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અમદાવાદમાં ફરી માનવતા શર્મસાર: દાદાની ઉંમરના વૃદ્ધનું બાળકી સાથે કુકર્મ, માસૂમ સાથે શારીરિક અડપલા કર્યા!

Ahmedabad News: મેઘાણીનગરમાં પાંચ વર્ષની બાળકી સાથે 73 વર્ષીય વૃદ્ધે બાળકીને રમાડવાના બહાને ઘરે બોલાવીને ત્યારબાદ તેના ગુપ્ત ભાગે હાથ ફેરવીને છેડતી કરી હતી. આ ઘટના વિશે બાળકીએ ઘરે જઈને માતા અને ફોઈને આપવીતી જણાવતા પરિવારે તુરંત પોલીસ કંટ્રોલ રૂમનો સંપર્ક કર્યો હતો. મેઘાણીનગર પોલીસે ઘટનાસ્થળે પહોંચી આરોપી નંદલાલ આસવાણીની ધરપકડ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 11, 2026, 02:52 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 02:52 PM IST
અમદાવાદમાં ફરી માનવતા શર્મસાર: દાદાની ઉંમરના વૃદ્ધનું બાળકી સાથે કુકર્મ, માસૂમ સાથે શારીરિક અડપલા કર્યા!
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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