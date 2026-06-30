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કૃષ્ણનગર લૂંટ કેસમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો, લૂંટારૂએ પાડેલી એક બૂમે આખી ગેંગનો કર્યો પર્દાફાશ; પડદા પાછળનો માસ્ટરમાઇન્ડ નીકળી 'લેડી ડોન'!

Krishnanagar Robbery Case: અમદાવાદના કૃષ્ણનગર વિસ્તારમાં દિનદહાડે, ફિલ્મી ઢબે અને ધબકારા વધારી દે તેવા અંદાજમાં એક સનસનીખેજ લૂંટને અંજામ આપવામાં આવ્યો. લૂંટારુઓ કારના કાચ તોડીને રૂ. 50 લાખની રોકડા ભરેલી બેગ લઈને સેકન્ડોમાં ગાયબ થઈ ગયા હતા. પોલીસ માટે આ એક મોટો પડકાર હતો, પણ જ્યારે આ કેસના રહસ્ય પરથી પડદો ઊંચકાયો ત્યારે પોલીસ પણ ચોંકી ઉઠી!

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 30, 2026, 06:40 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 06:40 PM IST
કૃષ્ણનગર લૂંટ કેસમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો, લૂંટારૂએ પાડેલી એક બૂમે આખી ગેંગનો કર્યો પર્દાફાશ; પડદા પાછળનો માસ્ટરમાઇન્ડ નીકળી 'લેડી ડોન'!
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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