/સંબંધીએ જ આચર્યું શર્મજનક કૃત્ય! લગ્નની લાલચ આપી યુવતી પર આચર્યુ દુષ્કર્મ! પીડિતા ગર્ભવતી બનતા જ નરાધમે તરછોડી

ઉદય રંજન/અમદાવાદ: અમદાવાદના દાણીલીમડા વિસ્તારમાંથી એક બળાત્કારની ઘટના સામે આવી છે. દાણીલીમડા પોલીસ સ્ટેશનના ચોપડે નોંધાયેલ ફરિયાદની માહિતી મુજબ પીડિત યુવતી એપ્રિલ 2025માં અન્ય રાજ્યમાંથી અમદાવાદ ખાતે પોતાની માસીના ઘરે લગ્ન પ્રસંગમાં આવી હતી. ત્યાં તેની મુલાકાત એક સંબંધી યુવક દાનીશ અતાઉર રહેમાન શેખ સાથે થઈ હતી.
લગ્નની લાલચ આપી યુવતીને બનાવી ગર્ભવતી
જ્યારબાદ આરોપી દાનીશે યુવતીને લગ્નની લાલચ આપી હતી અને ઓક્ટોબર 2025થી નવેમ્બર 2025 દરમિયાન અવારનવાર તેની સાથે શારીરિક સંબંધો બાંધ્યા હતા. જેના કારણે યુવતી ગર્ભ રહી ગયું હતું. ગર્ભવતી બન્યા બાદ આરોપીએ યુવતીને તેના વતન મોકલી આપી હતી. જ્યારે યુવતીની માતાને આ બાબતની જાણ થઈ ત્યારે સમગ્ર મામલો બહાર આવ્યો હતો.
પીડિતાએ કંટાળીને પોલીસ સ્ટેશનના દરવાજા ખખડાવ્યા
આ સમગ્ર મામલે પીડિતાએ જ્યારે પોતાના સબંધી પરિચિત દાનીશ શેખને લગ્ન કરવા માટે કહ્યું, ત્યારે શરૂઆતમાં તે રાજી થઈ ગયો હતો. પરંતુ ગત 16 મે 2026ના રોજ આરોપીએ અચાનક ફોન કરીને લગ્ન કરવાની સ્પષ્ટ ના પાડી દીધી અને ધમકી આપી કે જે થાય તે કરી લેજે. આખરે ગર્ભવતી યુવતીએ કંટાળીને દાણીલીમડા પોલીસ સ્ટેશનના દરવાજા ખખડાવ્યા હતા. હાલ તો દાણીલીમડા પોલીસે આરોપી વિરુદ્ધ બળાત્કારની ફરિયાદ નોંધીને ગણતરીના કલાકોમાં ધરપકડ કરી લીધી હતી અને તપાસ હાથ ધરી છે.
પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી
ત્યારે દાણીલીમડા પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, આરોપી દાનિશ શેખ ગુડલક બેરલ માર્કેટ પાસે આવેલા તવક્કલનગરમાં રહે છે અને આરોપી દાનીશ શેખ છૂટક મજૂરી કામ કરે છે. દાણીલીમડા પોલીસે આરોપી વિરુદ્ધના મેડિકલ પુરાવા એકત્ર કરીને વધુમાં વધુ સજા થાય એ માટે કમર કસી છે.