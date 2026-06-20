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  • /ખેડૂત પુત્રની યોગના ક્ષેત્રમાં કમાલ! 78 દેશોને પાછળ છોડી શાહનવાજે રચ્યો ઈતિહાસ, આર્મી-પોલીસની ટ્રેનિંગમાંથી યોગનો વિશ્વ વિજેતા બનવા સુધીની સફર

ખેડૂત પુત્રની યોગના ક્ષેત્રમાં કમાલ! 78 દેશોને પાછળ છોડી શાહનવાજે રચ્યો ઈતિહાસ, આર્મી-પોલીસની ટ્રેનિંગમાંથી યોગનો વિશ્વ વિજેતા બનવા સુધીની સફર

International Yoga Day 2026: સોરઠ પ્રદેશના આશરે વીસેક વર્ષના યુવાને યોગના ક્ષેત્રમાં નવી કમાલ કરી છે, તેના પિતાએ દીકરો માત્ર પોલીસ કે આર્મીમાં જોડાઈ તેવા આશય સાથે ફિટનેસ માટે યોગા સહિતની નાના પાયે તાલીમ આપી હતી. પણ આ સફર અટકી નહીં, પરંતુ વિશ્વ વિજેતા સુધી દોરી ગઈ હતી. વાત છે, જૂનાગઢથી નજીક આવેલા નાના એવા શહેર વંથલીના શાહનવાજ વાજાની.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 20, 2026, 08:29 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 08:29 PM IST
ખેડૂત પુત્રની યોગના ક્ષેત્રમાં કમાલ! 78 દેશોને પાછળ છોડી શાહનવાજે રચ્યો ઈતિહાસ, આર્મી-પોલીસની ટ્રેનિંગમાંથી યોગનો વિશ્વ વિજેતા બનવા સુધીની સફર

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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