"સાહેબ, આ એ જ હોસ્ટેલ છે જ્યાં રજત રહે છે..." એ એક વાક્ય અને મેઘાણીનગરના PIનું કાળજું થંભી ગયું!

ઉદય રંજન, અમદાવાદ: આ માત્ર એક પોલીસ ઈન્સ્પેક્ટરની ફરજની વાત નથી, આ એક એવા પિતાની વાત છે જેના પગ નીચેથી એ ગોઝારી બપોરે જમીન સરકી ગઈ હતી. એકબાજુ ખાખી વર્દીની ફરજ હતી અને બીજીબાજુ સળગતી હોસ્ટેલની અંદર પોતાના જ કાળજાના ટુકડાના શ્વાસની ચિંતા હતી. ૧૨ જૂન ૨૦૨૫ના એ કાળા દિવસને એક વર્ષ પૂરું થતાં, તત્કાલીન મેઘાણીનગર પીઆઈ ડી. બી. બસિયા અને તેમના મેડિકલનો અભ્યાસ કરતા પુત્ર રજત બસિયા સાથેની આ રૂંવાડા ઊભા કરી દેતી વાતચીત તમને હચમચાવી દેશે.
આ ઘટનાક્રમ એ કાળરાત્રિનો સૌથી વધુ ભાવુક કરી દેનારો હિસ્સો છે, જે આજે એક વર્ષ પછી પણ સાંભળનારની આંખો ભીની કરી દે છે. ક્રાઇમ કોન્ફરન્સમાંથી સીધા જ 'મોતના લોહીયાળ સ્પોટ' પર... તત્કાલીન મેઘાણીનગર પીઆઈ ડી. બી. બસિયા એ ક્ષણોને યાદ કરતાં કહે છે, “તે દિવસે સવારે સીપી સાહેબની ક્રાઈમ કોન્ફરન્સ હતી.
1 વાગ્યે કોન્ફરન્સ પૂરી કરીને હું અને મારા પીએસઆઈ રઘુવીરસિંહ ચાવડા નીકળ્યા, ત્યાં જ રસ્તામાં મેસેજ મળ્યો કે હોસ્ટેલ વિસ્તારમાં બહુ મોટો બ્લાસ્ટ થયો છે. અમે ગાડી ભગાવી, રસ્તામાં જ બીજો મેસેજ મળ્યો— પ્લેન ક્રેશ થયું છે! જ્યારે અમે ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા, ત્યારે રોડ પર જ પ્લેનની સળગતી પાંખ (Wing) પડી હતી. સામે હોસ્ટેલ ધડાધડ સળગી રહી હતી.” પરંતુ હજી તો પીઆઈ બસિયા પરિસ્થિતિ સંભાળે તે પહેલાં જ, તેમની સાથે રહેલા પીએસઆઈ આર. એમ. ચાવડાએ એક એવો ધડાકો કર્યો જેણે બસિયા સાહેબના પગ નીચેથી જમીન સરકાવી દીધી. ચાવડા સાહેબે ધ્રુજતા અવાજે કીધું: “સાહેબ, આ એ જ મેસ અને હોસ્ટેલ છે જેમાં આપનો દીકરો રજત અને બીજા છોકરાઓ જમે છે અને રહે છે!”
એક બાપની ચિંતા પણ હતી કે દીકરા રજતનું શું થયું હશે...!
ભયાનક આગ અને ધુમાડો થોડો ઓછો થતા મેડિકલ ડોકટરની બિલ્ડીંગ અતુલ્યમ પર નજર પડી ત્યારે મેઘાણીનગર પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર ડી બી બસીયા ફરજ પૂરી કરી રહ્યા હતા અને અચાનક બાપની લાગણી બહાર આવી ગઈ હતી, કેમ કે આ અતુલ્યમ મિડિલ હોસ્ટેલમાં તેમનો પોતાનો દીકરો રાજત બસીયા MBBSના બીજા વર્ષમાં અભ્યાસ કરે છે અને અતુલ્યમ હોસ્ટેલમાં રહે છે.
