપાસ હાથ ધરી છે.
આ બનાવ બન્યા બાદ નારોલ પોલીસ દ્વારા લોકોને અપીલ કરવામાં આવી છે કે અજાણી ડેટિંગ અને ચેટિંગ એપ્લિકેશનો પરથી સંપર્કમાં આવતી વ્યક્તિઓ પર આંધળો વિશ્વાસ ન કરવો અને સાવચેતી રાખવી જોઈએ. આરોપીની ધરપકડ બાદ હાલ પોલીસ દ્વારા આ કેસ ને લઈ ને પણ વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.