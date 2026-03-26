Prev
Next
Ahmedabad News: અમદાવાદમાં રિટાયર્ડ PIએ પત્ની, પુત્ર અને સાળીના ત્રાસથી કંટાળી આપઘાત કર્યો છે. સુસાઈડ નોટ અનુસાર, નિવૃત્તિ બાદ તેમને જમવાનું અપાતું નહોતું અને પુત્ર મારઝૂડ કરતો હતો. મિલકત અને પેન્શન મુદ્દે થતા માનસિક-શારીરિક ટોર્ચર અંગે સોલા પોલીસે ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરી છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Mar 26, 2026, 11:34 PM IST
  • રિટાયર્ડ PIનો પત્ની અને પુત્રના ત્રાસથી આપઘાત
  • પત્ની જમવાનું નહોતી આપતી અને પુત્ર મારતો હોવાનો સુસાઇડ નોટ ઉલ્લેખ
  • નિવૃત્ત PIના આપઘાત મામલે પત્ની, પુત્ર અને સાળી સામે ગુનો દાખલ

Trending Photos

નિવૃત્ત PIનો કરુણ અંત! એક રક્ષક પોતાના જ ઘરમાં બન્યા અસુરક્ષિત, પત્ની-પુત્રના માનસિક ટોર્ચરથી ટૂંકાવ્યું જીવન

ઉદય રંજન/અમદાવાદ: અમદાવાદના ચાંદલોડિયા વિસ્તારમાં માનવતાને હચમચાવી દેતી ઘટના સામે આવી છે. જે અધિકારીએ આખી જિંદગી કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવી, તે જ અધિકારી આજે અપમાન અને ત્રાસનો શિકાર બન્યા છે. SRPમાંથી નિવૃત થયેલા PI જયંતીભાઈ પરમારે પત્ની, પુત્ર અને સાળીના શારીરિક-માનસિક ત્રાસથી કંટાળી ઝેર પી જીવન ટૂંકાવ્યું છે. નિવૃત્તિ બાદ જમવાનું પણ ન મળવું અને નશાખોર દીકરાના મારનો ભોગ બનવું આ કરુણ વિગતો સુસાઇડ નોટમાં સામે આવતા સોલા પોલીસે ગુનો દાખલ કર્યો છે.

નિવૃત્તિ બાદ શરૂ થયું કષ્ટદાયક જીવન
વર્ષ 2020માં પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર તરીકે સન્માનભેર નિવૃત થયેલા જયંતીભાઈ પરમારને કલ્પના પણ નહીં હોય કે તેમની નિવૃત્તિ કાળ આટલો કષ્ટદાયક હશે. નિવૃત્તિ બાદ તેમણે બન્ને દીકરાઓ માટે લાખોના ફ્લેટ ખરીદ્યા, પત્નીના નામે મિલકત કરી, પણ બદલામાં તેમને મળ્યો તો માત્ર ત્રાસ. મૃતક PIનો આરોપ છે કે, છેલ્લા બે વર્ષથી પત્ની કૈલાસબેન તેમને જમવાનું આપતા નહોતા અને દીકરો મનોજ દારૂ પીને અવારનવાર પિતા સાથે મારઝૂડ કરતો હતો. પત્ની અને સાળી ઉષા પણ આ ટોર્ચરમાં સહભાગી બનતા હતા.

Add Zee News as a Preferred Source

પેન્શન અને મિલકત માટે માનસિક ટોર્ચર
જયંતીભાઈના ભાઈ નરેશભાઈના જણાવ્યા અનુસાર, જયંતીભાઈને પેન્શનની રકમ આપી દેવા માટે દબાણ કરવામાં આવતું હતું. હદ તો ત્યારે થઈ જ્યારે પત્નીએ જયંતીભાઈના ચરિત્ર પર શંકા કરી તેમને ઘરમાંથી કાઢી મૂક્યા. જયંતીભાઈ છેલ્લા બે મહિનાથી પોતાના ભાઈઓ અને બહેનના ઘરે આશરો લઈ રહ્યા હતા. અંતે, ઘરના કલેશ અને અપમાનથી કંટાળી જયંતીભાઈએ ચાંદલોડિયામાં ઉભેલા એક બોલેરો પીકઅપ ડાલામાં બેસીને ઝેરી દવા ગટગટાવી લીધી. 

સુસાઇડ નોટમાં થયો ઘટસ્ફોટ
મરતા પહેલા જયંતીભાઈએ લખેલી સુસાઇડ નોટમાં પત્ની કૈલાસબેન, પુત્ર મનોજ અને સાળી ઉષાના ત્રાસનો સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ કર્યો છે. સોલા પોલીસે આ મામલે આત્મહત્યાની દુષ્પ્રેરણાનો ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરી છે. એક રક્ષક જ્યારે પોતાના જ ઘરમાં અસુરક્ષિત બને, ત્યારે સમાજ વ્યવસ્થા સામે પણ અનેક સવાલો ઉભા થાય છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Ahmedabad Crime NewsRetired PI SuicideFamily Harassment Caseઅમદાવાદ સમાચારનિવૃત્ત પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર આત્મહત્યા

Trending news