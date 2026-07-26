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  • /બોપલમાં વરસાદી પાણી ભરાતાં જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત: ઘૂંટણસમા પાણી વચ્ચે લોકોનો રોષ, મુલાકાતે પહોંચેલા મેયરને ઘેરી લીધા

બોપલમાં વરસાદી પાણી ભરાતાં જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત: ઘૂંટણસમા પાણી વચ્ચે લોકોનો રોષ, મુલાકાતે પહોંચેલા મેયરને ઘેરી લીધા

માત્ર એક દિવસ આવેલા વરસાદે સમગ્ર અમદાવાદને પાણી-પાણી કરી દીધું હતું. અનેક જગ્યાએ શહેરમાં પાણી ભરાયા હતા, જેણે તંત્રની પોલ ખોલી નાખી હતી. બોપલમાં ત્રણ દિવસ બાદ પણ હજુ પાણી ભરાયેલા છે, ત્યારે લોકોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 26, 2026, 11:00 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 11:00 AM IST
બોપલમાં વરસાદી પાણી ભરાતાં જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત: ઘૂંટણસમા પાણી વચ્ચે લોકોનો રોષ, મુલાકાતે પહોંચેલા મેયરને ઘેરી લીધા

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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