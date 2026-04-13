ફરી સંબંધો થયાં શર્મસાર, નરાધમ બનેવીએ સગીર સાળીને લાલચ આપી બનાવી હવસનો શિકાર; આ રીતે ફૂટ્યો ભાંડો

ગુજરાતી ન્યૂઝAhmedabadફરી સંબંધો થયાં શર્મસાર, નરાધમ બનેવીએ સગીર સાળીને લાલચ આપી બનાવી હવસનો શિકાર; આ રીતે ફૂટ્યો ભાંડો

Ahmedabad News: અમદાવાદમાં બનેવીએ સગીર સાળી પર નજર બગાડી દુષ્કર્મ કર્યાની ઘટના સામે આવી છે. અમારીવાડી વિસ્તારમાં સાળીની એકલતાનો લાભ લઈને દુષ્કર્મ આચરી ગર્ભવતી બનાવનાર બનેવીની અમરાઇવાડી પોલીસે ધરપકડ કરી છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Apr 13, 2026, 05:48 PM IST
  • અમદાવાદમાં ફરી એકવાર સંબંધો થયાં શર્મસાર!
  • બનેવીએ સગીર સાળીને લાલચ આપીને અવારનવાર આચર્યું દુષ્કર્મ
  • સગીરાને પેટમાં અસહ્ય દુખાવો ઉપડતા સોનોગ્રાફીમાં ગર્ભવતી હોવાનું આવ્યું સામે

ઉદય રંજન/અમદાવાદ: અમદાવાદમાં સંબંધોની પવિત્રતાને લાંછન લગાવતી એક અત્યંત શરમજનક ઘટના સામે આવી છે. શહેરના અમરાઈવાડી વિસ્તારમાં એક નરાધમ બનેવીએ તેની સગીર સાળીની એકલતાનો લાભ ઉઠાવીને વારંવાર દુષ્કર્મ ગુજાર્યું હતું. આ પાશવી અત્યાચારને કારણે સગીરા ગર્ભવતી બની ગઈ હતી અને રવિવારે તેણે એક બાળકને જન્મ આપ્યો હતો, જેનું ગણતરીની મિનિટોમાં મોત નીપજ્યું હતું. કોણ છે આ નરાધમ બનેવી અને કેવી રીતે ફૂલ જેવી સગીરાને પોતાની પ્રેમજાળમાં ફસાવી. ચાલો વિગતવાર જાણીએ.

અમદાવાદની અમરાઈવાડી પોલીસે ધરપકડ કરેલા આ આરોપીનો ચહેરો કે તેની ઓળખ અમે તમને જણાવી શકતા નથી. કારણ કે તેના કામ જ એવા કાળા છે કે તેની ઓળખ છુપાવવી પડી રહી છે. આ શખ્સે પોતાના જ પરિવારની કૌટુંબિક સગીર સાળી પર દાનત બગાડી હતી. પાપી બનેવીએ સગીરા પર અવારનવાર દુષ્કર્મ આચર્યું. બનેવી દ્વારા વારંવાર દુષ્કર્મના કારણે સાળી ગર્ભવતી બની ગઈ. રવિવારે સગીરાની ડિલિવરી કરવામાં આવી હતી, જેમાં જન્મેલા બાળકે એક જ કલાકમાં દમ તોડી દીધો છે.

બનેવીએ સાળીને પીંખી નાંખી
અમદાવાદના અમરાઈવાડી વિસ્તારમાં બનેલી આ ઘટના સાળી-બનેવીના પવિત્ર સંબંધને કલંકિત કરનારી છે. હવસખોર બનેવીના પાપી કૃત્યની વાત કરીએ તો આરોપી બનેવીએ પ્રેમની વાતો કરીને સાળીને પોતાની ચુંગાલમાં ફસાવી લીધી હતી. જે બાદ નરાધમ બનેવી ત્યારે જ સગીરાના ઘરે પહોંચતો જ્યારે તેના માતા-પિતા ઘરે હાજર ન હોય. સગીરાને લાલચ આપીને તેને વારંવાર હવસનો શિકાર બનાવતો હતો. 

જીજાએ સાળીને બનાવી દીધી ગર્ભવતી
આ પાપનો ભાંડો ત્યારે ફૂટ્યો જ્યારે સગીરાને પેટમાં અસહ્ય દુખાવો ઉપડ્યો. પરિવાર તેને તાત્કાલિક હોસ્પિટલ લઈ ગયો. ડોક્ટરોએ સોનોગ્રાફી કરી ત્યારે હકીકત બહાર આવી કે સગીરા ગર્ભવતી છે. જ્યારે પરિવારે પૂછપરછ કરી તો માસૂમ સગીરાએ કૌટુંબિક બનેવીની કાળી કરતૂતો અંગે વાત કરી. જે બાદ પરિવારે નરાધમ બનેવી સામે ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસે હવસખોર બનેવીને જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દીધો છે.

ફરી સંબંધો થયાં શર્મસાર 
અમરાઈવાડીની ઘટનાએ ફરી સંબંધો સામે પ્રશ્નાર્થ ઉભો કર્યો છે. હવે સમય એવો છે કે, અજાણ્યા લોકો તો ઠીક પરિવારમાં જ બેઠેલા આવા હવસખોરોથી દીકરીઓને પહેલાં બચાવવી પડશે. પોલીસે હવે આ કેસમાં કોઈ કચાશ રાખવા માંગતી નથી. આરોપી બનેવી સામેના પુરાવા મજબૂત કરવા માટે પોલીસે મૃત નવજાત બાળક અને આરોપી બનેવીના DNA સેમ્પલ મેળવ્યા છે. સાથે જ સાયન્ટિફિક પુરાવાઓના આધારે આરોપીને સખતમાં સખત સજા થાય તે દિશામાં પોલીસે તપાસ તેજ કરી છે.

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

