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અમદાવાદમાં માનવતા શર્મસાર! કળિયુગી બહેને 20 દિવસની માસૂમ ભત્રીજીનો જ કરી નાખ્યો સોદો! કારણ જાણીને ઉડી જશે હોશ

Ahmedabad News: અમદાવાદના વટવા વિસ્તારમાં માનવતાને શર્મશાર કરતી ઘટના સામે આવી છે. ધર્મની બહેને ઉધાર આપેલા એક લાખ રૂપિયા વસૂલવા માટે પોતાના ધર્મના ભાઈની માત્ર 20 દિવસની નવજાત બાળકી રમાડવાના બહાને લઈ જઈ દોઢ લાખ રૂપિયામાં અન્ય મહિલાને વેચી દીધી હતી. માતા-પિતાએ બાળકી પરત માંગતા મહિલાએ રૂપિયા આપશો તો જ બાળકી મળશે તેવી શરત મૂકી હતી. સમગ્ર ઘટના પોલીસ સ્ટેશને પહોંચતા થયો ચોંકાવનારો ખુલાસો.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 06, 2026, 06:44 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 06:44 PM IST
અમદાવાદમાં માનવતા શર્મસાર! કળિયુગી બહેને 20 દિવસની માસૂમ ભત્રીજીનો જ કરી નાખ્યો સોદો! કારણ જાણીને ઉડી જશે હોશ
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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