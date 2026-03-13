1 ફોન કોલ, 1 વળેલી આંગળી... પત્ની સજનીની હત્યા કરી 15 વર્ષથી ઓળખ છુપાવી જીવતા તરુણનો આખરે ખેલ ખતમ
Sajni Murder Case Part-2: વર્ષ 2003માં અમદાવાદના બોપલમાં વેલેન્ટાઈન ડે પર તરુણ જિન્નરાજે પોતાની પત્ની સજનીની હત્યા કરી હતી. પ્રેમિકા સાથે લગ્ન કરવાની ઘેલછામાં કરેલા આ ગુના બાદ તરુણ પોલીસને થાપ આપી ફરાર થઈ ગયો હતો. તે પોતાની ઓળખ બદલીને 15 વર્ષ સુધી બેંગ્લોરમાં 'પ્રવીણ ભોટલે' બનીને જીવતો રહ્યો. ત્યારબાદ પોલીસે આરોપી તરુણની બેંગ્લોરમાંથી ધરપડર કરી હતી. ત્યારે હવે જાણીશું કેવી રીતે પોલીસે આરોપી તરૂણને બેંગ્લોરથી ઝડપ્યો અને શું હતું આખું ઓપરેશન?
- અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે આ રીતે ઉકેલ્યો સજની મર્ડર કેસનો ભેદ
- ઓળખ બદલી બેંગ્લોરમાં આઈટી મેનેજર બનેલા હત્યારા પતિનો આખરે ખેલ ખતમ
- ક્રાઈમ બ્રાન્ચનું સિક્રેટ ઓપરેશનમાં આ રીતે 15 વર્ષ બાદ હત્યારો તરુણ ઝડપાયો
Trending Photos
Sajni Murder Case Part-2: અમદાવાદમાં વર્ષ 2003માં પત્ની સજનીની હત્યા કરી ફરાર થયેલો તરુણ જિન્નરાજ આખરે બેંગ્લોરમાંથી ઝડપાયો. તે 'પ્રવીણ ભોટલે' નામ ધારણ કરી નવું જીવન જીવી રહ્યો હતો. અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચના પી.આઈ. કે.જી. ચૌધરીએ ફિલ્મી ઢબે ઓપરેશન પાર પાડી, વર્ષો જૂની આ મર્ડર મિસ્ટ્રીનો ભેદ ઉકેલી નાખ્યો છે. ત્યારે ચાલો જાણીએ શું હતું આખું ઓપરેશન?
અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચની તપાસની તપસ્યાથી જાણે તરૂણના ખરાબ દિવસોની શરૂઆત થવાની હતી. ફરી એકવાર રાજ્યના પોલીસબેડામાં બદલીઓનો ગંજીફો ચીપાયો અને કે જી ચૌધરીની ફરી અમદાવાદમાં બદલી થઇ. પોલીસ કમિશનરે તેમના જુના અનુભવને જોતાં ફરી અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચમાં જ પોસ્ટીંગ આપ્યું. કે. જી. ચૌધરી ફરી ક્રાઇમ બ્રાન્ચમાં આવ્યા ત્યારે તરૂણને પકડવાની નેમ લઇને આવ્યા હતા.
આ રીતે ફરીથી શરૂ થઈ સજની મર્ડર કેસની તપાસ
ક્રાઇમ બ્રાન્ચમાં પણ ડીસીપી બદલાઈ ચૂક્યા હતા. હિમાંશુ શુક્લાની જગ્યાએ દીપેન ભદ્રન ક્રાઇમ બ્રાન્ચના ઓપરેશનમાં સક્સેસ રહેવાનો રેસીયો જાળવવામાં સફળ રહ્યા હતાં. દીપેન ભદ્રનના આવતા જ તેમની આગેવાનીમાં કે.જે. ચૌધરીએ દીપન ભદ્રનને સજની મર્ડર કેસના આરોપીને પકડવાના ઓપરેશનની વાત કરી અને એક ગુપ્ત ઓપરેશન શરૂ થયું હતું.
સૌથી પહેલા કિરણ ચૌધરીએ સૌથી પહેલાં તરૂણને પકડવા તેની વિગતો એકઠી કરવા લાગ્યા. તેમણે આ કેસને યાદ કરાવનારા પત્રકારો પાસેથી તેણે લખેલી સ્ટોરી અને બીજી વિગતો માંગી. સજનીના પરિવારના સભ્યોની વિગતો અને જે તે સમયે પોલીસે બનાવેલા તરૂણના અલગ-અલગ ચહેરાના ફોટો મંગાવ્યા હતા. તરૂણને પકડવાનું ઓપરેશન શરૂ થયું છે તે વાત હવે ક્રાઇમ બ્રાન્ચ ડીસીપી દીપન ભદ્રન, કે.જી ચૌધરી અને તેમના કેટલાક નક્કી કરેલા પોલીસકર્મી જાણતા હતા.
સૌથી પહેલા કોલ ટ્રેસ કરવામાં આવ્યા
કે. જી. ચૌધરીએ પરિવારની વિગતો તો એકઠી કરી લીધી. આ તમામ લોકોના ફોન કોલ્સ ટ્રેસીંગ ઉપરાંત તેમના સીડીઆર પણ તપાસવાનું શરૂ કર્યું. ફોન કોલ્સમાંથી જે નંબર અને નામ શકમંદ લાગે તે નંબર વાળી વ્યક્તિની ખાનીગ રાહે તપાસ થવા લાગી. જે તે વ્યક્તિના કોલ ટ્રેસ કરવા ઉપરાંત તેમના સીડીઆર અને તે વ્યક્તિ જે ત્રાહિત વ્યક્તિ સાથે વાત કરે તેમની મોબાઇલ સર્વેલન્સથી તપાસ થવા લાગી. તરૂણ ક્યાંક કોઇકના સંપર્કમાં તો હોવો જ જોઇએ તેવી આશાએ આ ફોન કોલ્સની તપાસ થવા લાગી અને તપાસના આ પહેલાં જ પગથિયે એક હજારથી વધુ લોકોની તપાસ કરી. જ્યાં જરૂર પડી ત્યાં પોલીસ પહોંચીને જે તે વ્યક્તિની ખાનગીમાં તપાસ કરી પણ તરૂણ ન મળ્યો.
