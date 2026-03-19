સાવધાન! સોલા સિવિલમાં શરમજનક કાંડ: એક્સ-રે રૂમમાં મહિલાઓના વીડિયો ઉતારતો ડ્રાઈવર ઝડપાયો!
Ahmedabad Sola Civil Hospital: અમદાવાદ શહેરની સોલા સિવિલ હોસ્પિટલમાં શર્મનાક કિસ્સો સામે આવ્યો છે. સોલા સિવિલના એક્સ-રે વિભાગમાં મહિલા દર્દીના વીડિયો બનાવવાની હોસ્પિટલ કર્મચારીની કરતૂત ખુલ્લી પડી છે. અલગ અલગ મહિલાઓના વીડિયો ડીન ઓફિસના વિષ્ણુ મકવાણા નામના ડ્રાઈવર દ્વારા વીડિયો બનાવવામાં આવ્યા છે.
Ahmedabad News: અમદાવાગ શહેરની જાણીતી અને એસ.જી. હાઈવે પર આવેલી સોલા સિવિલ હોસ્પિટલ ફરી એકવાર વિવાદમાં આવતા ખળભળાટ મચી જવા પામ્યો છે. સોલા સિવિલ હોસ્પિટલના એક્સ-રે વિભાગમાં સારવાર માટે આવતી મહિલા દર્દીઓના ગુપ્ત રીતે વીડિયો ઉતારવાની એક અત્યંત શર્મનાક ઘટના સામે આવી છે. આ ગંભીર ઘટનાને અંજામ કોઈ બહારની વ્યક્તિએ નહીં, પરંતુ હોસ્પિટલના જ એક કર્મચારીએ કરી હોવાનું ખુલતા દર્દીઓની સુરક્ષા સામે ગંભીર સવાલો ઊભા થયા છે.
સતર્ક મહિલા દર્દીએ ભાંડો ખુલ્લો પાડ્યો
આ સમગ્ર મામલો ત્યારે પ્રકાશમાં આવ્યો જ્યારે એક્સ-રે રૂમમાં એક મહિલા દર્દીના વીડિયો ઉતારવામાં આવી રહ્યા હતા. મહિલાની સતર્કતાને કારણે આ વિકૃત માનસિકતા ધરાવતો કર્મચારી પકડાઈ ગયો હતો. તપાસ કરતા જાણવા મળ્યું કે, વીડિયો ઉતારનાર વ્યક્તિ ડીન ઓફિસના કોમ્યુનિટી મેડિસિન ડિપાર્ટમેન્ટમાં ડ્રાઈવર તરીકે ફરજ બજાવતો વિષ્ણુ મકવાણા છે.
પોલીસ ફરિયાદ પહેલાં જ 'સમાધાન'નો ખેલ?
આ ઘટનાને પગલે હોસ્પિટલમાં ભારે હોબાળો મચ્યો હતો અને મામલો 181 અભયમ હેલ્પલાઈન સુધી પહોંચ્યો હતો. પરંતુ, આશ્ચર્યજનક રીતે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાય તે પહેલાં જ મામલો થાળે પાડી દેવામાં આવ્યો હોવાની ચર્ચા છે. સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, હોસ્પિટલના પોલીસ ટેબલ સુધી મામલો પહોંચે તે પહેલાં જ દર્દીના સગા અને ડ્રાઈવર વચ્ચે 'ઓચિંતું સમાધાન' કરી લેવામાં આવ્યું હતું. તંત્રનું કહેવું છે કે એક્સ-રે રૂમમાં કોઈ બિનઅધિકૃત વ્યક્તિને પ્રવેશની મંજૂરી હોતી નથી, તેમ છતાં સ્ટાફની ચૂકને કારણે આ ડ્રાઈવર ત્યાં સુધી પહોંચી ગયો હતો.
ફોનમાં 100થી વધુ વીડિયો હોવાની ચર્ચા
પકડાયેલા ડ્રાઈવરના મોબાઈલ ફોનમાંથી આ પ્રકારના 100 કરતાં પણ વધારે વીડિયો મળી આવ્યા છે. જો આ વાત સાચી હોય તો અત્યાર સુધી કેટલીય નિર્દોષ મહિલાઓ આ શખ્સની વિકૃતિનો શિકાર બની હશે તે એક મોટો સવાલ ઉભો થાય છે. જોકે, હોસ્પિટલના ઉચ્ચ અધિકારીઓ આટલી મોટી સંખ્યામાં વીડિયો હોવાની બાબતે અજાણ હોવાનું જણાવી રહ્યા છે.
પ્રશાસન દ્વારા કડક કાર્યવાહીની ખાતરી
સોલા સિવિલના સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ ડો. દીપિકાબહેન સિયલે આ મામલે ગંભીરતા દાખવતા જણાવ્યું હતું કે, "આ ઘટના અત્યંત ખેદજનક છે. ડ્રાઈવર સામે કડક પગલાં લેવા માટે કોલેજના ડીનને લેખિતમાં જાણ કરવામાં આવી છે. શિસ્તભંગ અને મહિલાઓની સુરક્ષા સાથે ચેડાં કરનાર કોઈ પણ કર્મચારીને બક્ષવામાં આવશે નહીં. ભવિષ્યમાં આવી ઘટનાઓ ન બને તે માટે હોસ્પિટલમાં સિક્યોરિટી વધારવા માટે સરકારમાં રજૂઆત કરવાની પણ ખાતરી આપવામાં આવી છે.
