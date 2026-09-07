"ડુપ્લીકેટ દવાઓ બજાર સુધી પહોંચાડવા માટે પોલિટિકલ લાગવગ હોઈ શકે", જાણો કોણે કર્યો આ ચોંકાવનારો દાવો

ઈનપુટ સપના શર્મા, અમદાવાદ: ગુજરાતમાં હાલમાં જ નકલી દવાઓના નેટવર્કનો પર્દાફાશ થતા હડકંપ મચી ગયો છે. અમદાવાદમાં જ એપિલેપ્સી એટલે કે મગજની ખેંચ માટે વપરાતી ઈન્ટાસ કંપનીની દવા ‘Levera 500’ની નકલી દવાઓ ઝડપાઈ. તપાસમાં એવું પણ જાણવા મળ્યું કે આ નકલી દવાઓનો જથ્થો લખનઉથી વિતરકો મારફતે ગુજરાત સુધી પહોંચતો કરવામાં આવ્યો. હાલ આ મામલે ગુજરાત ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગે તપાસ હાથ ધરી છે. અમદાવાદ કેમિસ્ટ એસોસિએશનના જશુ પટેલે આ મામલે મોટું નિવેદન આપ્યું છે.
મોટા કેમિસ્ટોની સંડોવણી!
રાજ્યમાં જડપાયેલા નકલી દવાઓના આંતરરાજ્ય રેકેટ મામલે મોટા કેમિસ્ટોની પણ સંડોવણી પણ સામે આવી છે. અમદાવાદ અને લખનઉના તાર સામે આવ્યા છે. 43,000 થી પણ વધુ દવાઓની સ્ટ્રીપનો હિસાબ મળ્યો નથી. આરોપી બ્રિજેશ પટેલ, આશીષ શર્મા, મનીષ શર્મા સામે ગુનો પણ નોંધાયો છે. આરોપી બ્રિજેશ પટેલ ક્યોરપેથ ઇન્ટરનેશનલ નામની કંપની ધરાવે છે. પોલીસે તેની સામે કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.
ફૂડ એન્ડ ડ્રગ વિભાગે દવાની 3200 નકલી સ્ટ્રીપ જપ્ત કરી છે. ખાનગી કંપનીના રેકોર્ડ અને કેમિસ્ટના બિલમાં મોટો તફાવત જોવા મળતા જ કંપનીની ફરિયાદના આધારે કાર્યવાહી કરાઈ. બોગસ બિલના આધારે અન્ય શહેરોમાં પણ દવાઓનો સપ્લાય થતો હોવાનો ખુલાસો થયો છે. નકલી દવાથી દર્દીઓના જીવ સામે ગંભીર જોખમ પણ ઊભું થયું છે. હાલ આ સમગ્ર મામલે તપાસ હાથ ધરાઈ છે.
અત્રે જણાવવાનું કે ઈન્ટાસ કંપનીની બજારમાં વેચાતી ‘Levera 500’ દવાઓની નકલી દવા તૈયાર કરીને બજારમાં વેચવામાં આવી રહી હતી. આ નકરી દવામાં કંપનીના પેકિંગ અને બીજી વિગતોની પણ નકલ થઈ હોવાનું સામે આવ્યું છે. ડિસ્ટ્રિબ્યુટરને મળેલા જથ્થાની તપાસ થતા બારકોડ સહિતની વિગતો અંગે શંકા ગઈ અને પછી કંપનીને નકલી દવા અંગે જાણ કરાઈ હતી. કંપની દ્વારા ફરિયાદ કરાતા મામલો ખુલ્યો. આ સમગ્ર મામલે અમદાવાદ કેમિસ્ટ એસોસિએશનના પ્રમુખ જશુભાઈ પટેલે જે કહ્યું તે અત્યંત ચોંકાવનારું છે.
એસોસિએશનના પ્રમુખ જશુભાઈ પટેલે કહ્યું કે ઈન્ટાસ કંપનીની આ દવા ‘Levera 500’ ખેંચ આવે તેના માટેની દવા છે. તેમણે કહ્યું કે આ દવા સમગ્ર હિન્દુસ્તાનમાં ખૂણે ખૂણે પહોંચેલી છે. ડુપ્લીકેટ દવાઓ બજાર સુધી પહોંચાડવા માટે પોલિટિકલ લાગવગ હોઈ શકે. ક્યોરપેથ એક મોટી ચેઇન ચલાવે છે. ડ્રગ પ્રાઇસ કંટ્રોલ ઓર્ડર ના માર્જિન કંટ્રોલ મુજબ હોલસેલ માર્જિન 8%, રિટેઇલ માર્જિન 16 ટકા છે. ડીકંટ્રોલ કેટેગરીમાં હોલસેલ માર્જિન 10 જ્યારે રિટેઇલ માર્જિન 20 ટકા છે. પણ અમદાવાદના વેપારીને હોલસેલ 18.5 ટકાના માર્જિનના લાલચ આપી દવા વેચવામાં આવી. કંપનીના નામ જોગ બિલ સાથે દવા વેચવામાં આવી. તેમણે કહ્યું કે જોકે નિયમ બહાર જઈ વધુ માર્જિન આપતી દવા મળતા વેપારીએ વિચારવું જોઈએ.
