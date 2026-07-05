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ગુજરાત પોલીસના અધિકારીઓ માટે મોટા સમાચાર; ગૃહ વિભાગમાંથી છૂટ્યા આદેશ; રથયાત્રાના કારણે આ તારીખોમાં રજા માગવી નહીં!

Ahmedabad News: રાજ્યના ગૃહ વિભાગ અને પોલીસ તંત્ર દ્વારા મહત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.  રથયાત્રાના પગલે પોલીસ કર્મીઓ અને અધિકારીઓની રજા રદ કરાઈ છે. 10 જુલાઈથી 17 જુલાઈ સુધી તમામ રજાઓ પર પ્રતિબંધ મૂકાયો છે, પરંતુ ખાસ અનિવાર્ય સંજોગો સિવાય રજા મળશે નહી.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 05, 2026, 09:27 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 09:27 AM IST
ગુજરાત પોલીસના અધિકારીઓ માટે મોટા સમાચાર; ગૃહ વિભાગમાંથી છૂટ્યા આદેશ; રથયાત્રાના કારણે આ તારીખોમાં રજા માગવી નહીં!
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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