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અવારનવાર હોટલ-ફ્લેટમાં શારીરિક સંબંધો બાંધ્યા! 18 તોલા સોનું પડાવ્યું, જાણો હૈદરાબાદથી અમદાવાદ આવેલી મહિલાની કહાની

Ahmedabad News: અમદાવાદના નવરંગપુરા પોલીસ સ્ટેશનમાં લગ્નની લાલચ આપી વિધવા મહિલા સાથે દુષ્કર્મ અને લાખોની છેતરપિંડી આચરનાર રાહુલ પટેલ અને પિયુશ પટેલ નામના બે શખ્સો વિરુદ્ધ ગુનો નોંધાયો છે. હૈદરાબાદથી અમદાવાદ રહેવા આવેલી ૩૬ વર્ષીય વિધવા મહિલાને આરોપી રાહુલે ફેસબુક દ્વારા પ્રેમજાળમાં ફસાવી લગ્નની લાલચ આપી હતી અને શહેરની અલગ-અલગ જગ્યાએ શારીરિક સંબંધો બાંધ્યા હતા. આટલું જ નહીં, આરોપીએ ધંધામાં રોકાણના બહાને મહિલા પાસેથી ઓનલાઈન અને રોકડ સ્વરૂપે કુલ ૧૯,૯૧,૦૦૦ રૂપિયા તેમજ ૧૬,૫૦,૦૦૦ની કિંમતના ૧૮ તોલા સોનાના દાગીના પડાવી લઈને મોટી છેતરપિંડી આચરી હતી.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 01, 2026, 12:31 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 12:31 PM IST
અવારનવાર હોટલ-ફ્લેટમાં શારીરિક સંબંધો બાંધ્યા! 18 તોલા સોનું પડાવ્યું, જાણો હૈદરાબાદથી અમદાવાદ આવેલી મહિલાની કહાની
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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