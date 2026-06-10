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"સાહેબ, આ એ જ હોસ્ટેલ છે જ્યાં રજત રહે છે..." એ એક વાક્ય અને મેઘાણીનગરના PIનું કાળજું થંભી ગયું!

Ahmedabad plane crash: અમદાવાદના મેઘાણીનગર પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારની એ પીજી હોસ્ટેલ અને મેસનો નજારો 12 જૂન 2025ના રોજ કોઈ જીવતા નરક જેવો હતો. આકાશમાંથી મોત બનીને ત્રાટકેલા એર ઈન્ડિયા ૧૭૧ વિમાને ક્ષણભરમાં ૨૬૦ જિંદગીઓને રાખના ઢગલામાં ફેરવી દીધી હતી. ચારેય તરફ કાળો ધુમાડો, સળગતો કાટમાળ અને હવામાં ઓગળેલી ચીસો હતી. આ ભયાનક તબાહીની વચ્ચે એક પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર ખાખી વર્દી પહેરીને આખા ઓપરેશનને કમાન્ડ કરી રહ્યા હતા, પણ કોઈને ખબર નહોતી કે એ વર્દીની પાછળ એક બાપનું કાળજું ફાટી રહ્યું હતું!

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 10, 2026, 09:19 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 10:28 AM IST
"સાહેબ, આ એ જ હોસ્ટેલ છે જ્યાં રજત રહે છે..." એ એક વાક્ય અને મેઘાણીનગરના PIનું કાળજું થંભી ગયું!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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