પોલીસનું ફોન ટ્રેસીંગનું આ પહેલું ઓપરેશન ફેઇલ રહ્યું. સામાન્ય સંજોગોમાં પોલીસ આટલી મહેનત પછી તો આરોપી સુધી પહોંચી જ જતી હોય છે. પણ હજુ તરૂણ પોલીસથી બે ડગલા આગળ ચાલી રહ્યો હતો. ફોન ટ્રેસીંગ દરમિયાન ક્રાઇમ બ્રાન્ચે દેશના તમામ એરપોર્ટ અને પોર્ટ પરથી તપાસ કરાવી લીધી હતી કે, 15 ડિસેમ્બર 2003 પછી તરૂણ વિદેશ તો નથી ભાગી ગયો ને! પોલીસે આ તપાસ દરમિયાન જાણી લીધુ હતું કે, તરૂણ ભારતમાં જ છે. પરંતુ, સવાસો કરોડની વસ્તીવાળા દેશમાં તરૂણને શોધવો કેવી રીતે? તે પોલીસ માટે લોઢાના ચણા ચાવવા જેવું સાબીત થઇ રહ્યું હતું.
તરૂણ જીવતો હશે તો...
જો કે, પોલીસકર્મીઓમાં ધીરજ સાથે તરૂણને પકડવાની મક્કમતા પણ હતી. કે જી ચૌધરી અને ડીસીપી દીપન ભદ્રને આ મુદ્દે અનેકવાર મિટિંગ કરતા અને તરૂણ સુધી પહોંચવાની શક્યતાઓ તપાસતા. તેમની એક બેઠક દરમિયાન નક્કી થયું કે, તરૂણ જીવતો હશે અને ભારતમાં જ હશે તો તેના માતા-પિતાને તો મળવા આવશે. તેથી તેના પરિવારની રોજે રોજની દિનચર્યા પર નજર રાખવી.
માતા-પિતાના ફોનનું સર્વેલન્સ ગોઠવ્યું
પોલીસ હવે તરૂણના માતા-પિતાના ફોનનું સર્વેલન્સ ગોઠવ્યું. તરૂણની માતા અન્નમાચાકો અને પિતા જીન્નરાજ કરૂણાકર એક દિવસ કેરળ ગયા હતા. સજનીના પરિવારે અગાઉ એવી ફરિયાદ પણ કરી હતી કે, તરૂણ તેમના મૂળ નેટીવ કેરળમાં ક્યાંય છુપાયો હોવો જોઇએ. પોલીસને અન્નમાચાકો અને કરૂણાકરના આ પ્રવાસથી પોલીસ એલર્ટ બની. વૃદ્ધ દંપતિ કેરળ પહોંચ્યું ત્યારે પણ પોલીસે તેમના ફોન સતત ટ્રેસ કર્યા. શંકા હતી કે, ત્યાં તે તરૂણને મળશે. પોલીસ કેરળમાં આ વૃદ્ધ દંપતિના સંપર્કમાં આવનારા લોકોના ફોન ટ્રેસ કરવા લાગી. આ દરમિયાન પોલીસને બે ફોન કોલ્સ એવા મળ્યા કે, જે અગાઉ અન્નમાચાકો મનસોર (મધ્યપ્રદેશ) તેમના ઘરે હોય ત્યારે પણ વાત કરતા હતા. આ બન્ને ફોન કોલ કરનારા પ્રવીણ ભોટેલે અને રાજશેખર (બદલાયેલું નામ)ની અગાઉ પણ ક્રાઇમ બ્રાન્ચે તપાસ કરી લીધી હતી. બન્ને અન્નમાચાકોના પરિવારથી પરિચીત હતા. આ તપાસ માત્ર કોલ ટ્રેસીંગથી થઇ હતી, જે પોલીસની એક મોટી ભૂલ પણ સાબીત થવાની હતી અને ભવિષ્યના ઓપરેશન માટે બોધપાઠ પણ બનવાની હતી.
કેરળમાં પણ આ બન્ને વ્યક્તિના ફોન કોલ્સ અન્નમાચાકો પર આવતા હતા. આ દરમિયાન કોલ ટ્રેસીંગમાં ક્રાઇમ બ્રાન્ચને જાણવા મળ્યું કે, તરૂણના માતા-પિતા કેરળના એક રીટ્રીટ સેન્ટરમાં રોકાયા હતા ત્યાં કરૂણાકરની તબિયત લથડી છે. કરૂણાકરને કેરળની જ એક ખાનગી હોસ્પિટલમાં ખસેડાયા હતા. જ્યાં સારવાર દરમિયાન તેમનું અવસાન થયું. પોલીસને લાગ્યું કે, પિતાના મોતના સમાચાર સાંભળીને તરૂણ ચોક્કસ અંતિમ વિધિમાં તો આવશે જ. કારણ તે કેરળમાં છુપાયાની આશંકા પણ પોલીસને હતી. પોલીસની થિયરી હતી કે, એમ પણ આટલા વર્ષે તેને અંદાજ નહીં હોય કે, પોલીસ તેને હવે શોધતી હશે.
હત્યા કેસમાં ગુજરાત પોલીસ કરેળ પહોંચી
પી.આઇ. કે જી ચૌધરીએ આ વાતની જાણ તાત્કાલીક ડીસીપી દીપન ભદ્રનને કરી અને કેરળ જવાની મંજૂરી માંગવામાં આવી. પી.આઈ. કે જી ચૌધરી સહિત પાંચેક પોલીસકર્મીઓ તે જ દિવસે ફ્લાઇટમાં કેરળ પહોંચ્યા અને સફેદ કપડામાં વેશપલટો કરીને તરૂણના પિતાની અંતિમ વિધિમાં જોડાયા. ખાનગીવેશમાં પહોંચેલી પોલીસે ત્યાં આવનારા તમામ લોકો પર નજર રાખવાનું શરૂ કર્યું. પોલીસને શંકા હતી કે, તરૂણે વેશપલ્ટો કર્યો હશે માટે તેના જેવા લાગતા વ્યક્તિની વિશેષ તપાસ કરવી. અંતિમક્રિયા પૂર્ણ થઈ પણ પોલીસના આ ગુપ્ત ઓપરેશનનો અંત ન આવ્યો. પોલીસનું આ ઓપરેશન પણ નિષ્ફળ રહ્યું. ક્રાઇમ બ્રાન્ચના અધિકારીઓને ચાણક્યએ કહેલી વાત સમજાઇ ગઇ કે, ‘શિક્ષક સાધારણ નહીં હોતા’. આ શિક્ષક પણ કોઇ સામાન્ય આરોપી નથી.
