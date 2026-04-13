Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝAhmedabadસાણંદમાં ક્રાઈમ થ્રિલર જેવી ઘટના, પત્ની અને પ્રેમીએ સાથે મળીને પતિનો કર્યો ખેલ ખતમ; સમગ્ર મામલો જાણીને ઉડી જશે હોશ!

સાણંદમાં ક્રાઈમ થ્રિલર જેવી ઘટના, પત્ની અને પ્રેમીએ સાથે મળીને પતિનો કર્યો ખેલ ખતમ; સમગ્ર મામલો જાણીને ઉડી જશે હોશ!

Sanand Murder Case: અમદાવાદ ગ્રામ્યના સાણંદના ગણેશપુરા વિસ્તારમાં એક સુપર હિટ ફિલ્મ ક્રાઈમ અને થ્રિલની સ્ટોરી જેવી ઘટના હકીકતમાં બની છે. પત્નીએ આડા સંબંધોમાં પ્રેમી સાથે મળીને પતિની હત્યા કરી મોતને ઘાટ ઉતારી દીધો છે. પોલીસને શરૂઆતમાં સામાન્ય મોત લાગતી આ ઘટનામાં જ્યારે સાણંદ પોલીસે ઝીણવટ ભરી તપાસ કરી ત્યારે પત્ની પાયલે જ તેના પ્રેમી રાહુલ સાથે મળીને પતિ સંજયની હત્યા કરી હોવાનું કોકડું બહાર આવ્યું હતું.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Apr 13, 2026, 06:43 PM IST
  • આડા સંબંધમાં પત્નીએ પ્રેમી સાથે મળી પતિનું ગળું દબાવી હત્યા કરી
  • પીએમ રિપોર્ટ અને પત્નીની ગેરહાજરીએ ખોલી પોલ
  • આડાસંબંધોની લાલસામાં પતિની હત્યા કરનાર પત્ની અને પ્રેમી જેલ ભેગા

Trending Photos

સાણંદમાં ક્રાઈમ થ્રિલર જેવી ઘટના, પત્ની અને પ્રેમીએ સાથે મળીને પતિનો કર્યો ખેલ ખતમ; સમગ્ર મામલો જાણીને ઉડી જશે હોશ!

ઉદય રંજન/અમદાવાદ: અમદાવાદ ગ્રામ્યના સાણંદમાંથી એક એવી ઘટના સામે આવી છે, જે કોઈ સુપરહિટ ક્રાઈમ થ્રિલર ફિલ્મની સ્ક્રિપ્ટ જેવી લાગે. સાણંદના ગણેશપુરા વિસ્તારમાં એક પત્નીએ પોતાના આડા સંબંધોની આડમાં આવતા પતિની નિર્મમ હત્યા કરી નાખી. શરૂઆતમાં સાદી અને સામાન્ય મોત લાગતી આ ઘટનામાં જે સત્ય બહાર આવ્યું તે જાણીને પોલીસ પણ ચોંકી ઉઠી. કેમ એક પત્નીએ આડા સંબંધોમાં પોતાના જ પતિને મોતના ઘાટ ઉતાર્યો. ચાલો જાણીએ કેવી રીતે સમગ્ર ઘટનાનો થયો પર્દાફાશ.

અમદાવાદ ગ્રામ્ય પોલીસે ધરપકડ કરેલ આ બન્ને પ્રેમી પંખીડા છે, જે હવે જેલના સળિયા ગણી રહ્યા છે. જેમાં મહિલા પરિણિત હોવા છતાં પ્રેમના આવેશમાં આવીને પોતાના જ પતિની હત્યા કરી દીધી છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

