Conjunctivitis: હે ભગવાન હવે બસ કર! ગુજરાતમાં પાછો આ નવો રોગ આવ્યો! જાણો કેવી રીતે ફેલાય છે બીમારી?
Conjunctivitis Cases In Gujarat: ડોક્ટર નિષ્ણાતોના જણાવ્યા અનુસાર, દર વર્ષે ઉનાળામાં કંજક્ટિવાઈટીસના કેસ વધુ જોવા મળતા હોય છે. પરંતુ આ વર્ષે નવેમ્બર મહિનાથી જ આ રોગના કેસોમાં સતત વધારો નોંધાઈ રહ્યો છે. બદલાતા વાતાવરણ અને વાયરસના બદલાતા સ્વરૂપને કારણે આ સ્થિતિ સર્જાઈ હોવાનું મનાય છે.
Conjunctivitis Cases In Gujarat: રાજ્યમાં કંજક્ટીવાઇટીસ વાયરસના કેસો વધી રહ્યા છે. સામાન્ય રીતે ઉનાળાની કાળઝાળ ગરમીમાં જોવા મળતો આંખોનો રોગ 'કંજક્ટિવાઈટીસ' (Conjuctivitis) અથવા 'આંખો આવવી', આ વર્ષે કંઈક અલગ જ લક્ષણો બતાવી રહ્યો છે. સામાન્ય લક્ષણોથી વિપરીત આ વખતે શિયાળાની શરૂઆતથી જ આ બીમારીએ માથું ઊંચક્યું છે.
કેવી રીતે ફેલાય છે આ બીમારી?
અમદાવાદની પ્રસિદ્ધ એમ એન્ડ જે આઈ હોસ્પિટલ (સિવિલ કેમ્પસ) ના નિષ્ણાત ડૉ. આરતી દવે જણાવે છે કે કંજક્ટિવાઈટીસ એ ચેપી રોગ છે જે મુખ્યત્વે દર્દીની આંખોના સ્પર્શથી અથવા દર્દીએ વાપરેલી વસ્તુઓના સંપર્કમાં આવવાથી ફેલાય છે. આ રોગ હવામાંથી ફેલાતો નથી, પરંતુ અજાણતામાં ચેપગ્રસ્ત સપાટીને અડ્યા બાદ તે જ હાથ આંખો પર લગાવવાથી વ્યક્તિ સંક્રમિત થાય છે." આ રોગના ફેલાવા પાછળનું સૌથી મોટું કારણ વ્યક્તિગત હાઇજિનનો અભાવ છે. લોકો વારંવાર હાથ ધોવાની ટેવ રાખતા નથી અથવા જાહેર સ્થળોએ વસ્તુઓને અડ્યા પછી પોતાની આંખોને સ્પર્શ કરે છે, જેના લીધે ચેપ ઝડપથી ફેલાય છે.
બચવા માટેના મહત્વના ઉપાયો
સાબુ અથવા સેનિટાઈઝરનો ઉપયોગ કરી વારંવાર હાથ સ્વચ્છ રાખો. ગંદા હાથે આંખોને મસળવાનું ટાળો. દર્દીના રૂમાલ, ચશ્મા કે ટીપાં અન્ય કોઈએ વાપરવા નહીં. જો આંખો આવી હોય, તો ઓફિસ કે શાળાએ જવાનું ટાળીને આઈસોલેશનમાં રહેવું હિતાવહ છે. જો તમને આંખોમાં લાલાશ, પાણી પડવું કે ખંજવાળ જેવા લક્ષણો જણાય, તો જાતે ટ્રીટમેન્ટ કરવાને બદલે તાત્કાલિક આંખના નિષ્ણાત ડૉક્ટરનો સંપર્ક કરવો જોઈએ.
કંજક્ટીવાઇટીસ બચવા માટે શું કરવું જોઇએ
કંજક્ટીવાઇટીસ વારસણના લક્ષણોની વાત કરીએ તો, આંખો લાલ થવી, આંખોમાં ખંજવાળ આવવી, આંખમાંથી સતત પાણી પડવું, આંખમાં દુખાવો થવો, આંખોના પોપચા ચોંટી જવા, પ્રકાશ સામે સંવેદના થવી, અમુક કિસ્સામાં રસી પડવી. કંજક્ટીવાઇટીસની સારવારમાં સાતથી દસ દિવસનો સમય લાગે છે.
કઈ રીતે કંજક્ટીવાઇટીસથી બચી શકાય
આ વાયરસથી બચવા માટે આંખની સ્વચ્છતા જાળવવી જોઈએ. આખો લાલ દેખાય તો તરત ડોક્ટર પાસે જવું. ટીપા નાખતા પહેલા અને પછી સાબુથી હાથ ધોવા. ચશ્મા અથવા ગોગલ્સ પહેરવા. કંજક્ટીવાઇટીસની અસર ધરાવતા દર્દીની વસ્તુઓ અલગ રાખવી.