સ્મશાન યાત્રામાં તરૂણને ઓળખીને પકડી પાડવાનું ઓપરેશન નિષ્ફળ રહેતા કે.જી. ચૌધરીએ ફરી ડીસીપી દીપન ભદ્રન સાથે બેઠક કરી. બન્નેની ચર્ચા મોડી રાત સુધી ચાલી. નક્કી થયું કે, હવે તરૂણને પકડવા તેનાથી વધુ સ્માર્ટ રીતે તપાસ કરવી પડશે. બન્નેની વાતનો સાર નિકળ્યો કે, હવે આ કેસમાં તરૂણની પૂર્વ પ્રેમિકાનો સહારો લેવો પડશે. તેને વિશ્વાસમાં લઇને તરૂણની તપાસ કરવી પડશે. તરૂણની પૂર્વ પ્રેમિકાનો સંપર્ક કરવાનું નક્કી કર્યું. પરંતુ, પોલીસને એ પણ ડર હતો કે, તેની પાસે તરૂણની વાત કઢાવવી સરળ નથી. કારણ એ પણ હતું કે, કદાચ તે આજે પણ તેના સંપર્કમાં હોય તો? વાત તરૂણ સુધી પહોંચતા વાર નહીં લાગે અને તે સતર્ક થઇ જશે. આ વાતે પોલીસને અટકાવી. પોલીસે તરૂણની પૂર્વ પ્રેમિકાની વોચ શરૂ કરી. તેના ફોન કોલ્સની તપાસ કરી લીધી. પરંતુ તેમાં ક્યાંય તરૂણનો કોઇ પતો ન લાગ્યો.
તરૂણના મિત્ર પાસેથી મળ્યો મોટો ક્લૂ
આ બધી તપાસ એક-એક બે-બે મહિનાની ચાલતી. પોલીસ ભારે ધીરજથી આગળ વધી રહી હતી. કારણ હવે તરૂણને શોધવો તે અધિકારીઓને મન પ્રતિષ્ઠાનો સવાલ હતો. તરૂણની પૂર્વ પ્રેમિકા હવે આ આખી બાબતથી અલગ હોવાની નિશ્ચિત થતા પોલીસે તરૂણના જૂના મિત્રોની શોધ શરૂ કરી. પોલીસને જાણવા મળ્યું કે, તરૂણનો એક નરેન્દ્ર નામનો મિત્ર છે. પોલીસે તેને શોધી કાઢ્યો અને તરૂણની પુછપરછ શરૂ કરી. નરેન્દ્ર પાસેથી પોલીસને તરૂણની ખાસ કોઇ વિગત તો ન મળી પણ હાં, તેના શોખ, દેખાવ, વાત કરવાની સ્ટાઇલ તે ક્યાં હોઇ શકે છે? કોના સંપર્કમાં હોઇ શકે છે? કેવો દેખાતો હશે? તેને ઓળખવા માટેને કોઇ વિશેષ નિશાની? આવા અનેક મુદ્દે નરેન્દ્રની પુછપરછ કરાઈ. ત્યારે પોલીસને જાણવા મળ્યુ કે, તરૂણની અનામીકા આંગળી કોઇ અકસ્માતના કારણે વળેલી છે. તેની તમામ આંગળીઓ સીધી કરે ત્યારે માત્ર અનામીકા જ વળેલી રહે છે. તરૂણ એક દાયકા પછી જેવો લાગતો હોય તેવો પણ તેની અનામીકાથી તેને ચોક્કસ ઓળખી લેવાશે.
ઇન્વેસ્ટિગેશનમાં સ્માર્ટ અધિકારીઓ ઘણીવાર નાની ક્લૂમાંથી મોટી સફળતા મેળવી લેતા હોય છે. દિલ્હીના પૂર્વ પોલીસ કમિશનર નિરજકુમારે પોતાની બૂક ‘ડાયલ ડી ફોર ડોન’માં ઉલ્લેખ કર્યો છે કે, અમદાવાદમાં વર્ષો પહેલા લતીફનો દબદબો હતો, ત્યારે તેને દિલ્હીથી પકડવાનું ઓપરેશન સફળ રહ્યું હતું. લતીફ જ્યારે પકડાયો ત્યારે તત્કાલીની ડીસીપી એ.કે. જાડેજા તેનો ફોન ટ્રેસ કરીને સાંભળી રહ્યા હતા. દિલ્હીના કોનટ પ્લેસ નજીક એક એસ.ટી.ડી. બૂથમાંથી કરાયેલા આ ફોનમાં લતીફ અને સામે વાળી વ્યક્તિ બન્ને એક બીજાના નામ વગર વાત કરી રહ્યા હતા. પરંતુ જાડેજાને લતીફની વાત કરવાની સ્ટાઇલ ખબર હતી. લતીફ વાત કરતો હોય ત્યારે વારંવાર ‘એસા ક્યાં?’ બોલતો હતો. આ ફોન ટ્રેસીંગમાં પણ લતીફ એકવાર બોલ્યો કે ‘ઐસા ક્યા?’ અને તે ઓળખાઇ ગયો.
