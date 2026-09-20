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નવરાત્રીમાં સાયબર ઠગાઈનો મોટો ખતરો: ફ્રી પાસ કે ગરબા પાર્ટનર અને ડ્રેસ ભાડે આપવાની વાયરલ પોસ્ટ્સથી ચેતજો!

Ahmedabad News: ભારત કે ગુજરાત માં જ્યારે પણ કોઈ મોટો તહેવાર આવે છે. ત્યારે ત્યારે તે તહેવારના નામે છેતરપિંડી આચરવા માટે સાયબર ગઠિયાઓ મેદાનમાં આવી જતા હોય છે. હવે થોડા જ દિવસોમાં નવરાત્રીનો તહેવાર શરૂ થઈ રહ્યો છે, ત્યારે ખેલૈયાઓને નિશાન બનાવવા માટે સાયબર ફ્રોડ કરનારી ગેંગ સક્રિય થઈ ગઈ છે. સોશિયલ મીડિયા પર હાલ ગરબા પાર્ટનર' જોઈએ છે અને ડ્રેસ ભાડે આપવાની પોસ્ટ ધૂમ વાયરલ થઈ રહી છે. જો તમે પણ આવી કોઈ પોસ્ટ જોઈ છે કે સસ્તા પાસ માટે ઓનલાઈન લિંક શોધી રહ્યા છો, તો આ અહેવાલ ખાસ તમારા માટે જ છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 20, 2026, 02:49 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 02:49 PM IST
નવરાત્રીમાં સાયબર ઠગાઈનો મોટો ખતરો: ફ્રી પાસ કે ગરબા પાર્ટનર અને ડ્રેસ ભાડે આપવાની વાયરલ પોસ્ટ્સથી ચેતજો!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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