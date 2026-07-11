/અમદાવાદમાં ફરી માનવતા શર્મસાર: દાદાની ઉંમરના વૃદ્ધનું બાળકી સાથે કુકર્મ, માસૂમ સાથે શારીરિક અડપલા કર્યા!

ઉદય રંજન/અમદાવાદ: મેઘાણીનગરમાં ચોંકાવનારો અને ચિંતાજનક કિસ્સો સામે આવ્યો છે. પાંચ વર્ષની માસૂમ બાળકી પોતાના ઘર આંગણે પણ સુરક્ષિત ન રહી. પાડોશમાં રહેતા 73 વર્ષીય વૃદ્ધે બાળકીને ઘરમાં બોલાવી તેની સાથે શારીરિક અડપલાં કર્યા. બાળકીની હિંમતથી સમગ્ર મામલો સામે આવ્યો અને મેઘાણીનગર પોલીસે પોક્સો એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધી આરોપીની ધરપકડ કરી છે.
બાળકીને ઘરે બોલાવી શારીરિક અડપલાં કર્યા
જે ઉંમર માં પ્રભુ ભજન અને મંદિર ના પગથિયા ચઢવા ના હોય એ વૃધ્ધ પોલીસ સ્ટેશન ના પગથિયા ચઢ્યા છે મેઘાણીનગર પોલીસ કસ્ટડીમાં જોવા મળતો આરોપી નંદલાલ આસવાણીની પોકસો એકટના ગુનામાં મેઘાણીનગર પોલીસે ધરપકડ કરી છે.. ઘટનાની વાત કરીએ તો મેઘાણીનગર વિસ્તારમાં રહેતી પાંચ વર્ષની બાળકી પોતાના ઘરની નજીક અન્ય બાળકો સાથે રમતી હતી. ત્યારે પાડોશમાં રહેતા 73 વર્ષીય નંદલાલ આસવાણીએ બાળકીને પોતાના ઘરે બોલાવી અને તેની સાથે શારીરિક અડપલાં કર્યા હતા.
આ હરકતોથી કંટાળીને માતાને જણાવી
વૃદ્ધ આરોપીએ અગાઉ પણ અનેક વખત બાળકી સાથે આવી હરકતો કરતો હતો. માસૂમ બાળકી શરૂઆતમાં ડરના કારણે કોઈને કંઈ કહી શકી નહોતી. પરંતુ વારંવાર થતી આ હરકતોથી કંટાળીને તેણે આખી વાત પોતાની માતાને જણાવી હતી. પરિવારને ઘટનાની જાણ થતાં જ તેઓએ મેઘાણીનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસે વૃદ્ધ આરોપીની ધરપકડ કરી છે.
આરોપી નંદલાલ આસવાણીની ધરપકડ
મેઘાણીનગર પોલીસે પોક્સો એક્ટ સહિતની સંબંધિત કલમો હેઠળ ગુનો નોંધી આરોપી નંદલાલ આસવાણીની ધરપકડ કરી છે. આરોપી નંદલાલ પીડિત બાળકીના પાડોશમાં રહે છે..આરોપીના સંતાનો પણ તેમની સાથે રહે છે.. વિકૃત માનસિકતા ધરાવતો આરોપી પહેલા વેપારી હતો અને હાલ નિવૃત જીવન જીવે છે. મેઘાણીનગર પોલીસ દ્વારા બાળકીનું કાઉન્સેલિંગ અને જરૂરી તબીબી પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે. સાથે જ પોલીસે આરોપીએ અન્ય કોઈ બાળક સાથે પણ આવી હરકતો કરી છે કે કેમ તે મુદ્દે પૂછપરછ શરૂ કરી છે.
આરોપીને કોર્ટમાં રજૂ કરવાની કાર્યવાહી શરૂ
નોંધનીય છે કે, પાડોશી હોવાનો વિશ્વાસ રાખનાર પરિવાર માટે આ ઘટના મોટો આઘાત બની છે. કારણ કે બાળકો હવે ઘર આંગણે પણ સુરક્ષિત નથી..હાલ મેઘાણીનગર પોલીસે આરોપી વૃદ્ધની ધરપકડ કરી છે અને આરોપીને કોર્ટમાં રજૂ કરવાની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.