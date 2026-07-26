/બોપલમાં વરસાદી પાણી ભરાતાં જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત: ઘૂંટણસમા પાણી વચ્ચે લોકોનો રોષ, મુલાકાતે પહોંચેલા મેયરને ઘેરી લીધા

અમદાવાદઃ અમદાવાદમાં આવેલા ભારે વરસાદ બાદ હજુ પણ ઘણી જગ્યાએ પાણી ભરેલા છે. ખાસ કરી બોપલ-ઘુમાની જુદી-જુદી સોસાયટીઓમાં હજુ વરસાદી પાણી ભરાયા છે. સમયસર પાણીનો નિકાલ ન થતાં જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત થઈ ગયું છે. બોપલની ત્રિમૂર્તિ સોસાયટી અને નવા પરમારવાસમાં હજુ પણ વરસાદી પાણી ભરાયેલા છે.
મનપાએ શરૂ કરી કાર્યવાહી
વરસાદ બંધ થયો હોવા છતાં અનેક લોકો પાણી ભરાયા છે તેનાથી ત્રસ્ત છે. અમદાવાદ મહાનગર પાલિકા દ્વારા મશીનો મૂકી પાણી કાઢવાનું શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. ઘણી સોસાયટીમાં હજુ ઘૂંટણસમા પાણી છે. બોલરની બીનોરી પાર્કરીડ્ઝ સોસાયટી નજીક હજુ પણ પાણી ભરાયેલા જોવા મળી રહ્યાં છે. બોપલ ગામથી ડીપીએસ સ્કૂલ તરફ જતો રસ્તો બંધ છે. લોકો જીવના જોખમે રેલવેના પાટા ઓળંગી રસ્તો ક્રોસ કરી રહ્યાં છે.
મેયર સામે જનતામાં રોષ
અમદાવાદમાં આવેલા ભારે વરસાદ બાદ અનેક જગ્યાએ પાણી ભરાયા હતા, પરંતુ બોપલ ઘુમા વિસ્તારમાં હજુ અનેક જગ્યાએ પાણી ભરાયેલા છે. તેવામાં અમદાવાદના મેયર હિતેશ બારોટ આ વિસ્તારની મુલાકાતે પહોંચ્યા હતા. પરંતુ મેયરે જનતાના રોષનો સામનો કરવો પડ્યો છે. વરસાદી પાણીનો નિકાલ ન થતાં લોકોમાં રોષ જોવા મળ્યો છે.
નવા પરમારવાસમાં લોકોએ મેયરને ઘેરી લીધા હતા. મેયર સામે લોકોએ રોષ ઠાલવ્યો હતો. લોકોએ કહ્યું કે ત્રણ દિવસથી આ વિસ્તારની મુલાકાત લેવા કોઈ આવ્યું નથી.