ગણેશપુરામાં ફિલ્મી ઢબે હત્યા
સમગ્ર બનાવની વાત કરીએ તો, સાણંદના ગણેશપુરાના પીપળપરા વિસ્તારમાં રહેતા યુવાનનો મૃતદેહ તેના જ ઘરમાંથી મળી આવ્યો. જ્યારે મૃતદેહ મળી આવ્યો, ત્યારે ઘરનો દરવાજો બહારથી બંધ હતો. મૃતકના શરીર પર કોઈ ઈજાના નિશાન ન હતા, એટલે શરૂઆતમાં બધું સામાન્ય લાગ્યું. પરંતુ મૃતકની પત્ની ગાયબ હોવાથી પોલીસને શંકા ગઈ હતી. તો બીજીતરફ પ્રાથમિક પીએમ રિપોર્ટમાં પણ પુષ્ટિ થઈ કે, મૃતકનું મોત ગળું દબાવવાને કારણે થયું છે. પીએમ રિપોર્ટમાં ગૂંગળામણથી મોત અને પત્ની હોવાથી પોલીસની શંકા દ્રઢ બની જતાં ગાયબ પત્નીને કેન્દ્રમાં રાખીને હત્યાની દિશામાં પોલીસે તપાસ શરૂ કરી દીધી.  

સાણંદ પોલીસની તપાસ જેમ-જેમ આગળ વધી, તેમ-તેમ સૌથી પહેલો ખુલાસો થયો કે પત્નીને પડોશમાં જ રહેતા રાહુલ ઠાકોર સાથે છેલ્લા દોઢ વર્ષથી પ્રેમ સંબંધ હતો. મૃતકની હત્યા થઈ તે 10 એપ્રિલે મૃતક અને તેમની પત્ની વચ્ચે સામાન્ય માથાકૂટ થઈ હતી. જેવી વાત પત્નીના આડાસંબંધની આવી તો ઝગડો ઉગ્ર બની ગયો. ઝગડો મારામારીમાં પલટાઈ જતાં મૃતકે પત્ની સાથે મારઝૂડ કરી હતી. 

પ્રેમી સાથે મળી પતિનું ઢાળી દીધું ઢીમ
જેથી ઉશ્કેરાયેલી પત્નીએ પ્રેમી રાહુલને ફોન કરીને ઘરે બોલાવ્યો. રાહુલ ઘરમાં આવતાની સાથે જ દરવાજો બંધ કરી દીધો. પત્નીએ પતિનું મોઢું નાહવાના રૂમાલથી દબાવી દીધું, જ્યારે પ્રેમી રાહુલે તેના પગ પકડી રાખ્યા. મૃતક ખૂબ જ પ્રતિકાર કરતાં બન્નેએ ગળું દબાવીને પતિની હત્યા કરી દીધી. હત્યા કર્યા બાદ બન્ને દરવાજો બહારથી બંધ કરીને ફરાર થઈ ગયા. જ્યારે મૃતકની બહેને ઘરે આવીને દરવાજો ખોલ્યો તો ભાઈને મૃત હાલત પડેલો જોયો, જે બાદ સાણંદ પોલીસ દોડતી થઈ હતી. 

પત્નીએ પોતાના જ પતિની કરી હત્યા
પતિને મોતને ઘાટ ઉતારી પ્રેમી સાથે ભાગેલી હત્યારી પત્ની અને તેના પ્રેમીને પોલીસે સુરેન્દ્રનગરના થાનગઢથી દબોચીને જેલના પાંજરે પૂર્યા છે. પરંતુ દુઃખની વાત એ છે કે, આડા સંબંધોની આ લાલસામાં વધુ એક વખત પતિ-પત્નીના પવિત્ર સંબંધને કલંક લાગ્યું છે. આ ખૌફનાક કિસ્સાએ ફરી એકવાર સાબિત કરી દીધું છે કે આડા સંબંધોનું પરિણામ હંમેશા ભયાવહ અને લોહિયાળ જ હોય છે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

...और पढ़ें
Sanand Murder CaseAhmedabad CrimeWife kills husbandસાણંદ હત્યા કેસઆડા સંબંધમાં હત્યા

Trending news