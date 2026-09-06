/અમદાવાદમાંથી ગાયિકાનું અપહરણ થતાં ચકચાર: CBD મોલ બહારથી કિંજલ રબારી ગાયબ, પોલીસે શરૂ કરી તપાસ

અમદાવાદમાંથી મોટા સમાચાર સામે આવી રહ્યાં છે. ગાયિકા કિંજલ રબારીનું અપહરણ થયું છે. ચાંદખેડાના CBD મોલ પાસેથી અપહરણ થયું છે. કિંજલ રબારી ચાંદખેડામાં આવેતા સીબીડી મોલમાં ફિલ્મ જોવા આવી હતી. આ દરમિયાન કાળી ગાડીમાં આવેલા કેટલાક ઈસમો તેનું અપહરણ કરી ગયા હોવાનું સામે આવ્યું છે. ઘટનાની જાણ થતાં ચાંદખેડા પોલીસની ટીમ તપાસમાં જોડાઈ છે.
પ્રેમ લગ્નને કારણે આ પહેલાં થયો હતો વિવાદ
ગુજરાતી ગાયક કિંજલ રબારીએ પોતાની મરજીથી માર્ચ 2026મા અશોક ચૌધરી નામના યુવક સાથે આંતરજ્ઞાતિય લગ્ન કર્યાં હતા. લગ્ન બાદ તેણે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર પોતાના લગ્નના ફોટો અને વીડિયો પોસ્ટ કરી જાણકારી આપી હતી. કિંજલે પોતાના અને તેના પતિના જીવને જોખમ હોવાને કારણે પોલીસ સુરક્ષા પણ માગી હતી.
સમાજમાં થયો હતો વિવાદ
આ લગ્નની જાણ થતાં રબારી સમાજ અને ચૌધરી સમાજના આગેવાનોમાં ભારે રોષ ફેલાયો હતો. બે અલગ-અલગ જ્ઞાતિના લગ્નને લઈને વિવાદને કારણે બંને સમાજ વચ્ચે તણાવ પણ જોવા મળ્યો હતો.
આ મામલો ગંભીર બનતા રબારી અને ચૌધરી સમાજના આગેવાનો વચ્ચે બેઠકો થઈ હતી. સમાજમાં વર્ગવિગ્રહ ન થાય અને શાંતિ જળવાઈ રહે તે માટે લાંબી ચર્ચા બાદ સમાધાન કરવામાં આવ્યું હતું. સામાજિક દબાણ અને સમજાવટ બાદ કિંગલે સોશિયલ મીડિયા પરથી લગ્નના વીડિયો ડિલીટ કરી દીધા હતા.