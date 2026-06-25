/અમદાવાદમાં પીવાના પાણીમાં પ્રદૂષણનો ગંભીર ખતરો: 21 દિવસમાં59 જગ્યાએ રિપોર્ટ્સ પોઝિટિવ, પાણીજન્ય રોગચાળો ફાટી નીકળ્યો

Ahmedabad News: શહેરમાં ચોમાસાની શરૂઆત પહેલા જ શુદ્ધ પીવાના પાણીને લઈને એક ચિંતાજનક ચિત્ર સામે આવ્યું છે. અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) ના આરોગ્ય વિભાગની કામગીરી સામે સવાલો ઉભા કરતા અહેવાલો મુજબ, છેલ્લા 21 દિવસમાં જ શહેરના વિવિધ 59 વિસ્તારોમાંથી લેવામાં આવેલા પાણીના નમૂનાઓમાં પ્રદૂષણ હોવાના ચોંકાવનારા રિપોર્ટ્સ સામે આવ્યા છે. પ્રદૂષિત પાણીના કારણે શહેરમાં રોગચાળો વકર્યો છે અને નાગરિકોનું સ્વાસ્થ્ય જોખમાયું છે.
પાણીજન્ય રોગોના કેસોમાં તોતિંગ વધારો
પીવાના પાણીમાં ભળતી ગંદકીના કારણે અમદાવાદની હોસ્પિટલોમાં દર્દીઓનો ભારે ઘસારો જોવા મળી રહ્યો છે. છેલ્લા ત્રણ સપ્તાહમાં નોંધાયેલા કેસોના આંકડા અત્યંત ડરામણા છે. ઝાડા-ઊલટીના સૌથી વધુ 579 કેસ નોંધાયા છે, જેમાં બાળકો અને વૃદ્ધોની સંખ્યા વધુ છે. ટાઈફોઈડના દૂષિત પાણીના કારણે 151 કેસ સામે આવ્યા છે. કમળોના લિવર પર ગંભીર અસર કરતા 47 કેસ સત્તાવાર રીતે નોંધાયા છે. આ આંકડા માત્ર સરકારી હોસ્પિટલો અને અર્બન હેલ્થ સેન્ટરોના હોઈ શકે છે, જ્યારે ખાનગી ક્લિનિક્સમાં સારવાર લેતા દર્દીઓની સંખ્યા આનાથી પણ વધુ હોવાની આશંકા છે.
મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની ઘોર બેદરકારી
આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા જ્યારે પ્રદૂષિત પાણીની ફરિયાદો ઉઠી ત્યારે વિવિધ વિસ્તારોમાંથી પાણીના સેમ્પલ લેવામાં આવ્યા હતા. આ નમૂનાઓની તપાસમાં જે ખુલાસો થયો છે તે વધુ આઘાતજનક છે. મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા સપ્લાય કરવામાં આવતા પાણીમાં ક્લોરિન ગેસનો સદંતર અભાવ જોવા મળ્યો છે.
તમને જણાવી દઈએ કે, એએમસી પીવાના પાણીમાં બેક્ટેરિયા અને વાયરસનો નાશ કરવા માટે ક્લોરિનેશન કરવું અનિવાર્ય છે. પરંતુ તંત્રની બેદરકારીના કારણે ક્લોરિન વગરનું જ પ્રદૂષિત પાણી લોકોના ઘરો સુધી પહોંચી રહ્યું છે, જે આ રોગચાળાનું મુખ્ય કારણ બન્યું છે.
મચ્છરજન્ય રોગોમાં રાહત, પણ આરોગ્ય વિભાગ સામે મોટો પડકાર
બીજી તરફ, કાળઝાળ ગરમીના કારણે હાલમાં મચ્છરોનો ઉપદ્રવ ઓછો છે, જેના લીધે ડેન્ગ્યુ અને મેલેરિયા જેવા મચ્છરજન્ય રોગોના કેસ અત્યારે નિયંત્રણમાં અને ખૂબ જ ઓછી સંખ્યામાં જોવા મળી રહ્યા છે.
જો કે, મચ્છરજન્ય રોગોની આ રાહત વચ્ચે પાણીજન્ય રોગચાળાએ આરોગ્ય વિભાગની ઉંઘ હરામ કરી દીધી છે. 59 જેટલી જગ્યાએથી પ્રદૂષિત પાણીના રીપોર્ટ આવતા તંત્ર સામે આ દૂષિત પાણીના સ્ત્રોત શોધવા અને લાઈનોનું સુપર-ક્લોરિનેશન કરવાનો મોટો પડકાર આવી પડ્યો છે.
નાગરિકો માટે જરૂરી સાવચેતી
આવી ગંભીર પરિસ્થિતિમાં લોકોએ પોતે જ પોતાના સ્વાસ્થ્યની રક્ષા કરવી જરૂરી બની ગઈ છે...