સાથે જ જે મેડિકલ મેસ પર પણ વિમાન પડ્યું હતું, એ મેસમાં ડોકટરના એક ગ્રુપનો ઈન્ચાર્જ છે અને દરરોજ આ બનાવના સમયે ત્યાં જમવા જતો હતો. આ બનાવમાં એક પીઆઈ ફરજની કામગીરી કરી રહ્યા હતા, ત્યારે સાથે સાથે એક બાપની ચિંતા પણ હતી કે દીકરા રજતનું શું થયું હશે ત્યારે તરત જ પહેલો ફોન ઘરે પત્નીને કરવાનો વિચાર કર્યો કે દીકરા સાથે ક્યારે વાત થઈ હતી કે દીકરો રજત ક્યાં છે એ પુછવા પણ એ વિચાર ટાળી વાળતો હતો કેમ કે જો પત્નીને ફોન કરતા તો પરિવારમાં આવું સાંભળી વાતાવરણ બગડી શકતું હતું.
પીઆઈ ડી બી બસીયાએ પહેલો ફોન દીકરા રજતને કરવાનો વિચાર કર્યો અને ફોન કરતા બેથી ત્રણ રિંગ બાદ દીકરા રજતે ઉપડતા ના સમય સુધીમાં એક પીઆઈને આ ઘટનાની સાથે બાપના દીકરા પ્રત્યેના વિચારો અનેક પ્રકારના આવી ચૂક્યા હતા અને ત્યાં જ દીકરા રજતે ફોન ઉપાડતા પીઆઈ ડી બી બસીયા બાપ તરીકે પુત્રને પહેલો પ્રશ્ન કર્યો કે રજત ક્યાં છે ત્યારે સામેથી રજતે જવાબ આપતા કહ્યું હતું કે પપ્પા ઘરે છું ત્યારે બીજો પ્રશ્ન પૂછતા ડી બી બસીયા કહ્યું કે કેમ આજે કોલેજ નથી ગયો ત્યારે પુત્ર રજતે કહ્યું કે પરીક્ષા આવે છે તો વાંચવાની તૈયારી કરતો હતો અને બપોર બાદ હોસ્ટેલ જાવ છું અને પીઆઈ ડી બી બસીયા એ આ વાતથી સંતોષ ન થતા પત્નીને પૂછ્યું ફોન કરીને કે રજત ક્યાં છે ત્યારે રજતની માતાએ પણ જણાવ્યું કે રજત ઘરે છે ત્યારે પીઆઈ ડી બી બસીયાએ રાહતનો શ્વાસ લઈને ફરી ફરજ પોતાની ધરી કરી દીધી હતી અને સાત સાત દિવસથી ઘરે ન જઈને કે ન પરિવારને મળીને પોલીસ સ્ટેશન અને ઘટના સ્થળે વિમાન દુર્ઘટનાના મામલામાં જોડાયેલા છે.
આ વાત પુત્ર રજત બસીયાને માલુમ થઈ કે તેની જ મેડિકલ મેસ અને મેડિકલ હોસ્ટેલ પર વિમાન પડ્યું છે અને પિતા પીઆઈ તે કામમાં અટવાયેલા છે અને તેના માટે જ ફોન કરી જાણ્યું હતું કે પુત્ર ક્યાં છે ત્યારે પુત્ર રજત પીઆઈ પિતાને મળવા માટે ઘટના સ્થળે અને પોલીસ સ્ટેશન આવ્યો હતો પણ પીઆઈ ડી બી બસીયા કામમાં વ્યસ્ત હોવાના કારણે રૂબરૂ મળી શક્યા ન હતા ત્યારબાદ પુત્ર અને પરિવાર સાથે વીડિયો કોલ કરી બનાવના સમયેની લાગણી વ્યક્ત કરી હતી, ત્યારે પીઆઈ ડી બી બસીયા સહિત પરિવાર પણ રડી ગયો હતો.
ધ્રુજતી આંગળીઓ, બે-ત્રણ રીંગ અને શ્વાસ થંભાવી દેનારો એ ફોન કોલ!
