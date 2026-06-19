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સંબંધીએ જ આચર્યું શર્મજનક કૃત્ય! લગ્નની લાલચ આપી યુવતી પર આચર્યુ દુષ્કર્મ! પીડિતા ગર્ભવતી બનતા જ નરાધમે તરછોડી

Ahmedabad News: અમદાવાદના દાણીલીમડા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં લગ્નની લાલચ આપીને એક યુવતી પર અવારનવાર શારીરિક સંબંધ બાંધી તેને ગર્ભવતી બનાવવામાં આવી છે. પીડિતાની ફરિયાદના આધારે દાણીલીમડા પોલીસે ગુનો નોંધીને ગણતરીના કલાકોમાં જ આરોપીની ધરપકડ કરી આરોપી વિરુદ્ધ પુરાવા એકત્ર કરવાની તજવીજ હાથ ધરી છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 19, 2026, 07:33 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 07:33 PM IST
સંબંધીએ જ આચર્યું શર્મજનક કૃત્ય! લગ્નની લાલચ આપી યુવતી પર આચર્યુ દુષ્કર્મ! પીડિતા ગર્ભવતી બનતા જ નરાધમે તરછોડી

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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સંબંધીએ જ આચર્યું શર્મજનક કૃત્ય! લગ્નની લાલચ આપી યુવતી પર આચર્યુ દુષ્કર્મ!
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