ગુજરાત કોંગ્રેસની કુંડળીમાં 'પાયલટ યોગ' સર્જાશે ; જલ્દી જ દિલ્હી હાઈકમાન્ડથી થઈ શકે છે મોટી જાહેરાત

Sachin Pilot In Gujarat Congress ; ગુજરાત કોંગ્રેસને મળી શકે છે નવા પ્રભારી.. સચિન પાયલટને સોંપાઈ શકે છે પ્રભારી તરીકે જવાબદારી... તો અશોક ગેહલોતને રાજ્યસભામાં મોકલવાની કોંગ્રેસની તૈયારી..
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Feb 21, 2026, 03:21 PM IST

ગુજરાત કોંગ્રેસની કુંડળીમાં ‘પાયલટ યોગ’ સર્જાશે ; જલ્દી જ દિલ્હી હાઈકમાન્ડથી થઈ શકે છે મોટી જાહેરાત

Gujarat Congress : ગઈકાલે ગુજરાત વિધાનસભામાં ભાજપના ધારાસભ્ય ઉદય કાનગડે કોંગ્રેસના ગ્રહોની વાત કરી હતી, અને ગુજરાતમાં કોંગ્રેસ કેમ સત્તામાં નથી તેનું કારણ જણાવ્યું હતું. પરંતું હવે લાગે છે કે ગુજરાતના કોંગ્રેસના ગ્રહો જલ્દી જ બદલાવા જઈ રહ્યાં છે. કારણ કે, ગુજરાત કોંગ્રેસની કુંડળીમાં પાયલટ યોગ આવી રહ્યો છે. જલ્દી જ ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રભારી બદલાય તેવી હલચલ દિલ્હી હાઈકમાન્ડમાં તેજ થઈ છે. ત્યારે રાજસ્થાનના પૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રી સચિન પાયલટને ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રભારીની જવાબદારી સોંપાય તેવી ચર્ચા વહેતી થઈ છે. 

દિલ્હીથી આવશે મોટી ખબર
ગુજરાત કોંગ્રેસમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણી અને વિધાનસભાની ચૂંટણી પહેલા મોટી હલચલ થવા જઈ રહી છે. દિલ્હીથી નવી ખબર આવી છે કે, જલ્દી જ ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રભારી બદલાઇ શકે છે. હાલ મુકુલ વાસનિક ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રભારી છે. કોંગ્રેસના યુવા નેતા અને રાજસ્થાનના પૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રી સચિન પાયલોટને ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રભારી તરીકેની જવાબદારી સોંપાઈ શકે છે.  

...તો સચિન પાયલટ બનશે ગુજરાત કોંગ્રેસના પ્રભારી 
કોંગ્રેસના આંતરિક સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, દિલ્હી કોંગ્રેસ હાઈકમાન્ડ મોટા પાયે પરિવર્તન કરવા જઈ રહી છે. જેમાં રાજસ્થાનના પુર્વ મુખ્યમંત્રી અને ગુજરાત કોંગ્રેસના પૂર્વ પ્રભારી અશોક ગેહલોતને રાજ્યસભામાં સ્થાન મળી શકે છે. તો સચિન પાયલટને ગુજરાત કોંગ્રેસ પ્રભારી અને અશોક ગેહલોતને એઆઇસીસીમાં સક્રિય કરવાનું આયોજન ચાલી રહ્યું છે. દિલ્હી ખાતે છેલ્લે યોજાયેલી બેઠકમાં નવી રણનીતિ પર ચર્ચા થઈ રહી છે. 

જો આ પ્લાનિંગ સફળ રહ્યું તો જલ્દી જ ગુજરાત કોંગ્રેસે નવા પ્રભારી મળશે, અને સચિન પાયલોટને ગુજરાતની જવાબદારી સોંપવામાં આવી શકે છે. 

સચિન પાયલોટના આવવાથી ગુજરાત કોંગ્રેસને શું ફાયદો થશે?
ગુજરાત કોંગ્રેસની કમાન સચિન પાયલટના હાથમાં આવતા જ તેમાં નવા પ્રાણ ફૂંકાઈ શકે છે. એક તરફ ગુજરાતમાં ચૂંટણીઓ આવી રહી છે, આવામાં ગુજરાત કોંગ્રેસે ફરી સજીવન કરવાની જરૂર છે. સ્થાનિક સ્તરે ગુજરાત કોંગ્રેસ અનેક મુદ્દાઓ પર ભાજપ સામે મોરચો માંડી રહી છે. પંરતું હવે કોંગ્રેસે આક્રમક બનીને ફ્રન્ટફૂટ પર આવવાની જરૂર છે. જેમાં સચિન પાયલટનું વિઝન કામ આવી શકે છે. 

નિષ્ણાતો માને છે કે, સચિન પાયલટ પોતાની રાજકીય કારકિર્દી આગળ વધારવા માટે પોતાના ગૃહ રાજ્ય રાજસ્થાનના સ્તરે સત્તા મેળવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યાં છે. 2018 ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં સચિન પાયલટ પોતાની મહેનતથી રાજ્યમાં પોતાની પાર્ટીને સત્તામાં લાવવામાં સફળ રહ્યા હતા.  પરંતુ અંતે અશોક ગેહલોતને મુખ્યમંત્રીનો તાજ મળ્યો હતો. હવે સચિન પાયલટ ફરી એકવાર પોતાની રાજકીય શક્તિ પાછી મેળવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. સચિન પાયલટ અને રાહુલ ગાંધી વચ્ચે મિત્રતાભર્યો વહેવાર પણ છે. 

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છ

