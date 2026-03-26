નિવૃત્ત PIનો કરુણ અંત! એક રક્ષક પોતાના જ ઘરમાં બન્યા અસુરક્ષિત, પત્ની-પુત્રના માનસિક ટોર્ચરથી ટૂંકાવ્યું જીવન
Ahmedabad News: અમદાવાદમાં રિટાયર્ડ PIએ પત્ની, પુત્ર અને સાળીના ત્રાસથી કંટાળી આપઘાત કર્યો છે. સુસાઈડ નોટ અનુસાર, નિવૃત્તિ બાદ તેમને જમવાનું અપાતું નહોતું અને પુત્ર મારઝૂડ કરતો હતો. મિલકત અને પેન્શન મુદ્દે થતા માનસિક-શારીરિક ટોર્ચર અંગે સોલા પોલીસે ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરી છે.
Trending Photos
ઉદય રંજન/અમદાવાદ: અમદાવાદના ચાંદલોડિયા વિસ્તારમાં માનવતાને હચમચાવી દેતી ઘટના સામે આવી છે. જે અધિકારીએ આખી જિંદગી કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવી, તે જ અધિકારી આજે અપમાન અને ત્રાસનો શિકાર બન્યા છે. SRPમાંથી નિવૃત થયેલા PI જયંતીભાઈ પરમારે પત્ની, પુત્ર અને સાળીના શારીરિક-માનસિક ત્રાસથી કંટાળી ઝેર પી જીવન ટૂંકાવ્યું છે. નિવૃત્તિ બાદ જમવાનું પણ ન મળવું અને નશાખોર દીકરાના મારનો ભોગ બનવું આ કરુણ વિગતો સુસાઇડ નોટમાં સામે આવતા સોલા પોલીસે ગુનો દાખલ કર્યો છે.
નિવૃત્તિ બાદ શરૂ થયું કષ્ટદાયક જીવન
વર્ષ 2020માં પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર તરીકે સન્માનભેર નિવૃત થયેલા જયંતીભાઈ પરમારને કલ્પના પણ નહીં હોય કે તેમની નિવૃત્તિ કાળ આટલો કષ્ટદાયક હશે. નિવૃત્તિ બાદ તેમણે બન્ને દીકરાઓ માટે લાખોના ફ્લેટ ખરીદ્યા, પત્નીના નામે મિલકત કરી, પણ બદલામાં તેમને મળ્યો તો માત્ર ત્રાસ. મૃતક PIનો આરોપ છે કે, છેલ્લા બે વર્ષથી પત્ની કૈલાસબેન તેમને જમવાનું આપતા નહોતા અને દીકરો મનોજ દારૂ પીને અવારનવાર પિતા સાથે મારઝૂડ કરતો હતો. પત્ની અને સાળી ઉષા પણ આ ટોર્ચરમાં સહભાગી બનતા હતા.
પેન્શન અને મિલકત માટે માનસિક ટોર્ચર
જયંતીભાઈના ભાઈ નરેશભાઈના જણાવ્યા અનુસાર, જયંતીભાઈને પેન્શનની રકમ આપી દેવા માટે દબાણ કરવામાં આવતું હતું. હદ તો ત્યારે થઈ જ્યારે પત્નીએ જયંતીભાઈના ચરિત્ર પર શંકા કરી તેમને ઘરમાંથી કાઢી મૂક્યા. જયંતીભાઈ છેલ્લા બે મહિનાથી પોતાના ભાઈઓ અને બહેનના ઘરે આશરો લઈ રહ્યા હતા. અંતે, ઘરના કલેશ અને અપમાનથી કંટાળી જયંતીભાઈએ ચાંદલોડિયામાં ઉભેલા એક બોલેરો પીકઅપ ડાલામાં બેસીને ઝેરી દવા ગટગટાવી લીધી.
સુસાઇડ નોટમાં થયો ઘટસ્ફોટ
મરતા પહેલા જયંતીભાઈએ લખેલી સુસાઇડ નોટમાં પત્ની કૈલાસબેન, પુત્ર મનોજ અને સાળી ઉષાના ત્રાસનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ કર્યો છે. સોલા પોલીસે આ મામલે આત્મહત્યાની દુષ્પ્રેરણાનો ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરી છે. એક રક્ષક જ્યારે પોતાના જ ઘરમાં અસુરક્ષિત બને, ત્યારે સમાજ વ્યવસ્થા સામે પણ અનેક સવાલો ઉભા થાય છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે