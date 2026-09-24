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કાકાના વેશમાં હવસખોર! નાસ્તાની લાલચ...ધાબા પર લઈ ગયો, 8 વર્ષની બાળકી સાથે કર્યાં અડપલાં

અમદાવાદમાં માતા-પિતા માટે લાલબત્તી સમાન ઘટના બની છે. શહેરના શાહપુરમાં ચાલી રહેલાં ગણેશોત્સવ વચ્ચે એક વ્યક્તિ દ્વારા પાડોશમાં રહેતી 8 વર્ષની બાળકી સાથે અપડલાં કરવાની ઘટના સામે આવી છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 24, 2026, 07:37 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 07:56 PM IST
કાકાના વેશમાં હવસખોર! નાસ્તાની લાલચ...ધાબા પર લઈ ગયો, 8 વર્ષની બાળકી સાથે કર્યાં અડપલાં

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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અમદાવાદના શાહપુરમાં ગણેશોત્સ વચ્ચે 8 વર્ષની માસૂમ બાળકી સાથે પાડોશીએ કર્યાં અડપલાં
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