ક્રાઇમ બ્રાન્ચ માટે પણ આ વળેલી અનામીકા આંગળી જેવી નાનો ક્લૂ જ સફળતા અપાવાની હતી. પરંતુ તે માટે સવાસો કરોડોની જનતાવાળા દેશમાં એક કાવાદાવા ભરેલુ ગુપ્ત ઓપરેશન ચલાવાનું હજુ બાકી હતું. ક્રાઇમ બ્રાન્ચે તમામ નાની-નાની વિગતોની નોંધ સાથે તરૂણની ફાઈલ તૈયાર કરવાનું શરૂ કર્યું. ક્રાઇમ બ્રાન્ચે નક્કી કર્યું કે, હવે તરૂણને પકડવા તેના ઘરમાં ઘુસવું પડશે. કોઇ આરોપીને ઘરમાં ઘૂસીને પકડવા જેટલું આ કામ સહેલું ન હતું. ઘરમાં ઘુસવાનું ઓપરેશન પાર પાડવા તત્કાલીન પી.એસ.આઈ. કે.આઈ જાડેજા અને વાયરલેસ પી.એસ.આઈ. કે.પી પટેલ મનસોર પહોંચ્યા. બન્નેએ થોડા દિવસ રોકાણ કર્યું અને વિગતો એકઠી કરી કે, અન્નમાચાકો એકલા જ રહે છે અને તેમના ઘરનો ઉપરનો માળ ભાડે આપવાનો છે.
મકાન ભાડે રાખીને વોચ ગોઠવી
આ વિગતો મળતા જ કે. જી. ચૌધરીએ પોતાના વિશ્વાસુ ચારેક કોન્સ્ટેબલને તૈયાર કર્યા. આ ચારેય કોન્સ્ટેબલ ઉમરમાં નાના દેખાતા હોવા જરૂરી હતી. એટલા માટે એવા જ કોન્સ્ટેબલની પસંદગી કરાઇ. ચારેય મનસોર પહોંચ્યા અને અન્નમાચાકો રહેતી હતી. તે વિસ્તારમાં જાણી જોઇને મકાન ભાડે લેવાનું નાટક શરૂ કર્યું. સ્થાનિક દલાલોને મળ્યાં અને સોસાયટીઓમાં જઇને ભાડાના મકાન માટે પૂછપરછ કરવા લાગ્યા. પોલીસની આ ચાલ સફળ રહી. અન્નમાચાકો જે ઘરમાં રહતી હતી તે ઘર સોસાયટીના એક આગેવાને બતાવ્યું. પોલીસકર્મીઓએ પોતાની ઓળખ સેલ્સમેન તરીકેની આપી અને માર્કેટીંગના કામથી બહારગામ આવવા જવાનું રહેતું હોવાનું કહી મકાન ભાડે લીધુ. હવે પોલીસકર્મીઓ તરૂણની માતાના ઘરે જ ઉપરના માળે ભાડે રહેવા પહોંચી ગયા.
મહિનાઓ સુધી બહાર રહેવું પોલીસકર્મીઓ માટે શક્ય ન હતું. આ ઉપરાંત રાજ્ય સરકારનો ગૃહવિભાગ પણ મહિનાઓ સુધી કોન્સ્ટેબલોને બીજા રાજ્યમાં રહેવાની પરવાનગી આપે તેમ ન હતો. બે-ત્રણ દિવસ કોન્સ્ટેબલ રોકાય અને તે પાછા આવી જાય. તેમની જગ્યાએ બીજા કોન્સ્ટેબલ જતા રહે. આમ કોન્સ્ટેબલોએ અન્નમાચાકો સાથે ઘરોબો વધાર્યો.
પોલીસની આ ચાલ સફળ રહી પણ સંપૂર્ણ નહીં. પોલીસકર્મીઓ તરૂણની માતા અન્નમાચાકો સાથે ઘરોબો કેળવવા અવારનવાર તેમની સાથે વાત કરતા. તેમના કોઇ કામ હોય તો પણ કરી આપતા. એકવાર અન્નમાચાકોએ એક કોન્સ્ટેબલ સાથે વાત કરતા કહ્યું કે, તેમને બે દિકરા છે. એક અમદાવાદ રહે છે, બીજો દક્ષીણ ભારતમાં રહે છે. પોલીસને અમદાવાદ વાળા દિકરાની ખબર હતી. પહેલીવાર એક દાયકા પછી તરૂણ જીવતો હોવાનું અને તે દક્ષિણ ભારતમાં હોવાનું પોલીસને આડકતરી રીતે જાણવા મળ્યું. પોલીસે હવે દક્ષિણ ભારતમાંથી અન્નમાચાકો સાથે ફોન પર વાત કરનારા લોકોની ફરીથી તપાસ શરૂ કરી.
1 લાખથી વધુ ફોન કોલની પોલીસે તપાસ કરી
પોલીસના આ તમામ પ્રયાસોને છ વર્ષ વિતી ગયા હતા. અત્યાર સુધીમાં પોલીસ માત્ર તરૂણને પકડવા એક લાખથી વધુ ફોન કોલ્સના સીડીઆર તપાસી ચુકી હતી. આ એક લાખ કોલ ડિટેઇલ્સમાંથી સૌથી વધુ ડિટેઇલ્સ પી.એસ.આઈ. કૃપેશ પટેલે તપાસી હતી. ચારેક મહિના પોલીસ કોન્સ્ટેબલ અન્નમાચાકોના ઘરે ભાડે રહ્યાં. તેમને ત્યાંથી માત્ર બીજો દિકરો દક્ષિણમાં હોવાનું જાણવા મળ્યું. આ સિવાય કોઇ કડી હાથ ન લાગી. હા, પોલીસને ત્યાં સુધી અંદાજ આવી ગયો હતો કે, અન્નમાચાકો હવે ક્રિશ્ચિયન ધર્મમાં વધુ શ્રદ્ધા ધરાવા લાગી છે. અવારનવાર ચર્ચમાં જતી અને પાદરીઓના પ્રવચન સાંભળતી હતી.
