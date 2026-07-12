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અમદાવાદીઓ સાવધાન! ચોમાસામાં 150થી વધુ સ્થળે રોડ બેસી જવાનું જોખમ, નીકળતા પહેલા વિચારજો!

Ahmedabad News: અમદાવાદ શહેરમાં વરસાદના પ્રથમ રાઉન્ડમાં જ મોટા ભૂવા પડવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. લગભગ દરેક ઝોનમાં ખોદાયેલા રસ્તાની જમીન બેસી જતા વાહનો ફસાઈ જવાની ઘટનાઓ સામે આવી રહી હતી. શહેરમાં વરસાદી માહોલમાં 150થી વધુ સ્થળોએ રોડ બેસી જવાની શક્યતાઓ રહેલી છે. એટલે કે આવા રોડ પરથી પસાર થતા શહેરીજનોએ ડગલેને પગલે ધ્યાન રાખવું પડશે. ટેકનિકલ ભાષામાં તેને રોડ સેટલમેન્ટ કહે છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 12, 2026, 09:43 AM IST|Updated: Jul 12, 2026, 09:43 AM IST
અમદાવાદીઓ સાવધાન! ચોમાસામાં 150થી વધુ સ્થળે રોડ બેસી જવાનું જોખમ, નીકળતા પહેલા વિચારજો!
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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