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અમદાવાદમાં કૂતરા બાદ હવે પાલતુ બિલાડીઓનું પણ રજીસ્ટ્રેશન ફરજિયાત; જાણો છેલ્લી તારીખ, ફી અને જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ્સ

Ahmedabad Cat Registration Mandatory: અમદાવાદ શહેરમાં હવે શ્વાનની માફક જ બિલાડી પાળવા માટે પણ લોકોએ મ્યુનિ. કોર્પોરેશન પાસેથી લાયસન્સ લેવું પડશે. આજથી તેના માટે રજિસ્ટ્રેશનની પ્રક્રિયા પણ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. આ નોંધણી માટે 200 રૂપિયા ફી નક્કી કરવામાં આવી છે. AMCએ શહેરમાં પાલતુ બિલાડી અને શ્વાનનું રજીસ્ટ્રેશન ફરજિયાત કર્યું છે. 30 સપ્ટેમ્બર 2026 સુધીમાં ઓનલાઇન નોંધણી કરાવવાની રહેશે. બિલાડી માટે 200 અને શ્વાન માટે 2000 ફી નક્કી કરાઈ છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 10, 2026, 09:23 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 09:30 AM IST
અમદાવાદમાં કૂતરા બાદ હવે પાલતુ બિલાડીઓનું પણ રજીસ્ટ્રેશન ફરજિયાત; જાણો છેલ્લી તારીખ, ફી અને જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ્સ
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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અમદાવાદમાં કૂતરા બાદ હવે પાલતુ બિલાડીઓનું પણ રજીસ્ટ્રેશન ફરજિયાત; જાણો છેલ્લી તારીખ
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