પોલીસે વધુ એક ‘અખતરો’
પોલીસે હજુ વધુ એક ‘અખતરો’ કરવાનો હતો. કારણ આટલા વર્ષોની મહેનતથી બીજો દીકરો દક્ષિણ ભારતમાં હોવાનું જાણી ચુક્યા બાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચને પાછી પાની નહોતી કરવી. ક્રાઈમ બ્રાન્ચમાં ફરી એક પ્લાન ઘડાયો. કે.જી ચૌધરી અને 2 પી.એસ.આઈ મનસોર પહોંચ્યા. ત્યાં તેમણે અન્નમાચાકો જતી હતી તે ચર્ચના પાદરીનો સંપર્ક કર્યો અને પોતાની ઓળખ આપી. પોલીસે કહ્યું કે, તે એક એવા આરોપીને શોધી રહી છે જેણે પોતાની પત્નીની હત્યા કરી છે. માનવતા ખાતર તેમને મદદ કરવામાં આવે. પાદરીએ માનવતાની વાત આવતા જ પોલીસને શક્ય મદદ કરવા તૈયાર થયા. પાદરીને કહેવામાં આવ્યું કે, આગામી રવિવારે ચર્ચામાં એક કાર્યક્રમ ગોઠવવામાં આવે અને ચર્ચામાં રેગ્યુલર આવતા લોકોને કહેવામાં આવે કે, તે પોતાના સહપરિવાર આવે. જો કોઇ બહારગામ રહેતું હોય તો ત્યાંથી પણ પોતાના પરિવારના સભ્યોને બોલાવીને કાર્યક્રમમાં હાજર રહે. પાદરીએ પણ સત્યનો સાથ આપવા કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું. પોલીસકર્મીઓ પણ તે કાર્યક્રમમાં હાજર રહ્યાં. એક આરોપીને પકડવા પોલીસ હવે ધર્મના આશરે હતી.
આ કાર્યક્રમમાં અન્નમાચાકો આવી પણ તેનો દીકરો તરૂણ સાથે નહોતો. પોલીસનો આ પ્લાન પણ નિષ્ફળ રહ્યો. પોલીસ સતત નિષ્ફળ સાબિત થઇ રહી હતી. જાણે કુદરત પોલીસની વિરૂદ્ધમાં હોય. પરંતુ પોલીસ નિષ્ફળતાઓથી થાકીને આ ઓપરેશન છોડવા કોઇ પણ ભોગે તૈયાર નહોતી. ખાસ કરીને કે. જી. ચૌધરી તરૂણને પકડવાનું ઓપરેશન અધુરુ છોડવા તૈયાર નહોતા. કહેવાય છે ને કે, અડગ મનના માનવી પહાડમાંથી પણ રસ્તો બનાવી શકે શકે છે.
આખરે એક ફોન કોલથી મળ્યો મોટો સુરાગ
આટઆટલા પ્રયાસો પછી પણ પોલીસ થાકી નહોતી. પોલીસે હજુ પણ દરરોજ અન્નમાચાકોના ફોન કોલ્સની ડિટેઇલ્સ તપાસવાનું ચાલુ રાખ્યું હતું. એક દિવસ મળસકે અન્નમાચાકો પર બેંગ્લોરથી એક ફોન આવ્યો. આ ફોન લગભગ પંદરેક મિનિટ ચાલ્યો. સવારે જ્યારે ક્રાઇમ બ્રાન્ચના અધિકારીઓ ઓફિસ પહોંચ્યા અને અન્નમાચાકોની ડિટેઇલ્સ જોઇ ત્યારે આ ઇનકમિંગ ફોન પર તેમની નજર પડી. કે. જી. ચૌધરીને શંકા ગઇ કે, આટલી સવારે અન્નમાચાકોએ કોની સાથે વાત કરી? ફોન જે નંબર પરથી આવ્યો હતો તે નંબરની વિગતો કાઢી તો બેંગ્લોરની એક આઇટી કંપનીનો લેન્ડ લાઇન નંબર હતો. કે. જી. ચૌધરીને શંકા ગઇ કે, એક આઈટી કંપનીમાંથી કોણ ફોન કરે? રોંગ નંબર હોય તો આટલી લાંબી વાત ન થાય. તાત્કાલીક તે આઈટી કંપનીમાં તપાસ કરાવી અને જે લેન્ડ લાઇનથી ફોન આવ્યો હતો તે અંગે પોલીસે તપાસ કરી. કંપની દ્વારા જવાબ આવ્યો કે, તેમની કંપનીમાં 400 લોકો કામ કરે છે માટે લેન્ડલાઇન ફોન કોણે વાપર્યો હોય તે નક્કી ન કરી શકાય.
આ તપાસ શરૂઆતમાં એક તુક્કો હતી. એમ પણ આટલા પ્રયાસ પછી આ તપાસ ખુબ જ નાની હતી. પરંતુ તે તક પણ કે. જી. ચૌધરીને છોડવી નહોતી. અમેરિકન બેઝ કંપની હોવાથી ક્રાઇમ બ્રાન્ચે તે કંપનીના અમેરિકા સ્થિત હેડ ક્વાર્ટરમાં મેઇલ કરીને વિગત માંગી કે, બેંગ્લોરમાં તેમની ઓફિસમાં કામ કરતા તમામ કર્મચારીઓની વિગતો આપો. અમેરિકી કંપનીએ બે દિવસમાં તમામ કર્મચારીઓનો નામ, ઉંમર, સરનામાં સહિતની વિગતો આપી. આ 400 કર્મચારીઓમાંથી એક નામ પોલીસને મળ્યું ‘પ્રવિણ ભોટેલે’. જે અગાઉ પણ પોલીસની તપાસમાં સામે આવ્યું હતું. અગાઉની તપાસમાં જ્યારે પ્રવિણ ભોટેલેની તપાસ કરી ત્યારે તે માત્ર પારિવારીક મિત્ર હોવાનું જ ક્રાઇમ બ્રાન્ચ જાણી શકી હતી. પરંતુ એક પારિવારીક મિત્ર વહેલી સવારે ફોન કરે અને તે પણ આટલી લાંબી વાતચીત ચાલે તે વાત હવે ગળે નહોતી ઉતરતી.
કોણ છે આ પ્રવિણ ભોટેલે?
