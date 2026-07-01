/અવારનવાર હોટલ-ફ્લેટમાં શારીરિક સંબંધો બાંધ્યા! 18 તોલા સોનું પડાવ્યું, જાણો હૈદરાબાદથી અમદાવાદ આવેલી મહિલાની કહાની

Ahmedabad News: અમદાવાદના નવરંગપુરા વિસ્તારમાં પ્રેમજાળ બિછાવીને એક વિધવા મહિલા સાથે દુષ્કર્મ આચરવાનો અને લાખો રૂપિયાની છેતરપિંડી કરવાનો ગંભીર મામલો સામે આવ્યો છે. આ ઘટનામાં નવરંગપુરા પોલીસ સ્ટેશનમાં બે શખ્સો વિરુદ્ધ ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે. હૈદરાબાદથી અમદાવાદ સ્થાયી થયેલી 36 વર્ષીય વિધવા મહિલાને આરોપી રાહુલ પટેલ સાથે ફેસબુકના માધ્યમથી ઓળખાણ થઈ હતી. આ ઓળખાણ ધીરે ધીરે પ્રેમમાં પરિણમી હતી. આરોપી રાહુલે મહિલાને લગ્નની લાલચ આપી હતી.
આરોપીઓ દ્વારા આચરવામાં આવેલું કૃત્ય
આરોપીએ લગ્નના બહાને મહિલાનો વિશ્વાસ જીતી લીધો હતો અને ત્યારબાદ અમદાવાદની નવરંગપુરા સ્થિત 'હોટલ કદમ્બ ઇન' તથા વૈષ્ણોદેવી સર્કલ પાસેના એક ફ્લેટમાં મહિલા સાથે અવારનવાર શારીરિક સંબંધો બાંધ્યા હતા. માત્ર દુષ્કર્મ જ નહીં, પરંતુ આરોપીએ આર્થિક રીતે પણ મહિલાને પાયમાલ કરી દીધી હતી. આરોપીએ ધંધામાં રોકાણ કરવાનું કહીને મહિલા પાસેથી ઓનલાઈન અને રોકડા મળીને કુલ 19,91,000 રૂપિયા પડાવી લીધા હતા.
મહિલાએ બેંકમાંથી છોડાવેલું 16,50,000 રૂપિયાની કિંમતનું 18 તોલા સોનું પણ આરોપીએ પોતાના કબજામાં લઈ લીધું હતું. આરોપી આટલેથી નહોતો અટક્યો, તેણે મહિલાના નામે લોન પણ લીધી હોવાનું સામે આવ્યું છે.
લગ્નના દિવસે જ આરોપી ફરાર
જ્યારે લગ્નની તારીખ નક્કી થઈ, ત્યારે આરોપીએ મહિલાને ઘી કાંટા કોર્ટમાં બોલાવી હતી. પરંતુ ત્યાં પહોંચ્યા બાદ આરોપીએ પોતાનો મોબાઈલ ફોન બંધ કરી દીધો હતો અને ત્યાંથી ફરાર થઈ ગયો હતો. અંતે ઠગાઈનો ભોગ બનેલી મહિલાને પોતાની સાથે થયેલા વિશ્વાસઘાતનો અહેસાસ થયો હતો. પીડિત મહિલાએ સમગ્ર મામલે નવરંગપુરા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે. જેમાં રાહુલ પટેલ અને પિયુશ પટેલ નામના બે શખ્સોને આરોપી બનાવવામાં આવ્યા છે.
હાલ પોલીસ દ્વારા આરોપીઓની ધરપકડ કરવા માટે તપાસના ચક્રો ગતિમાન કરવામાં આવ્યા છે.