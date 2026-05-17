/ગુજરાતમાં 24 કલાકમાં 500 કિલો ચાંદી ઝડપાઈ! રાજકોટમાંથી 400 કિલો અને અમદાવાદમાંથી 100 કિલોનો જથ્થો મળ્યો

500 KG Silver Caught In Gujarat : ગુજરાતમાં માત્ર 24 કલાકના ગાળામાં બે અલગ અલગ શહેરોમાંથી ચાંદીનો જથ્થો ઝડપાયો છે. અમદાવાદમાંથી 100 કિલો અને રાજકોટ એરપોર્ટ પરથી 400 કિલો ચાંદી મળી આવતા ચકચાર મળી ગઈ છે. આખરે કોણે મોકલી હતી આ ચાંદી, અને કોને ડિલીવર થવાની હતી
Ahmedabad News : એક તરફ સોના-ચાંદીના ભાવ આસમાને પહોંચી ગયા છે, ત્યારે ગુજરાતમાંથી એક જ દિવસમાં કુલ 500 કિલો ચાંદીનો જથ્થો ઝડપાયો છે. પહેલા રાજકોટ ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પરથી 400 કિલો ચાંદી પકડાઈ છે. તો અમદાવાદમાં ગીતા મંદિર બસ સ્ટેશન પરથી એક લક્ઝરી બસમાંથી 100 કિલો ચાંદી ઝડપાઈ છે.
લક્ઝરી બસમાં 100 કિલો ચાંદી કોણે મૂકી?
ગુજરાતમાં ચાંદીની મોટાપાયે થઈ રહેલી હેરાફેરી સામે આવી છે. અમદાવાદમાં સ્ટેટ GST એ મોટી કાર્યવાહી કરીને 100 kg ચાંદીનો જથ્થો પકડી પાડ્યો છે. ગીતામંદિરથી લકઝરી બસમાં રાજકોટ જઈ રહેલા એક વ્યક્તિ પાસેથી આ ચાંદીનો જથ્થો મળી આવ્યો છે. પ્રાથમિક તપાસમાં 80 ટકા જથ્થાનું કોઈ બિલ ના હોવાનું સામે આવ્યું છે. ચાંદીના મળી આવેલા જથ્થાનો કોઇએ ક્લેઇમ પણ નથી કર્યો. સ્ટેટ GST એ જથ્થો કબજે લઇને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
રાજકોટના આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ પરથી 400 કિલો ચાંદીનો જથ્થો ઝડપાયો....
તો બીજી તરફ, રાજકોટ ઈન્ટરનેશનલ હિરાસર એરપોર્ટ પરથી ચાંદીનો શંકાસ્પદ જથ્થો ઝડપાયો છે. અંદાજિત 10 કરોડની કિંમતનો 400 કિલો જેટલો ચાંદીનો શંકાસ્પદ જથ્થો શનિવારના રોજ ઝડપાયો હતો. સેન્ટ્રલ આઇબીને ચાંદીની હેરાફેરીની બાતમી મળી હતી. સેન્ટ્રલ આઈબી દ્વારા આ ગુજરાત એટીએસને જાણ કરવામાં આવી હતી. સંયુક્ત ઓપરેશનમાં 400 કિલો જેટલો ચાંદીનો શંકાસ્પદ જથ્થો કબજે કરાયો છે. સમગ્ર મામલે સીજીએસટી તેમજ ઈન્કમટેક્સ દ્વારા પણ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી શકે છે. ચાંદીનો શંકાસ્પદ જથ્થો શનિવારના રોજ મુંબઈથી રાજકોટ આવી રહેલી એર ઇન્ડિયાના ફ્લાઈટમાં આવ્યો હતો. કાર્ગોમાં આવેલા સામાનની તપાસ દરમિયાન આ ખુલાસો થયો છે.
વારાણસીથી રાજકોટ આવ્યું ચાંદી
સમગ્ર મામલે તપાસ ગુજરાત એટીએસ દ્વારા કરવામાં આવી રહી હોવાની માહિતી મળી છે. ચાંદીનો શંકાસ્પદ જથ્થો વારાણસીની પેઢી દ્વારા રાજકોટની પેઢીને મોકલવામાં આવ્યો હતો. ઝડપાયેલ ચાંદીના જથ્થા મામલે પેઢીનું બિલ, મોકલનાર કોણ છે તે સહિતની બાબતો અંગે તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. ત્રણ શંકાસ્પદ વ્યક્તિઓને એટીએસને સોંપવામાં આવ્યા.
ચાંદીના જથ્થાના અસલી માલિક કોણ?
તો રાજકોટ એરપોર્ટ પરથી ચાંદીના જથ્થા અંગે કોઈ માહિતી મળ્યા બાદ આવકવેરા વિભાગને પણ તપાસમાં જોડવામાં આવશે. વારાણસીથી મુંબઇ અને મુંબઈ થી રાજકોટ ચાંદીનો જથ્થો આવ્યો હતો. વારાણસી(કાશી)ની સનરાઈઝ પેઢીમાંથી ચાંદી મોકલવામાં આવ્યું હોવાની તપાસમાં ખૂલ્યું છે. રાજકોટના સામાંકાંઠા વિસ્તારના ચાંદીના વેપારીઓનો જથ્થો પહોંચાડવાનો હોવાથી ત્રણ જેટલા વેપારીઓની પૂછપરછ હાથ ધરાઈ છે. કુરિયર સંચાલકની પણ પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે. ચાંદીનો જથ્થો જોબ વર્ક માટે પહોંચાડવાનો હતો.
ત્યારે અગાઉ આવા વ્યવહારો કેટલી વખત થયા, બીલિંગ પ્રોસેસ બરાબર થયા છે કે નહીં તે દિશામાં તપાસ શરૂ કરાઈ છે. ચાંદીના જથ્થાના અસલી માલિક કોણ તે દિશામાં પણ તપાસ શરૂ કરાઈ છે.