તેથી પ્રવિણ ભોટેલેની તપાસ કરવી મહત્વની બની હતી. પ્રવિણનો મોબાઇલ નંબર અગાઉની તપાસમાં ક્રાઇમ બ્રાન્ચ પાસે જ હતો. હવે ક્રાઇમ બ્રાન્ચે પ્રવિણના નંબરથી તેના પરિવારની વિગતો એકઠી કરી. પોલીસને ખબર પડી કે, તે પરણિત છે અને નિશા નામની તેને પત્ની છે અને પરિવારમાં બે સંતાન પણ છે. પોલીસે પ્રવિણનો ફોટો ક્યારેય જોયો ન હતો. તેથી હવે તેની સોસિયલ મીડિયા થકી પ્રોફાઇલ શોધવાનું શરૂ કર્યું.
આખરે પોલીસે તરુણને ઝડપી પાડ્યો
પોલીસને આ તપાસમાં આશ્ચર્ય થયું કે, પ્રવિણે ક્યારેય સોશિયલ મીડિયાનો ઉપયોગ નથી કર્યો. તેની પત્નીની ફેસબૂક પ્રોફાઇલમાં પણ ક્યાંય પ્રવિણ સાથે તેનો ફોટો નથી. આવું કેવી રીતે બને..? હવે તો પ્રવિણને રૂબરૂ જ મળવું પડે! આવા મનોમન નિર્ધારથી કે. જી. ચૌધરીએ ડીસીપી દીપન ભદ્રન પાસે બેંગ્લોર જવાની પરવાનગી લીધી. એક સામાન્ય વ્યક્તિની આટલી બધી ગુપ્તતા જોઇ કે. જી. ચૌધરી મનોમન માની ચુક્યા હતા કે, માનો ન માનો આ જ તરૂણ છે. કે. જી. ચૌધરી પોતાના ચાર કોન્સ્ટેબલ સાથે ખાનગી કારમાં બેંગ્લોર જવા નિકળ્યા ત્યારે 15 વર્ષ જૂના કેસમાં સજનીનો હત્યારો પકડાઇ ગયો હતો.
હોસ્પિટલમાંથી કેવી રીતે ભાગ્યો?
જ્યારબાદ પોલીસનો પહેલો સવાલ કર્યો હતો કે, તું હોસ્પિટલમાંથી કેવી રીતે ભાગ્યો તે સવાલનો જવાબ તરૂણ એ કહ્યું કે, ના હું હોસ્પિટલમાંથી ભાગ્યો નહીં, હોસ્પિટલથી રજા લઇને ઘરે ગયો પછી જતો રહ્યો હતો. તરૂણ હવે પોલીસ કસ્ટડીમાં હતો અને તે સાચું બોલે છે તેનો કોઇ ભરોસો નહતો. પરંતુ હવે, પત્રકારોને એ જાણવું હતું કે, તરૂણ આટલા સમય પોલીસથી કેવી રીતે છુપાતો રહ્યો?
કેક લેવા જવાનું તો માત્ર બહાનુ હતું
આ એ સમય હતો જ્યારે જે.કે. ભટ્ટ અમદાવાદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચના સંયુક્ત પોલીસ કમિશનર હતા. તેમણે તરૂણ પકડાયાની જ્યારે જાણ થઇ તે જ બપોરે પ્રેસ કોન્ફરન્સનું આયોજન કર્યું. જે.સી.પી જે.કે ભટ્ટ, ડી.સી.પી. દીપન ભદ્રન સહિત ક્રાઇમ બ્રાન્ચના તમામ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર અને સબ ઇન્સ્પેક્ટર પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં હાજર રહ્યા. પ્રેસ રૂમ પણ પત્રકારો અને કેમેરામેનથી ભરાઇ ગયો. પત્રકારોના જવાબ આપતા જે.કે. ભટ્ટે કહ્યું કે, તરૂણે કબૂલાત કરી છે કે, તેણે પત્નીની હત્યામાં પોતાની સંડોવણી છુપાવવા માંગતો હતો. તેથી વિજય ચાર રસ્તા કેક લેવા જવાનું બહાનુ કર્યુ હતું. તરૂણ કેક લેવાનું તરકટ કર્યુ તે પહેલાં તેણે સજનીની ગળુ દબાવી હત્યા કરી નાંખી હતી. તે કેક લેવાનું કહીને નિકળ્યો અને પાછો આવ્યો ત્યારે કોઇએ સજનીની હત્યા કરી હોવાનું કહી બૂમારાડ કરી હતી. ત્યારબાદ પોલીસને શંકા જતા તે બે દિવસ પછી ભાગ્યો હતો.
અમદાવાદથી ભાગીને તે પહેલાં કાલુપુર રેલવે સ્ટેશન પહોંચ્યો. ત્યાંથી સુરત જતી ટ્રેનમાં ચડી ગયો. રાત્રે સુરત પહોંચીને તેણે પહેલો ફોન તેની પ્રેમિકાને કર્યો. જો કે, એક ફન્કશનમાં હતી. આ દરમિયાન તરૂણે તેને કહ્યું કે, ‘સજની હવે આપણી વચ્ચે નહીં આવે’. તેની પ્રેમિકાને શંકા જતા જ તે સ્તબ્ધ બની. તેણે કહ્યું કે, તરૂણ આ તે કર્યું છે? તેમ કહી તેણે ફોન કાપી નાંખ્યો. તરૂણ અને તેની પ્રેમિકા વચ્ચેનો આ છેલ્લો ફોન કોલ્સ હતો. આ વાત એક લાખ ફોનની તપાસ દરમિયાન પોલીસ પણ જાણી ચુકી હતી.
ન રહી પત્ની કે ન રહી પ્રેમિકા
તરૂણને હવે પત્ની પણ નહોતી અને પ્રેમિકા પણ જતી રહી. તેને હવે પોલીસ અને સમાજ બન્નેથી ભાગવાનું હતું. તરૂણ સુરત રેલવે સ્ટેશનથી ફરી એક ટ્રેનમાં બેસીને બેંગ્લોર પહોંચી ગયો. બેંગ્લોર ઉતર્યા પછી ક્યાં જવું અને શું કરવું તેને સમજાતુ નહોતું. તે અમદાવાદથી ભાગ્યો ત્યારે જ તેણે પત્ની સજનીના એટીએમથી રૂપિયા ઉપાડી લીધા હતા. હવે રૂપિયાની ખોટ નહતી. તે બંગ્લોર એરપોર્ટ પર ચા પીવા બેઠો અને અમદાવાદમાં તેની પત્નીની હત્યાના કોઇ સમાચાર છપાયાં હોય તો જાણવા એક અંગ્રેજી અખબાર ખરીદ્યું. તેના મનમાં સતત વિચારો ઘુમરીઓ ખાઈ રહ્યાં હતા. એક હાથમાં ચાનો કપ અને બીજા હાથે પકડેલા છાપા સાથે તે તંદ્રામાં સરી પડ્યો.
