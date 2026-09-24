/કાકાના વેશમાં હવસખોર! નાસ્તાની લાલચ...ધાબા પર લઈ ગયો, 8 વર્ષની બાળકી સાથે કર્યાં અડપલાં

ઉદય રંજન, અમદાવાદઃ સમાજમાં હવે બાળકો ક્યાં સુરક્ષિત છે? તેવો મોટો સવાલ ઊભો કરતી એક ઘટના અમદાવાદના શાહપુરમાંથી સામે આવી છે. એક તરફ શહેરમાં ગણેશોત્સવની ભક્તિમય પવિત્રતાનો માહોલ છે, તો બીજી તરફ વિકૃત માનસિકતા ધરાવતા લોકો માસૂમ બાળકીઓને નિશાન બનાવી રહ્યા છે. શાહપુરમાં રહેતા એક પાડોશીએ ૮ વર્ષની બાળકીને લાલચ આપીને તેની સાથે અડપલાં કર્યા છે. જો માતાએ ધ્યાન ન આપ્યું હોત તો આ નરાધમે બાળકી સાથે કંઈક મોટું અઘટિત કર્યું હોત.
શાહપુર વિસ્તારની એક પોળમાં ૮ વર્ષની બાળકી તેના માતા-પિતા સાથે રહે છે અને નજીકની દરિયાપુરની શાળામાં ધોરણ-૧ માં અભ્યાસ કરે છે. ગત ૨૩ સપ્ટેમ્બરના રોજ પોળમાં ગણેશ આરતીનું આયોજન હોવાથી આ માસૂમ બાળકી પણ આરતીમાં ગઈ હતી. જ્યારે બાળકી આરતી પૂરી કરીને રાત્રે ઘરે પરત ફરી, ત્યારે તેના હાથમાં નાસ્તાના પડીકાં અને કોલ્ડડ્રિંક હતું, પરંતુ તેના કપડાં અસ્તવ્યસ્ત હતા. પોતાની માસૂમ દીકરીની આવી હાલત જોઈને માતાના મનમાં શંકા ગઈ હતી અને બાળકીની પૂછ પરછ કરી હતી તો ચોંકાવનારી વિગતો સમયે આવી હતી.
માતાએ તાત્કાલિક બાળકીને વિશ્વાસમાં લઈને પ્રેમથી પૂછપરછ કરી, અને બાળકીએ જે હકીકત જણાવી તે સાંભળીને માતાના પગ નીચેથી જમીન ખસી ગઈ. બાળકીએ જણાવ્યું કે, પોળમાં જ રહેતા એક કાકાએ તેને આ ખાવાની વસ્તુઓ અપાવી છે. આ નરાધમ પાડોશી સાંજના સમયે દુકાનેથી પડીકા લઈ આપવાનું કહીને માસૂમ બાળકીને પોળના ધાબા પર લઈ જતો હતો અને ત્યાં શારીરિક અડપલાં તથા જાતીય સતામણી કરતો હતો. એટલું જ નહીં, બાળકીની પૂછપરછમાં એ પણ સામે આવ્યું કે આરોપી છેલ્લા ચાર-પાંચ દિવસથી સતત આ પ્રકારનું ગંદુ કામ કરી રહ્યો છે
પાડોશીની આ કરતૂત વિશે જાણ થતાં જ રોષે ભરાયેલા પરિવારે તાત્કાલિક શાહપુર પોલીસ સ્ટેશનનો સંપર્ક કર્યો. માસૂમ બાળકી સાથે જોડાયેલી આ ગંભીર ઘટના હોવાથી શાહપુર પોલીસે જરાય પણ વિલંબ કર્યા વિના POCSO સહિતની કલમો હેઠળ ગુનો દાખલ કર્યો. પોલીસે તાત્કાલિક એક્શન લઈને ૩૮ વર્ષીય આરોપી પાડોશીની ધરપકડ કરી લીધી છે અને તેની સઘન પૂછપરછ હાથ ધરી છે. ત્યારે આ ઘટના દરેક માતા-પિતા માટે એક મોટી ચેતવણી સમાન છે. ભલે તે પાડોશી હોય કે પછી કોઈ જાણીતો વ્યક્તિ, નાના બાળકોને એકલા મૂકતા પહેલાં સો વાર વિચારજો અને તેમના વર્તનમાં આવતા ફેરફારો પર સતત નજર રાખજો જેનાથી આવી ઘટના થી બચી શકાય