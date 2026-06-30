કૃષ્ણનગર લૂંટ કેસમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો, લૂંટારૂએ પાડેલી એક બૂમે આખી ગેંગનો કર્યો પર્દાફાશ; પડદા પાછળનો માસ્ટરમાઇન્ડ નીકળી 'લેડી ડોન'!

ઉદય રંજન/અમદાવાદ: અમદાવાદના કૃષ્ણનગર વિસ્તારમાં ફિલ્મી ઢબે કારના કાચ તોડીને થયેલી 50 લાખ રૂપિયાની દિલધડક લૂંટનો પોલીસે ભેદ ઉકેલી કાઢ્યો છે. આ લૂંટ કેસમાં પોલીસ તપાસમાં ફિલ્મની સ્ટોરીને પણ ટક્કર મારે તેવી વિગતો સામે આવી છે. આ લૂંટ કોઈ સામાન્ય ગેંગે નહીં, પરંતુ કુખ્યાત છારા ગેંગએ કરી હતી અને આ આખી ગેંગને પડદા પાછળથી ઓપરેટ કરનાર એક લેડી આરોપી નીકળી છે. પોલીસે આ માસ્ટરમાઇન્ડ મહિલાની ધરપકડ કરી 25 લાખ રૂપિયાનો મુદ્દામાલ રિકવર કર્યો છે અને અન્ય ફરાર આરોપી સહિત મુદ્દામાલની શોધખોળ શરૂ કરી છે.
આ લૂંટની ઘટના ગઈ 27 તારીખની બપોરના સમયે બની હતી. જ્યારે અમદાવાદ શહેર પોલીસ તાજિયાના બંદોબસ્તમાંથી માંડ-માંડ નવરી થઈ હતી અને બીજા દિવસે એક વેપારી આંગડિયા પેઢીમાંથી 50 લાખ રૂપિયા ભરેલી બેગ લઈને કારમાં નીકળ્યા હતા. આ દરમિયાન કૃષ્ણનગર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના મારૂતિ પ્લાઝા પાસે ત્રણ બાઈક સવાર લૂંટારુંઓએ તેમની કારની રેકી કરી હતી. જ્યારબાદ મોકો મળતાની સાથે જ કૃષ્ણનગર વિસ્તારમાં ભરચક રોડ પર આ શખ્સોએ કારના કાચ તોડીને 50 લાખ રૂપિયાની લૂંટ ચલાવી ગણતરીની સેકન્ડોમાં ફરાર થઈ ગયા હતા.
અમદાવાદ 50 લાખ લૂંટનો ભેદ ઉકેલાયો
50 લાખની લૂંટ થતાં જ કૃષ્ણનગર પોલીસ દોડતી થઈ ગઈ હતી અને ગુનાનો ભેદ ઉકેલવા ઘટનાસ્થળના CCTV અને બાતમીદારોનું નેટવર્ક સક્રિય કર્યું હતું. વેપારી ફરિયાદીની ફરિયાદ નોંધવાની શરૂઆત કરી હતી. કૃષ્ણનગર પોલીસની તપાસ અને ફરિયાદીની પૂછપરછમાં સામે આવ્યું કે, આ લૂંટના ગુનાને અંજામ આપનારી અમદાવાદની કુખ્યાત છારા ગેંગ છે.
50 લાખ લૂંટનાર ગેંગનો પર્દાફાશ
કેમ કે લૂંટના સમયે ત્રણ લૂંટારું પૈકી એક લૂંટારુંએ પોતાના સાગરિતને અજૂબા કહીને બૂમ પાડી હતી. ત્યારે કૃષ્ણનગર પોલીસ એ છારા ગેંગના સાગરિતોના ફોટા ફરિયાદીને દેખાડવામાં આવ્યા હતા. જે ફોટા પૈકી અજય ગાંગડેકર ઉર્ફે અજૂબા લૂંટમાં હોવાની ઓળખ ફોટાના આધારે થઈ હતી. ત્યારે ફોટો આધારે ફરિયાદીએ અજૂબા નામના શખ્સને તરત ઓળખી લીધો અને કૃષ્ણનગર પોલીસે એ દિશામાં વધુ તપાસ હાથ ધરી હતી.
આ અજૂબા એટલે બીજું કોઈ નહીં, પરંતુ અજય ગાંગડેકર. અમદાવાદ શહેર પોલીસ ચોપડે અજય ગાંગડેકર ઉર્ફે અજૂબા, પ્રતિક, વિશાલ અને સંકુલ નામના શખ્સોની એક ગેંગ છે, જેમની સામે અગાઉ એલિસબ્રિજ પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુજસીટોક જેવા ગંભીર ગુના પણ નોંધાઈ ચૂક્યા છે. પોલીસે તાત્કાલિક આ આરોપીઓ સામે લૂંટની ફરિયાદ નોંધી ગુનાનો ભેદ ઉકેલી કાઢવા માટે બાતમીદારોને સક્રિય કર્યા હતાં.
લૂંટ કેસની માસ્ટરમાઈન્ડ નીકળી મહિલા
લૂંટનો ગુનો નોંધ્યા બાદ કૃષ્ણનગર પોલીસને પાકી બાતમી મળી હતી કે, 50 લાખની લૂંટના રૂપિયા અજય ગાંગડેકર ઉર્ફે અજૂબાની પત્ની દિવ્યા પાસે પડ્યા છે. પોલીસે દિવ્યાની અટકાયત કરી પૂછપરછ કરતા દિવ્યાએ કબૂલાત કરી કે, લૂંટના 25 લાખ રૂપિયા તેની પાસે છે અને તે 25 લાખ રૂપિયા તેનો પતિ લૂંટ કર્યા બાદ બહાર બોલાવીને આપીને ફરાર થઈ ગયો હતો.
જ્યારે બાકીના પૈસા અંગે મહિલા આરોપીની વધુ પૂછપરછ કરતા સામે આવ્યું કે, દિવ્યા એ કોઈ સામાન્ય ગૃહિણી નથી, પરંતુ આખી છારા ગેંગની માસ્ટરમાઇન્ડ છે. આ ગેંગ ક્યાં લૂંટ કરશે, લૂંટના રૂપિયા ક્યાં રોકવા, કોને કેટલો હિસ્સો આપવો અને જો ગેંગનો કોઈ સાગરિત પકડાય તો તેને જેલમાંથી છોડાવવા સુધીનું તમામ કાનૂની કામ દિવ્યા જ કરે છે. પોલીસે આ દિવ્યા ગાંગડેકર પાસેથી 50 લાખની લૂંટમાંથી 25 લાખ રૂપિયા રોકડા કબજે કર્યા છે. સાથે જ ફરાર આરોપી અને મુદ્દામાલની શોધખોળ શરૂ કરી છે. ત્યારે આ ગેંગના અન્ય ત્રણ સાગરિત પોલીસ ગિરફ્તમાં આવ્યા બાદ અમદાવાદના અન્ય પણ ગુનાનો ભેદ ઉકેલાય શકે છે.