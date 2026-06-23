/આજથી શાળા પ્રવેશોત્સવ અને કન્યા કેળવણી મહાઅભિયાનનો પ્રારંભ; જાણો શાળા પ્રવેશોત્સવ 2026માં શું બદલાયું?

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આજથી 'શાળા પ્રવેશોત્સવ અને કન્યા કેળવણી મહાઅભિયાન'નો પ્રારંભ; જાણો શાળા પ્રવેશોત્સવ 2026માં શું બદલાયું?

School Praveshotsav: શાળા પ્રવેશોત્સવની 24મી કડીનો આજથી રાજ્યવ્યાપી પ્રારંભ થયો છે. 23 જૂનથી 25 જૂન સુધી ચાલનારા આ ત્રિદિવસીય કાર્યક્રમમાં રાજ્યના વિવિધ વિસ્તારોમાં બાળકોના શાળા પ્રવેશને ઉત્સવમય બનાવવામાં આવશે. આગામી ત્રણ દિવસ સુધી સમગ્ર ગુજરાત શિક્ષણના રંગે રંગાશે અને કન્યા કેળવણી તેમજ ડિજિટલ શિક્ષણના સંકલ્પ સાથે રાજ્યના લાખો પરિવારોના બાળકોના ભવિષ્યને નવી દિશા મળશે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 23, 2026, 10:44 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 10:44 AM IST
આજથી 'શાળા પ્રવેશોત્સવ અને કન્યા કેળવણી મહાઅભિયાન'નો પ્રારંભ; જાણો શાળા પ્રવેશોત્સવ 2026માં શું બદલાયું?
Image Credit: AI Photos

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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