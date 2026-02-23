Prev
સાળીને પામવા જીજાજીએ રચ્યો અપહરણનો હાઈવોલ્ટેજ ડ્રામા, 8 મહિના બાદ હૈદરાબાદથી ‘દિલો કી રાની’ ઈન્સ્ટા આઈડીએ ખોલી પોલ

Ahmedabad Crime News : અમદાવાદમાં પ્રેમમાં પડેલા સાળી અને જીજાજીએ અનોખું તરખટ રચ્યું હતું, બંને હૈદરાબાદ ભાગી ગયા હતા, અને જીજાજીએ ઓળખ છુપાવવા પોતાનો લૂક પણ બદલી નાંખ્યો હતો  
 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Feb 23, 2026, 02:30 PM IST

Ahmedabad News ઉદય રંજન/અમદાવાદ : અમદાવાદના શહેરકોટડા વિસ્તારમાં એક અનોખી અને ચોંકાવનારી પ્રેમ કહાની સામે આવી છે. પત્ની અને સંતાનોને તરછોડીને સાળી સાથે સંસાર માંડવા જીજાજીએ એવું કાવતરું ઘડ્યું કે પોલીસ પણ 8 મહિના સુધી ગોથે ચઢી હતી. સગીર સાળીના અપહરણના આ કેસમાં છેવટે એક ઇન્સ્ટાગ્રામ આઈડીએ પોલીસને સફળતા અપાવી છે. 8 મહિનાની સખત મહેનત બાદ પોલીસે હૈદરાબાદથી પ્રેમી જીજા અને સગીર સાળીને ઝડપી પાડ્યા છે. જુઓ આ ખાસ રિપોર્ટ...

8 મહિના પહેલા એક સગીરા ગુમ થઈ હતી 
અમદાવાદના શહેરકોટડા પોલીસ સ્ટેશનમાં 27 જૂન 2025ના રોજ એક સગીરા ગુમ થઈ હોવાની ફરિયાદ નોંધાઈ હતી. દિવસો વીતતા ગયા, પણ સગીરાનો કોઈ પત્તો ન લાગ્યો. મામલો ગંભીર જણાતા 60 દિવસ બાદ તપાસ એસીપી ડી-ડિવિઝનને સોંપવામાં આવી. એસીપી હરેન્દ્ર ચૌધરી, ડીસીપી રૂપાલ સોલંકી અને પીએસઆઈ રઘુવીરસિંહ ચાવડાની ટીમે સતત 8 મહિના સુધી તપાસનો ધમધમાટ શરૂ રાખ્યો હતો. આ તપાસમાં સૌથી મોટો વળાંક ત્યારે આવ્યો જ્યારે પરિવારને એક શંકાસ્પદ ઇન્સ્ટાગ્રામ આઈડી વિશે ખબર પડી.

પરિવારને મળેલા આઈટીની તપાસ કરાઈ  
ફરિયાદી પરિવારને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર 'દિલો કી રાની' નામનું એક આઈડી ફોલો કરી રહ્યું હતું. પોલીસે આ આઈડીના લોકેશન અને ટેકનિકલ ડેટાની તપાસ કરી તો સત્ય સામે આવતા પોલીસ પણ દંગ રહી ગઈ. આ અપહરણ કોઈ અજાણ્યા વ્યક્તિએ નહીં, પણ સગીરાના સગા જીજાજીએ જ કર્યું હતું. આરોપી જીજાજીએ સાળી સાથે રહેવા માટે પત્ની અને બાળક સહિતના પરિવારને છોડી દીધો હતો. ફેબ્રુઆરી 2025માં તે પોતે પણ ગુમ થયો હતો, જેની ફરિયાદ પણ નોંધાઈ હતી.

જીજાજીએ હૈદરાબાદ જઈ લૂક પણ બદલી નાંખ્યો હતો 
આરોપી જીજાજીએ 3 મહિના અગાઉથી જ આખું કાવતરું ઘડ્યું હતું. ઓળખ છુપાવવા માટે તેણે હૈદરાબાદમાં આશરો લીધો હતો અને પોતાનો લૂક પણ પૂરેપૂરો બદલી નાખ્યો હતો. ત્યાં તે વાયરિંગનું કામ કરી ગુજરાન ચલાવતો હતો અને સાળી સાથે નવી ઓળખ ઉભી કરી પ્રેમ લગ્ન કરી લીધા હતા. જોકે, ઇન્સ્ટાગ્રામ પર પરિવારને જોવાની લાલચ તેને ભારે પડી અને 8 મહિનાની મહેનત બાદ શહેરકોટડા પોલીસે આ પ્રેમી પંખીડાઓને ઝડપી પાડ્યા છે.

જીજાજી સગીર સાળીને લઈને ભાગી ગયો હતો 
ત્યારે પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે સગીરાના અપહરણના કેસમાં ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સની મદદ લીધી હતી. દિલો કી રાની નામના ઈન્સ્ટાગ્રામ આઈડી દ્વારા પોલીસને કડી મળી હતી. તપાસમાં ખુલ્યું કે સગા જીજાજી જ સગીરાને લઈને હૈદરાબાદ ભાગી ગયા હતા. આરોપી જીજાજીની ધરપકડ કરી છે અને સગીરાને સુરક્ષિત પરત લાવ્યા છે. સાળીના મોહમાં અંધ બનેલા જીજાજીએ પત્ની અને બાળકોનું સુખ પણ હોમી દીધું, પરંતુ કાયદાના લાંબા હાથથી તે બચી શક્યો નહીં. હાલ તો પોલીસે આરોપી જીજાજી વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

