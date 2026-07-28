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'જ્ઞાતિ નહીં ગરીબીને આધારે અનામત આપો', સોશિયલ મીડિયામાં ‘અનામત હટાવો આંદોલન’થી ગુજરાતમાં સળવળાટ: પાસ-SPGનું સમર્થન

Reservation Removal Movement: દિલ્હીમાં કોક્રોચ જનતા પાટી- સીજેપીનું આંદોલન શમ્યાના 24 જ કલાકમાં સોશિયલ મીડિયા પર રિઝર્વેશન હટાવો આંદોલન- આરઆઈએ નામનું અનામત વિરોલી જૂથ એક્ટિવ થયું છે. જેના ઈન્સ્ટાગામ પેજને 24 જ કલાકમાં 50 લાખ ફોલોઅર્સ મળ્યા છે, જેણે ગુજરાતમાં પણ સળવળાટ શરૂ કર્યો છે. દાયકા પહેલાં અનામત આંદોલન કરનારા પાટીદાર અનામત આંદોલન સમિતિ- પાસ (PAAS) અને સરદાર પટેલ ગ્રુપ. એસપીજી (SPG)ના આગેવાનો દ્વારા સોશિયલ મીડિયા પર શરૂ થયેલા આ આંદોલનને સમર્થન અપાયું છે. 

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 28, 2026, 10:34 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 10:34 AM IST
'જ્ઞાતિ નહીં ગરીબીને આધારે અનામત આપો', સોશિયલ મીડિયામાં ‘અનામત હટાવો આંદોલન’થી ગુજરાતમાં સળવળાટ: પાસ-SPGનું સમર્થન

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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