તંદ્રા તુટી ત્યારે અંગ્રેજી છાપામાં છપાયેલી એક જાહેર ખબરમાં તેનું ધ્યાન ગયું. દિલ્હીના એક કોલ સેન્ટર માટે સારુ અંગ્રેજી જાણતા લોકોની જરૂર હતી. તરૂણ આ નોકરી મેળવવા માટે દિલ્હી પહોંચી ગયો. દિલ્હીની એક હોટલમાં રોકાઇને તૈયાર થયો અને જાહેર ખબરમાં વાંચેલી જગ્યા પર ઇન્ટર્વ્યુ આપવા પહોંચ્યો. ઇન્ટર્વ્યુવરે જ્યારે તેનું નામ પુછ્યું ત્યારે તરૂણે એક જ ઝાટકે તેને પોતાનું નામ પ્રવિણ આપ્યું. હકિકતમાં પ્રવિણ ભોટેલે તેનો નાનપણનો મિત્ર હતો અને તે સાથે સ્કૂલમાં ભણ્યા હતા. પ્રવિણ હવે મધ્ય પ્રદેશમાં ખાનગી નોકરી કરતો હતો.
આ રીતે તરૂણને મળ્યું પહેલું ફોટાવાળુ ઓળખ કાર્ડ
તરૂણે નાનપણના મિત્રના નામે ઇન્ટર્વ્યુ આપ્યું અને સારા અંગ્રેજીના કારણે તે પાસ પણ થઇ ગયો. પરંતુ હવે તેની એક મુશ્કેલી એ હતી કે, તેણે જે કંપનીમાં ઇન્ટર્વ્યુ આપ્યું તે ઈન્ટરનેશનલ કંપની હતી. કંપનીએ તેને પાસ કર્યો પણ નોકરી આપતા પહેલાં તેના જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ્સ માંગ્યા. તરૂણે હવે પ્રવિણ બની ગયો હતો. તેણે કહ્યું કે, તેના તમામ ડોક્યુમેન્ટ્સ તેના વતનમાં પડ્યાં છે. થોડા સમયમાં લાવીને જમા કરાવી દેશે. પ્રવિણ નામ ધારણ કરી ચુકેલા તરૂણને નોકરી મળી ગઇ. પરંતુ બે મહિના થવા છતા તેણે ડોક્યુમેન્ટ જમા નહીં કરાવતા કંપનીએ તેને અલ્ટીમેટમ આપી દીધુ. તરૂણે તે નોકરી છોડી દીધી. પરંતુ આ દરમિયાન તેને કંપનીમાંથી મળેલુ ફોટા સાથેનું પ્રવિણ ભોટેલે નામનું આઇકાર્ડ પોતાની પાસે રાખી લીધું. તરૂણમાંથી પ્રવિણ બનેલા તરૂણનું આ સૌથી પહેલું ફોટાવાળુ ઓળખ કાર્ડ હતું.
તરૂણે નોકરી છોડ્યા પછી પોતાના મિત્ર પ્રવિણ ભોટેલેનો ફોન કર્યો. તેને ડર હતો કે, પ્રવિણને કદાચ તેના કરતૂતોની જાણ થઇ ગઇ હશે, પણ એવું નહોતું. પ્રવિણ સાથે વાત કરતા તરૂણને વિશ્વાસ આવી ગયો કે, મિત્ર પ્રવિણ સજનીના મોત અને પોતે કરેલી હત્યાથી વાકેફ નથી. તેણે ફોનમાં જ પ્રવિણને પોતે મળવા તેની પાસે આવી રહ્યો હોવાની વાત કરી. તરૂણ ભોપાલ ગયો અને ત્યાં પ્રવિણને મળ્યો. તરૂણે ભોપાલમાં જ રોકાઇને પ્રવિણને ધંધો કરવાનું દિવાસ્વપ્ન બતાવ્યું. તરૂણનો કન્વિન્સ પાવર મજબૂત હતો. પ્રવિણ તેની વાતોમાં આવી ગયો અને એક જ સપ્તાહમાં આઈટીનો નવો ધંધો શરૂ કરવાનું કામ ચાલુ થયું. પ્રવિણે રૂપિયાનું રોકાણ કર્યું હોય તેના જ નામે કંપની બનાવા તરૂણે તેને મનાવી લીધો. જ્યારે ધંધાનું હેન્ડલીંગ પોતે કરશે તેમ તેને સમજાવ્યું. કંપની બનાવાના નામે તરૂણે પ્રવિણના જન્મના દાખલાથી માંડીને ગ્રેજ્યુએટની ડીગ્રી સુધીના દસ્તાવેજો મેળવી લીધા. બે મહિના દરમિયાન પ્રવિણના નામની ઓળખ ઉભી થાય તેવા તમામ દસ્તાવેજો મેળવીને તરૂણે ધંધામાં નુકસાની બતાવી.
પ્રવિણના તમામ ડોક્યુમેન્ટ મેળવી લીધા
તરૂણ ચબરાક હતો. તેને આશંકા હતી કે, અહીં આ રીતે રોકાઇ રહેવું હિતવાહ નથી. તેણે અત્યાર સુધીમાં પ્રવિણના તમામ ડોક્યુમેન્ટને સ્કેન કરી મેળવી લીધા હતા. આ ડોક્યુમેન્ટ લઇને તે પહેલા પૂણે ગયો. જ્યાં પ્રવિણ ભોટેલે નામની ઓળખ અને તેના ડોક્યુમેન્ટથી એક આઈટી કંપનીમાં નોકરી મેળવી. ત્રણ-ચાર વર્ષ દરમિયાન તેનું કામ જોઇ કંપનીએ તેને પ્રમોશન આપ્યું અને તે જ કંપનીમાં તે મેનેજર બની ગયો. બીજી તરફ તરૂણે આ સમયગાળા દરમિયાન પોતાના નામના તમામ દસ્તાવેજો ખરા બનાવી લીધા હતા. રેશનીંગ કાર્ડથી માંડીને ઇલેક્શન કાર્ડ અને પાસપોર્ટ પણ પ્રવિણના નામથી બનાવી લીધો હતો.
