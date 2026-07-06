/અમદાવાદમાં માનવતા શર્મસાર! કળિયુગી બહેને 20 દિવસની માસૂમ ભત્રીજીનો જ કરી નાખ્યો સોદો! કારણ જાણીને ઉડી જશે હોશ

ઉદય રંજન/અમદાવાદ: વટવાના ચાર માળિયા વિસ્તારમાં રહેતા એક દંપતીએ ચાર મહિના પહેલાં રિક્ષા ખરીદવા માટે ધર્મની બહેન જાગૃતિબેન ઠાકોર પાસેથી એક લાખ રૂપિયા ઉધાર લીધા હતા. ત્યારબાદ દંપતી વટવામાં રહેવા આવી ગયું હતું. ગત 3 જૂને ફરિયાદી યુવતીએ દીકરીને જન્મ આપ્યો હતો. ત્યારથી જાગૃતિબેન સતત ઉધારની રકમ પરત માંગતી હતી. બાળકીને જન્મના 20 દિવસ થયા બાદ જાગૃતિબેન દંપતીના ઘરે પહોંચી અને બાળકીને રમાડવાના બહાને પોતાની સાથે લઈ ગઈ હતી.
હવે બાળકીને પરત નહીં મળે...
જ્યારબાદ સાંજે દંપતી બાળકીને લેવા પહોંચ્યું, ત્યારે જાગૃતિબેને ચોંકાવનારો ખુલાસો કર્યો કે, તેણે બાળકી વેચી દીધી છે અને હવે બાળકીને પરત નહીં મળે. એટલું જ નહીં, પોતાના એક લાખ રૂપિયા પરત આપશો તો જ બાળકી મળશે તેવી શરત પણ મૂકી હતી. આ વાત સાંભળતા જ દંપતીએ વટવા પોલીસનો સંપર્ક કર્યો. પોલીસે બાળકીને નડિયાદથી પરત લાવી માતા પિતાને સોંપી હતી. સાથે જ બાળ તસ્કરીના ગુનામાં ચાર મહિલાની ધરપકડ કરી.
પોલીસે બાળ તસ્કરીનો ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરી
ફરિયાદીની ફરિયાદના આધારે વટવા પોલીસે બાળ તસ્કરીનો ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરી હતી. તપાસમાં સામે આવ્યું કે, નડિયાદની રહેવાસી ગીતાબેન પ્રજાપતિએ સંતાન ન હોવાથી નવજાત બાળકી દોઢ લાખ રૂપિયામાં ખરીદી હતી. સમગ્ર બનાવમાં જાગૃતિબેન ઠાકોર, મંજુલાબેન પરમાર અને ક્રિષ્નાબેન ખેરડીયાની પણ સંડોવણી સામે આવી હતી. પોલીસે ચારેય મહિલાઓની ધરપકડ કરીને બાળ તસ્કરીના રેકેટ અંગે વધુ તપાસ શરૂ કરી છે.
મહત્વનું છે કે, બાળક વેચવા બદલ જાગૃતીબેનને 5000 રૂપિયા મળ્યા હતા. પરંતુ ગીતાબેન પ્રજાપતિએ બાળક 1.50 લાખમાં ખરીદ્યું હતું. જ્યારે અન્ય રકમ ક્યાં અને કોને આપવામાં આવી? તે અંગે પોલીસ તપાસ કરી રહી છે. સાથે જ બાળક વેચવામાં ઝડપાયેલી મંજુલા પરમાર નામની મહિલા આઇવીએફ સેન્ટરમાં નોકરી કરે છે. જેથી પોલીસે તે દિશામાં પણ તપાસ શરૂ કરી છે.
પોલીસ પુછપરછમાં થયા ચોંકાવનારા ખુલાસા
20 દિવસની બાળકીને વહેંચી દેનાર 4 મહિલાની ધરપકડ કરી પૂછપરછ કરતા સામે આવ્યું કે, બાળકીને 10 દિવસ પહેલા નડિયાદ વહેંચી દેવામાં આવી હતી. પરંતુ તેના માતા પિતા છ દિવસ બાદ પોલીસ મથક પહોંચ્યા હતા. આ ઉપરાંત બાળક વેચવામાં થયેલા રૂપિયાના સોદામાં પણ કેટલીક રકમનો હિસાબ હજી મળી રહ્યો નથી. તો બીજી તરફ આ સમગ્ર બનાવમાં પરિવારના કોઈ સભ્યોની સંડોવણી છે કે કેમ તે અંગે પણ પોલીસે વધુ તપાસ શરૂ કરી છે.