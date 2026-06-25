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અમદાવાદમાં પીવાના પાણીમાં પ્રદૂષણનો ગંભીર ખતરો: 21 દિવસમાં59 જગ્યાએ રિપોર્ટ્સ પોઝિટિવ, પાણીજન્ય રોગચાળો ફાટી નીકળ્યો

Ahmedabad News: અમદાવાદમાં છેલ્લા 21 દિવસમાં 59 જગ્યાએથી પાણીમાં પ્રદૂષણ હોવાના ચોંકાવનારા રિપોર્ટ્સ સામે આવ્યા છે. શહેરમાં પાણીજન્ય રોગો જેવા કે ઝાડા-ઊલટી (579 કેસ), ટાઈફોઈડ (151 કેસ) અને કમળાના (47 કેસ) કેસમાં મોટો વધારો નોંધાયો છે. મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા લેવામાં આવેલા નમૂનાઓમાં ક્લોરિન ગેસનો અભાવ જોવા મળ્યો છે. પ્રદૂષિત પાણીના કારણે લોકોના સ્વાસ્થ્ય પર ગંભીર અસર પડી રહી છે અને આરોગ્ય વિભાગ સામે પડકાર વધ્યો છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 25, 2026, 11:33 AM IST|Updated: Jun 25, 2026, 11:33 AM IST
અમદાવાદમાં પીવાના પાણીમાં પ્રદૂષણનો ગંભીર ખતરો: 21 દિવસમાં59 જગ્યાએ રિપોર્ટ્સ પોઝિટિવ, પાણીજન્ય રોગચાળો ફાટી નીકળ્યો
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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