તરુણને ફરીથી થયો પ્રેમ અને કર્યા લગ્ન
ક્રાઇમ બ્રાન્ચના અધિકારીઓને જ્યારે તરૂણે કહ્યું કે, તે પાસપોર્ટ બનાવીને બે વાર કંપનીના કામે અમેરિકા પણ જઇ આવ્યો છે. ત્યારે ખુદ ક્રાઇમ બ્રાન્ચના અધિકારીઓ પણ આંચકો ખાઇ ગયા હતા. તરૂણે પોલીસ સમક્ષ પોતાની કબૂલાત આગળ વધારતા કહ્યું કે, તેને પૂણેની કંપનીમાં સાથે નોકરી કરતી નિશા સાથે પ્રેમ થઇ ગયો. તેણે નિશાને કહ્યું હતું કે, તે નાનો હતો ત્યારે એક રોડ અકસ્માતમાં તેણે આખો પરિવાર ગુમાવ્યો છે. મનસોરમાં તેના એક માસી રહે છે તેણે જ તેને મોટો કર્યો છે. નિશાએ પ્રવિણની વાત પોતાના પરિવારને કરી અને તેની સાથે પરિવારની મંજૂરીથી પ્રેમ લગ્ન પણ કર્યા. હવે બન્નેને પરિવાર આગળ વધારવાનો હતો. નિશા મૂળ કર્ણાટકની હોય બન્ને પૂણેની નોકરી છોડીને બેંગ્લોર સ્થાયી થયાં. ત્યાં તેમને સંતાનમાં એક દીકરી અને એક દીકરો પણ હતા. નિશાના માતા-પિતા પણ સાથે રહેતા હતા.
તરૂણે એ પણ કબૂલાત કરી કે, નિશા કે તેના પરિવારને ક્યારેય ખબર ન પડી કે તે પ્રવિણ નહીં તરૂણ છે. આ દરમિયાન ક્યારેક ક્યારેક તે નોકરીના કામે બહાર જવાનું છે કહીને તેની માતાને મળતો હતો. પરંતુ ક્યારેય તેના પિતાને મળ્યો નહોતો.
વર્ષો બાદ પિતાને ખવડાવી છેલ્લી આઇસ્ક્રિમ
તરૂણે હવે જે કબૂલાત કરી તેનાથી પોલીસે પણ નિસાસો નાંખી ગઇ. તરૂણે કહ્યું કે, થોડા સમય પહેલાં તેની માતા અન્નમાચાકો તેના પિતા સાથે તેની મુલાકાત કરાવા માંગતી હતી. માટે તે કેરળના રીટ્રીટ સેન્ટર પહોંચી હતી. તેણે માતા સાથે મળીને પ્લાન કર્યો હતો કે, રીટ્રીટ સેન્ટરમાં ઓચીંતા જ તરૂણે તેના પિતા સામે આવી જવાનો પ્લાન હતો. જેથી બન્નેનો ભેટો થઇ જાય. તરૂણ કેરળ પહોંચ્યો અને પિતાને મળવાનો હતો ત્યાં જ તેના પિતાની તબિયત લથડી અને તેમને હોસ્પિટલ ખસેડાયા. તેથી તે સજનીના મોત બાદ ભાગ્યા પછી પહેલીવાર તેના પિતાને હોસ્પિટલમાં મળ્યો. તે આખી રાત પોતાના પિતા સાથે બેઠો અને વાતો કરી. પરોઢિયે તેના પિતાને આઇસ્ક્રિમ ખાવાની ઇચ્છા થઇ ત્યારે તેણે એક આઈસ્ક્રિમ પાર્લર ખોલાવીને તેમને આઇસ્ક્રિમ ખવડાવ્યો હતો. જો કે, સવારનો સૂરજ ઉગતા જ તેના પિતાની આંખો કાયમ માટે મીંચાઇ ગઇ. તે સમજી ગયો કે, પિતાના મોતના સમાચાર સાંભળીને પરિચિતો આવશે અને શક્ય છે કે તેને શોધતા પોલીસ પણ આવી જશે અને તે ઓળખાઇ જશે. માટે તે ત્યાંથી પણ ફરાર થઇ ગયો. આ એ જ સમય હતો જ્યારે ક્રાઇમ બ્રાન્ચના અધિકારીઓ વેશ પલટો કરીને અંતિમયાત્રામાં ગયા હતા. હકિકતમાં તરૂણ અને પોલીસ વચ્ચે માત્ર કલાકોનું જ અંતર રહ્યું હતું.
આખરે દોઢ દાયકા ઉકેલાયો સજની હત્યા કેસ
આ કેસને સતત છ વર્ષ સુધી એક ઉપાસ તપસ્યા માનીને તપાસ કરનારા કે. જી. ચૌધરીએ પણ આ પ્રેસ કોન્ફરન્સ પછી કબુલ્યુ કે, તે જ્યારે તરૂણને રાતે લેવા તેની ઓફિસ પહોંચ્યા ત્યાં સુધી તેમને વિશ્વાસ નહતો કે, ત્યાં તરૂણ જ મળશે. પણ તેના મિત્રએ નિશાની આપી હતી કે, તરૂણની અનામીકા આંગળી વળેલી છે. તેને જ્યારે મળીને હાથ મિલાવ્યો અને તેનો પહોંચો જોયો ત્યારે તેની અનામિકા આંગળી વળેલી જોઇ અને નક્કી થઇ ગયું કે, આ જ તરૂણ છે અને સજની હત્યા કેસ દોઢ દાયકા પછી ઉકેલાઇ ગયો.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે