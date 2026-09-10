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ગુજરાત વિધાનસભા સહિત અમદાવાદની ત્રણ શાળાઓ અને ગાંધીનગર કોર્ટને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી, ભારે અફરાતફરી માહોલ સર્જાયો!

Bomb Threat: અમદાવાદમાં વેજલપુરની ઝાયડસ સ્કૂલ અને બોપલની DPS સ્કૂલ અને થલજેતની ઉદગમ સ્કૂલને બોમ્બથી ઉડાવવાનો મેઈલ મળ્યો છે. ધમકી ભર્યાં ઇમેલની જાણ થતા વેજલપુર પોલીસ સ્કૂલ ઉપર પહોંચી છે. હાલ સ્કૂલ ખાલી કરવા માટે જણાવવામાં આવ્યું છે. બોમ્બ સ્ક્વોર્ડ અને ફાયરની ટીમ પણ ઝાયડસ સ્કૂલ પર પહોંચીને તપાસ કરી રહી છે. આ ઘટનાની સાથે ગાંધીનગર કોર્ટને પણ ઈ-મેઇલ દ્વારા જ બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 10, 2026, 11:45 AM IST|Updated: Sep 10, 2026, 12:08 PM IST
ગુજરાત વિધાનસભા સહિત અમદાવાદની ત્રણ શાળાઓ અને ગાંધીનગર કોર્ટને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી, ભારે અફરાતફરી માહોલ સર્જાયો!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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અમદાવાદની જાણીતી ત્રણ શાળાઓ અને ગાંધીનગર કોર્ટને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી, ભારે અફર
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