/આજથી શાળા પ્રવેશોત્સવ અને કન્યા કેળવણી મહાઅભિયાનનો પ્રારંભ; જાણો શાળા પ્રવેશોત્સવ 2026માં શું બદલાયું?

Shala Praveshotsav: ગુજરાત રાજ્યમાં આજથી શિક્ષણ ક્ષેત્રે એક નવો અધ્યાય શરૂ થવા જઈ રહ્યો છે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા આજથી ત્રણ દિવસીય 'શાળા પ્રવેશોત્સવ અને કન્યા કેળવણી મહોત્સવ'ની ૨૪મી શ્રેણીનો ભવ્ય પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે. 23 જૂનથી 25 જૂન સુધી ચાલનારા આ મહાઅભિયાન અંતર્ગત રાજ્યની હજારો શાળાઓમાં લાખો ભૂલકાઓ પોતાના શિક્ષણ પ્રવાસના પ્રથમ પગથિયાં માંડશે. આ ત્રિદિવસીય ઉત્સવ દરમિયાન રાજ્યની 38,400 સરકારી શાળાઓમાં અંદાજે 28.58 લાખ જેટલા બાળકોને બાલવાટિકા, ધોરણ-1 તેમજ ધોરણ-9 અને 11માં પ્રવેશ આપવામાં આવશે. રાજ્યના મંત્રીઓ, પદાધિકારીઓ અને ઉચ્ચ અધિકારીઓ ગામે-ગામ જઈને બાળકોને શાળામાં પ્રવેશ કરાવશે.
વડનગરની ઐતિહાસિક શાળાથી સીએમ ભૂપેન્દ્ર પટેલે કરાવ્યો પ્રારંભ
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે આ વર્ષના રાજ્યવ્યાપી શાળા પ્રવેશોત્સવનો પ્રારંભ મહેસાણા જિલ્લાના વડનગરની ઐતિહાસિક બી.એન. હાઈસ્કૂલથી કરાવ્યો છે. ઉલ્લેખનીય છે કે આ એ જ શાળા છે જ્યાં દેશના વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પ્રાથમિક શિક્ષણ મેળવ્યું હતું. વડાપ્રધાનના પ્રેરણાસ્થળથી શરૂ થયેલો આ ઉત્સવ કન્યા કેળવણી રથયાત્રા સાથે સમગ્ર રાજ્યમાં ગુંજી ઉઠ્યો છે.
સરકારી સ્કૂલોમાં પહેલા દિવસે ખુશખુશાલ વાતાવરણ: હર્ષ સંઘવી
ગાંધીનગર નજીક અડાલજની કુમાર પ્રાથમિક શાળા ખાતે આયોજિત કાર્યક્રમમાં નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ હાજરી આપી હતી અને બાળકોને પ્રોત્સાહિત કર્યા હતા. આ પ્રસંગે ભાવુક અને પ્રેરણાદાયી સંબોધન કરતા તેમણે જણાવ્યું હતું કે "શાળા પ્રવેશોત્સવે ગુજરાતના હજારો ગામડાઓના લાખો વિદ્યાર્થીઓનું જીવન બદલ્યું છે. છેલ્લા ૨૩ વર્ષમાં આપણે આ ઉત્સવ થકી હજારો-લાખો યાદોનો અનુભવ કર્યો છે. પ્રાઇવેટ સ્કૂલની એસી બસમાં જતા બાળકોની આંખમાં ઘણીવાર પહેલા દિવસે આંસુ હોય છે, પરંતુ આપણી સરકારી સ્કૂલોમાં પહેલા દિવસે બાળકો ખુશખુશાલ નજરે પડે છે. ભણતરનો પહેલો દિવસ બાળક વિશ્વાસ સાથે આગળ વધારે તે જ આ પ્રવેશોત્સવનો મુખ્ય હેતુ છે." વધુમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે, વિદ્યાર્થીઓને શાળા અને ઘર આંગણું સ્વચ્છ રાખવાની તેમજ વાલીઓને હેલ્મેટ પહેરાવવા માટે પ્રેરિત કરવાની અપીલ કરી હતી. તેમણે હળવા અંદાજમાં કહ્યું કે "જો દીકરાઓ માતા-પિતાને હેલ્મેટ પહેરાવશે તો પોલીસની કામગીરી ઓછી થશે અને પાવતી આપવી નહીં પડે. પોલીસ માટે પાવતી જરૂરી નથી, લોકોનું જીવન બચાવવું જરૂરી છે."
કૃષિ મંત્રી જીતુ વાઘાણીએ પણ કરાવ્યો શાળા પ્રવેશ
બીજી તરફ, રાજ્યના કૃષિ મંત્રી જીતુ વાઘાણીએ ગાંધીનગર સેક્ટર-૨૪ની પ્રાથમિક શાળા તેમજ માઉન્ટ કાર્મેલ સ્કૂલની મુલાકાત લીધી હતી. તેમણે ભૂલકાઓને સ્કૂલબેગ અને ચોપડા આપીને ઉત્સાહભેર શાળા પ્રવેશોત્સવ કરાવ્યો હતો અને માધ્યમિક શાળાના વિદ્યાર્થીઓ સાથે સંવાદ સાધી તેમને ઉજ્જવળ ભવિષ્ય માટે શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી.
પાઠ્યપુસ્તકો અંગે મહત્વની સ્પષ્ટતા
શિક્ષણ સત્રના પ્રારંભે પુસ્તકોની અછત અંગે વાત કરતા પાઠ્યપુસ્તક મંડળે સ્વીકાર્યું છે કે, રાજ્યની અંદાજે ૪૦ ટકા શાળાઓમાં હજુ પુસ્તકો પહોંચાડવાના બાકી છે. જોકે, તંત્ર દ્વારા ખાતરી આપવામાં આવી છે કે આગામી ત્રણ દિવસની અંદર જ તમામ બાકી શાળાઓમાં પુસ્તકો સપ્લાય કરી દેવામાં આવશે જેથી બાળકોના અભ્યાસમાં કોઈ અવરોધ ન આવે.