ગુજરાતી ન્યૂઝAhmedabadકળિયુગી માતાની મમતા લજવાઈ! લોકલાજની બીકે પાપ છુપાવવા ફૂલ જેવા બાળકને ત્યજ્યું, CCTVથી ઉકેલ્યો ભેદ

કળિયુગી માતાની મમતા લજવાઈ! લોકલાજની બીકે પાપ છુપાવવા ફૂલ જેવા બાળકને ત્યજ્યું, CCTVથી ઉકેલ્યો ભેદ

Ahmedabad News: શહેરમાં માનવતા શરમસાર કરતી એક ગંભીર ઘટના સામે આવી છે. જ્યાં એક માસૂમ બાળકને લારીમાં મૂકી બે નિષ્ઠુર યુવતીઓ રફુચક્કર થઈ છે. જોકે સમગ્ર મામલો પ્રકાશમાં આવતા જ પોલીસે ઘટના સ્થળે પહોંચી બિનવારસી હાલતમાં મળી આવેલ આ નવજાત શિશુને હોસ્પિટલ ખસેડ્યું છે, સાથે જ સીસીટીવી ફૂટેજને આધારે તપાસ હાથ ધરી છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 19, 2026, 02:19 PM IST

કળિયુગી માતાની મમતા લજવાઈ! લોકલાજની બીકે પાપ છુપાવવા ફૂલ જેવા બાળકને ત્યજ્યું, CCTVથી ઉકેલ્યો ભેદ

Ahmedabad News: અમદાવાદમાં મમતાને કલંકિત કરતી એક ઘટના સામે આવી છે. એરપોર્ટ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવેલી કોઠારી હોસ્પિટલ પાસે એક નિર્દોષ, તાજું જન્મેલું બાળક ત્યજી દેવાયેલી હાલતમાં મળી આવતા ચકચાર મચી ગઈ હતી. પથ્થર દિલની માતાએ પોતાના પાપને છુપાવવા માટે લોકલાજની બીકે ફૂલ જેવા બાળકને રઝળતું મૂકી દીધું હતું. જોકે, એરપોર્ટ પોલીસે સીસીટીવી ફૂટેજની કડીઓ જોડીને ગણતરીના કલાકોમાં જ આ કળિયુગી જનેતાને શોધી કાઢી છે. શું છે આ આખી કરુણ દાસ્તાન?

આ કડી પોલીસને સીધી સિવિલ હોસ્પિટલ સુધી દોરી ગઈ
ઘટનાની શરૂઆત થઈ 17 માર્ચ 2026 ના રોજ, જ્યારે એરપોર્ટ પોલીસને માહિતી મળી કે કોઠારી હોસ્પિટલ નજીક એક નવજાત બાળક બિનવારસી હાલતમાં પડ્યું છે. પોલીસે તાત્કાલિક બાળકને સુરક્ષિત સ્થળે ખસેડી અજાણ્યા શખ્સો સામે ગુનો નોંધ્યો હતો. તપાસનો દોર શરૂ થયો સીસીટીવી ફૂટેજથી. પોલીસે ફૂટેજ ચેક કરતા જાણવા મળ્યું કે એક મહિલા બાળકને મૂકીને જઈ રહી છે. આ કડી પોલીસને સીધી સિવિલ હોસ્પિટલ સુધી દોરી ગઈ.

જે વિગતો સામે આવી તે સમાજની વરવી વાસ્તવિકતા
સિવિલ હોસ્પિટલના રેકોર્ડ અને સીસીટીવી તપાસતા ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો. ગત 11 માર્ચના રોજ દીપા સાધનાની નામની મહિલાએ બાળકને જન્મ આપ્યો હતો. 17 માર્ચના રોજ દીપાને હોસ્પિટલમાંથી ડિસ્ચાર્જ આપવામાં આવ્યું અને કમનસીબી જુઓ કે એ જ રાત્રે તેણે પોતાના બાળકને રસ્તા પર ત્યજી દીધું. પોલીસે દીપાની ઓળખ કરી તેની ધરપકડ કરી લીધી છે. પૂછપરછમાં જે વિગતો સામે આવી તે સમાજની વરવી વાસ્તવિકતા દર્શાવે છે.

પાપ છુપાવવા માટે તેણે આ માસૂમને રઝળતું મૂક્યું હતું,,,
પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું કે, દીપાના વર્ષ 2010માં છૂટાછેડા થઈ ગયા હતા અને તેને પહેલા પતિથી બે બાળકો પણ છે. છૂટાછેડા બાદ વર્ષ 2018 માં તેના પડોશમાં રહેતા એક યુવકના પ્રેમમાં પડી હતી અને આ બાળક તે પ્રેમ સંબંધ થી હોવાનું ખુલ્યું છે. સમાજમાં બદનામી ન થાય અને પાપ છુપાવવા માટે તેણે આ માસૂમને રઝળતું મૂક્યું હતું. હાલ એરપોર્ટ પોલીસે માતા સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

પાપ છુપાવવા માટે જે ફૂલ જેવા બાળકને મોતને મોઢે ધકેલ્યું!
સીસીટીવી ફૂટેજ અને સિવિલ હોસ્પિટલના એન્ટ્રી ડેટાના આધારે આરોપી માતાની ધરપકડ કરી છે. પ્રાથમિક પૂછપરછમાં જાણવા મળ્યું છે કે લોકલાજની બીકે તેણે બાળકને ત્યજી દીધું હતું. બાળકના પિતા અંગે પણ તપાસ કરી રહી છે ત્યારે પાપ છુપાવવા માટે જે ફૂલ જેવા બાળકને મોતને મોઢે ધકેલ્યું હતું, તે માસૂમ અત્યારે સુરક્ષિત છે પણ તેની જનેતા આજે કાયદા માં ફસાઈ છે
 

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

