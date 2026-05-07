/અમદાવાદમાં લિવ ઈન રિલેશનશીપમાં રહેતા કપલનો ચોંકાવનારો કિસ્સો : પ્રેમિકા પ્રેમીને પોલીસ સ્ટેશન લઈ ગઈ

Ahmedabad Live In Relationship : અમદાવાદમાં લિવ ઈન રિલેશનશિપમાં રહેતા કપલનો અજીબ કિસ્સો જોવા મળ્યો છે. પ્રેમીએ લગ્ન કરવાની ના પાડીને દગો આપતા પ્રેમિકા પોલીસ સ્ટેશન પહોચી હતી, ત્યારે વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા પ્રેમીની ધરપકડ કરવામાં આવી છે, આખરે પ્રેમીપંખીડાઓનો આ કિસ્સો શું છે, જોઈએ
Ahmedabad News ઉદય રંજન/અમદાવાદ : અમદાવાદમાં એક યુવતી સાથે લવ, સેક્સ ઔર ધોકા જેવી ઘટના સામે આવી છે, યુવતીને એક TRB જવાન સાથે પ્રેમ થયો અને બંનેએ મૈત્રી કરાર કર્યા, જેમાં પ્રેમીએ લગ્ન કરવાનો વાયદો પણ કર્યો. પરંતુ સમય બદલાતા પ્રેમીનું વર્તન પણ બદલાઈ ગયું હતું. વારંવાર શરીર સંબંધ બાંધ્યા બાદ પ્રેમીએ યુવતીને તરછોડી દીધી હતી. જેથી આ મામલે યુવતીએ પોલીસની મદદ માંગી છે. વસ્ત્રાપુર પોલીસે આરોપી પ્રેમીની ધરપકડ કરીને પુરાવા એકત્ર કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
પ્રેમજાળમાં ફસાવીને દગો આપ્યો
વસ્ત્રાપુર પોલીસની કલ્પેશ બૈસાણે નામના યુવકની અટકાયત કરી છે. જે અમદાવાદ શહેર ટ્રાફિક પોલીસમાં TRB જવાન તરીકે ફરજ બજાવે છે, પણ તેણે એક યુવતીને પોતાના પ્રેમ જાળમાં ફસાવી દગો આપતા તેની સામે વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાઈ છે. વસ્ત્રાપુર પોલીસે તેની ધરપકડ કરી છે.
વાસણા પોલીસ સ્ટેશનમાં સંપર્ક થયો હતો
વાત એમ છે કે, અમદાવાદના થલતેજમાં રહેતી અને નવરંગપુરામાં સ્પા અને સલૂનમાં કામ કરતી 27 વર્ષીય યુવતી સાથે આરોપી કલ્પેશને 3 વર્ષ પહેલા વાસણા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે પરિચય થયો હતો. જે બાદ બંને વચ્ચે પ્રેમ સંબંધ બંધાયા હતા. કલ્પેશ વસ્ત્રાપુર લેક પાસે આવેલી લેકવ્યુ હોટલમાં લઇ ગયો હતો અને ત્યાં શરીર સંબંધ બાંધ્યો હતો. જે બાદ બંનેને લગ્ન કરવાના હોવાથી કલ્પેશે 2025 માં યુવતી સાથે મૈત્રી કરાર કરી લગ્ન કરવાનો વાયદો કર્યો હતો.
અચાનક કલ્પેશે યુવતી સાથે વાત કરવાનું બંધ કરી દીધું
કલ્પેશે યુવતીને ભાડે ફ્લેટ અપાવ્યો હતો અને જ્યાં તે અવારનવાર તેને મળવા જતો અને શારીરિક સંબંધ બાંધતો હતો. કલ્પેશે યુવતીને થોડાક સમયમાં લગ્ન કરવાની વાત કરી હતી, જેથી યુવતીને તેના પર ભરોસો થતા તે પોતાનું સર્વસ્વ પ્રેમીને સોંપી દેતી હતી, પરંતુ છેલ્લા બે મહિનાથી કલ્પેશે પોતાનો સાચો રંગ બતાવવાનું શરૂ કર્યું અને યુવતી સાથે વાત કરવાનું બંધ કર્યું. યુવતીએ અવારનવાર ફોન કર્યા અંતે તેણે લગ્ન કરવાનો ઈન્કાર કરતા યુવતીને પોતાની સાથે વિશ્વાસઘાત થયો હોવાનું જણાયું હતું. વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં દુષ્કર્મની ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસે આરોપીની ધરપકડ કરી છે.
આ વિશે માહિતી આપતા અમદાવાદ એ ડિવિઝનના ઈન્ચાર્જ એસીપી એચ.એમ કણસાગરાએ જણાવ્યું કે, વસ્ત્રાપુર પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું કે, કલ્પેશે તેની પ્રેમિકાના અન્ય યુવક સાથે ફોટા જોયા હતા, જે પછી તેણે પ્રેમિકા સાથે લગ્ન ન કરવાનું નક્કી કર્યું હતું. પરંતુ આ મામલે પોલીસે ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરવા માટે આરોપીની ધરપકડ બાદ વધુ તપાસ કરી પુરાવાઓ એકત્ર કરવાની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.