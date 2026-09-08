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અમદાવાદમાં રિક્ષા ચાલકોની હડતાળ AMTS-BRTSને 'ફળી', મુસાફરો વધતાં જ એક જ દિવસમાં તિજોરી છલકાઈ

Ahmedadab News: રિક્ષા ચાલકોની હડતાળ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) સંચાલિત AMTS અને BRTS બસ સેવાઓ માટે આશીર્વાદરૂપ સાબિત થઈ, જેનાથી તેમની દૈનિક નાણાંકીય આવકમાં મોટો ઉછાળો જોવા મળ્યો. સામાન્ય દિવસોમાં કરતાં 7 સપ્ટેમ્બરે હડતાળના કારણે મુસાફરોની સંખ્યા વધીને 7 લાખથી વધુ પહોંચી ગઈ અને આવક પણ વધીને 47 લાખ રૂપિયાને વટાવી ગઈ. તે જ પ્રમાણે BRTS સેવાને 7 સપ્ટેમ્બરે 1.5 લાખ મુસાફરો મળ્યા, જેના પરિણામે તેની આવક વધીને 20 લાખ રૂપિયા થઈ ગઈ.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 08, 2026, 09:27 AM IST|Updated: Sep 08, 2026, 09:56 AM IST
અમદાવાદમાં રિક્ષા ચાલકોની હડતાળ AMTS-BRTSને 'ફળી', મુસાફરો વધતાં જ એક જ દિવસમાં તિજોરી છલકાઈ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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