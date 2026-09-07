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"ડુપ્લીકેટ દવાઓ બજાર સુધી પહોંચાડવા માટે પોલિટિકલ લાગવગ હોઈ શકે", જાણો કોણે કર્યો આ ચોંકાવનારો દાવો

ગુજરાતમાં વધુ એક આંતરરાજ્ય ડુપ્લિકેટ દવાનું રેકેટ ઝડપાતા ચકચાર મચી છે. આ મામલે લખનઉમાં બ્રિજેશ પટેલ સામે FIR પણ દાખલ થઈ. બ્રિજેશ પટેલની ક્યોરપેથ ઈન્ટરનેશનલ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ સામે કાર્યવાહી થઈ છે. એલિસબ્રિજમાં આવેલી વોલસ્ટ્રીટ-2 સામે પણ તપાસનો ઉલ્લેખ છે. બ્રિજેશ પટેલ ‘કેર ફાર્મસી’ નામની રિટેલ ચેઇન સ્ટોર ધરાવે છે. ઊંચા ડિસ્કાઉન્ટની જાહેરાત કરી દવાઓનું વેચાણ કરાતું હોવાનો મામલો સામે આવ્યો છે. ડુપ્લિકેટ દવાના નેટવર્કને લઈને તપાસ એજન્સીઓ સક્રિય થઈ છે. ગુજરાત સાથે જોડાયેલા દવા રેકેટમાં વધુ ખુલાસા થવાની શક્યતા છે. આ મામલે અમદાવાદ કેમિસ્ટ એસોસિએશનના પ્રમુખે પણ ચોંકાવનારો ઘટસ્ફોટ કર્યો. 

Written ByViral Raval
Published: Sep 07, 2026, 04:25 PM IST|Updated: Sep 07, 2026, 04:25 PM IST
"ડુપ્લીકેટ દવાઓ બજાર સુધી પહોંચાડવા માટે પોલિટિકલ લાગવગ હોઈ શકે", જાણો કોણે કર્યો આ ચોંકાવનારો દાવો

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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