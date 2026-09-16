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અમદાવાદ શીલજ કેનાલ રોડ અકસ્માત : નિશી દરજીને ઉડાવનાર આરોપી રાજસ્થાનથી ઝડપાયો

અમદાવાદના શિલજ રોડ પર પૂરપાટ ઝડપે બાઇક ચલાવી અકસ્માત સર્જનાર આરોપી રાજસ્થાનના ડુંગરપુરથી ઝડપાયો છે. આ અકસ્માતમાં 29 વર્ષીય મહિલાનું મોત થયું હતું. નોંધનીય છે કે મૃતક મહિલાના પતિએ ન્યાયની માગ કરતા સોશિયલ મીડિયા પર ભાવુક અપીલ કરી હતી.

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 16, 2026, 06:19 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 06:23 PM IST
અમદાવાદ શીલજ કેનાલ રોડ અકસ્માત : નિશી દરજીને ઉડાવનાર આરોપી રાજસ્થાનથી ઝડપાયો

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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