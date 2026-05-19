/Breaking News : યુદ્ધની અસર વચ્ચે ખાદ્યતેલના ભાવમાં ભડકો, આજથી વધી ગયા સીંગતેલ અને કપાસિયા તેલના ભાવ

Impact Of Middle East War On Edible Oil Prices : રાજકોટમાં આજે ખૂલતા બજારે ખાદ્યતેલના ભાવમાં વધારો જોવા મળ્યો છે. મોંઘવારીનો માર હવે ગૃહિણીઓનું બજેટ બગાડશે, ત્યારે જાણી લો સીગતેલ અને કપાસિયા તેલના ભાવમાં કેટલો વધારો થયો
Singtel Kapasiya Tel Price Hike : મિડલ ઈસ્ટમાં યુદ્ધના સંકટ વચ્ચે મોંઘવારી સાતમા આસમાને પહોંચી ગઈ છે. ત્યારે યુદ્ધની અસર ભારતીયોના રસોડા સુધી પહોંચી છે. પેટ્રોલ-ડીઝલ, સીએનજી, દૂધના ભાવ બાદ હવે યુદ્ધની અસર ખાદ્યતેલમાં પણ પડવા લાગી છે. આજે રાજકોટમાં ખૂલતા બજારે સીંગતેલ અને કપાસિયા તેલના ભાવમાં મોટો ભડકો થયો છે. ત્યારે જાણી લો, કેટલા વધ્યા સીંગતેલ અને કપાસિયા તેલના ભાવ.
રાજકોટમાં આજે ખૂલતા બજારે સીંગતેલના ભાવમાં 50 રૂપિયાનો વધારો થયો છે. 50 રૂપિયાના ભાવ વધારા સાથે સીંગતેલના ડબ્બાના ભાવ ૨૭૬૫ રૂપિયા થયો છે. તો કપાસિયા તેલના ભાવમાં પણ ૨૦ રૂપિયાના વધારા સાથે ડબ્બાનો ભાવ ૨૬૨૦ રૂપિયા પહોંચ્યો છે. ગત વર્ષની સરખામણીએ આ વર્ષે ડબ્બાના ભાવમાં ૬૦૦ રૂપિયાનો વધારો થયો છે.
ખાદ્યતેલમાં છેલ્લા એક સપ્તાહમાં ભડકો
ખાદ્યતેલોમાં સતત વધી રહેલા ભાવને વિશે તેલ વેપારી એસોસિયેશન પ્રમુખ કિરીટ શાહે જણાવ્યું કે, ખાદ્યતેલના ભાવમાં સરેરાશ ૫૦ થી ૬૦ રૂપિયાનો વધારો છે. સ્થાનિક મિલરો પાસે મગફળીની શોર્ટેજ હોવાને કારણે ભાવવધારો થઇ રહ્યો છે. જો નાફેર્ડ મગફળીનું વેચાણ કરે તો ભાવમાં ઘટાડો શક્ય બને છે. ઉનાળું મગફળી બજારમાં આવે ત્યારબાદ ઘટાડો શક્ય બને છે. વૈશ્વિક સ્થિતિને કારણે આયાતી તેલના ભાવમાંં પણ ભડકો થયો છે. આગામી દિવસોમાં ખાદ્યતેલના ભાવની પરિસ્થિતિ વધારે બગડે તેવી પુરી શક્યતા છે. ભારત ૬૦ ટકા જેટલો જથ્થો આયાતી તેલ પર નિર્ભર છે.