મહત્વની વિગતો
કુરિયર મારફતે કૌભાંડ: અમદાવાદ અને લખનઉના રૅકેટ દ્વારા કુરિયર મારફતે બનાવટી (નકલી) દવાઓનું કૌભાંડ ચાલતું હોવાનો ખુલાસો થયો છે.
મોટા કેમિસ્ટોની સંડોવણી: આ કેસમાં અમદાવાદના મોટા કેમિસ્ટોની સંડોવણી સામે આવી છે, જેમાં 43 હજાર સ્ટ્રીપનો હિસાબ મળી શક્યો નથી.
ત્રણ ફરિયાદો અને સંચાલકો સામે ગુનો: એલિસબ્રિજની ક્યોરપાથ સહિત ૩ અલગ-અલગ ફરિયાદો નોંધાઈ છે, જેમાં ઈન્ટરનેશનલના બ્રજેશ પટેલ, ક્રિષ્ના ફાર્માસ્યુટિકલ્સના આશિષ શર્મા અને જે.એન.કે. ડિસ્ટ્રીબ્યુટર્સના મનીષ શર્મા (આશિષ શર્માના સગા ભાઈ) સામે નામજોગ ગુનો દાખલ કરાયો છે.
ગંભીર કલમો હેઠળ કેસ: ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમ 276, 277, 278 (દવામાં ભેળસેળ અને નકલી વેચાણ), 318(4), 319 (2) (છેતરપિંડી), 336(3) અને 338 (ખોટા દસ્તાવેજો બનાવવા) હેઠળ કેસ નોંધી તપાસ હાથ ધરાઈ છે.
3200 સ્ટ્રીપનો નકલી જથ્થો: ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગે નિકોલ અને બ્લડપ્રેશરની દવાઓ બાબતે દરોડા પાડીને અમદાવાદમાં 3200 સ્ટ્રીપ જેટલો નકલી લેવેરા-500 નો જથ્થો ઝડપી પાડ્યો છે.
અધિકૃત ખરીદી કરતાં વધુ વેચાણ: તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે અમીનાબાદની શ્રી ક્રિષ્ના ફાર્માએ ઇન્ટાસ ફાર્માસ્યુટિકલ્સ પાસેથી ખરીદી 49,481 સ્ટ્રીપ દર્શાવી હતી, પરંતુ ઇન્ટાસના રેકોર્ડમાં આ ફાર્મને માત્ર 30,200 સ્ટ્રીપનું વેચાણ થયું હોવાનું નોંધાયું છે.
43,480 સ્ટ્રીપનો શંકાસ્પદ હિસાબ: 43,480 સ્ટ્રીપની ખરીદી ક્યાંથી થઈ અને સોસ ક્યાંનો હતો તે અંગે મોટો પ્રશ્ન ઊભો થયો છે.
બિલ વગરનું નેટવર્ક: વિનોદ ફાર્માસ્યુટિકલ્સના સંચાલકે ઇન્ટાસ પાસેથી ખરીદી ઓછી દર્શાવી પોતાના જ ભાઈ પાસેથી ૪૩,૦૦૦થી વધુ નકલી સ્ટ્રીપ્સ મેળવીને ગેરકાયદેસર રીતે સપ્લાય કરી દીધી હતી.
અન્ય શહેરોમાં પણ તાર જોડાયેલા: આ ગેરકાયદેસર કેસની તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે અમદાવાદ ઉપરાંત અન્ય શહેરોના એજન્સીઓના નામે બનેલા બોગસ બિલના આધારે રૅકેટ ચાલી રહ્યું હતું.
દવાની આડઅસરથી ગંભીર જોખમ: આ લેવેરા-500 દવાનો ઉપયોગ વારંવાર આવતી ખેંચને કંટ્રોલ કરવા માટે થાય છે; નકલી દવાને કારણે ખેંચ નિયંત્રિત થતી નથી અને દર્દીમાં ધ્રુજારી, ભાન જતું રહેવું કે ઇમરજન્સીમાં દાખલ કરવા જેવી આડઅસરો જોવા મળે છે.