બસિયા સાહેબ માટે એ ક્ષણ કેવી હશે, તેની કલ્પના પણ ધ્રુજાવી મૂકે તેવી છે. સવારે જ દીકરા સાથે વાત થઈ હતી કે તેણે હોસ્ટેલ જવાનું છે. જે હોસ્ટેલ સામે સળગી રહી હતી, ત્યાં જ પોતાનો દીકરો હોઈ શકે છે એ વિચારે એક પોલીસ અધિકારીની અંદર રહેલો પિતા ચીસ પાડી ઉઠ્યો. તેમણે તુરંત રજતનો નંબર ડાયલ કર્યો. ફોનની બે-ત્રણ રીંગ વાગી ત્યાં સુધી બસિયા સાહેબના શ્વાસ થંભી ગયા હતા. ફોન ઉપડ્યો... સામેથી રજતનો અવાજ આવ્યો. રજતે કીધું કે તે નસીબજોગે તે દિવસે હોસ્ટેલ નહોતો ગયો અને ઘરે જ હતો! પત્ની પાસે પણ રી-વેરિફિકેશન કર્યું કે દીકરો સલામત છે. કાળજા પરથી પહાડ હટી ગયો, પણ...આસપાસ ૨૬૦ લોકો સળગી રહ્યા હતા. પિતાની ચિંતા શમી, પણ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટરની ફરજ હજી બાકી હતી. તેમણે આંખના આસુ લૂછીને તુરંત જ લાશોને બહાર કાઢવા, ગ્રીન કોરિડોર બનાવવાની અને કાયદો-વ્યવસ્થા જાળવવાની લોખંડી કામગીરી શરૂ કરી દીધી.
દીકરાની જુબાની: "મારા બે પાકા મિત્રોની લાશ મારે ઓળખવી પડી..."
પીઆઈ બસિયાના દીકરા રજત બસિયા એ કમનસીબ હોસ્ટેલમાં MBBSનો અભ્યાસ કરતા હતા. રજત તે દિવસને યાદ કરીને ધ્રુજી ઊઠે છે. “પપ્પાનો 1.40 પછી ફોન આવ્યો ત્યારે એ બહુ ગભરાયેલા હતા. એ ન્યુઝ સાંભળીને મેં તરત જ હોસ્ટેલના મિત્રોને ફોન કર્યા. માહોલ એટલો ભયાનક હતો કે મેં રૂમમેટ્ટોને મારા ઘરે બોલાવી લીધા. પણ આ દુર્ઘટનામાં મારા બે ક્લાસમેટ (રાકેશ દિહોરા અને જયપ્રકાશ) અને બે જુનિયર્સ... એમ ૪ મેડિકલ સ્ટુડન્ટ્સે જીવ ગુમાવ્યો. રાકેશ તો મારા બાજુના રૂમમાં જ રહેતો હતો, મારો પાકો ભાઈબંધ હતો. જ્યારે મને એમના બોડી આઈડેન્ટિફિકેશન (લાશ ઓળખવા) માટે બોલાવ્યો... એ મારા જીવનનો સૌથી અઘરો અને કાળજું ચીરી નાખનારો સમય હતો. મેં પોતે રાકેશના માતા-પિતાને આ ગોઝારા સમાચાર આપ્યા હતા.”
4 દિવસ સુધી ખાખી વર્દીમાં લાશો અને સામાન સાચવતો રહ્યો એ બાપ!
પોતાનો દીકરો બચી ગયો હતો, પણ સળગી ગયેલા બીજાના દીકરાઓ પ્રત્યે પણ પીઆઈ બસિયાની એ જ ફરજ હતી. અકસ્માત બાદ સતત ૪ દિવસ સુધી બસિયા સાહેબ અને તેમની 150 માણસોની ટીમ, જેમાં 10 પીઆઈ અને 20 પીએસઆઈ સામેલ હતા, તેઓ ઘટનાસ્થળે જ રોકાયા. મૃતકોનો કિંમતી સામાન, ડોક્યુમેન્ટ્સ અને યાદો વરસાદ કે વાતાવરણને કારણે ખરાબ ન થાય, તે માટે પંચનામા અને વીડિયોગ્રાફી કરીને એક-એક વસ્તુ પોલીસ સ્ટેશનમાં સુરક્ષિત પ્રિઝર્વ કરી. 12 જૂન 2025ની એ ઘટના વહીવટી ઇતિહાસમાં ભલે એક 'પ્લેન ક્રેશ અને સફળ રેસ્ક્યુ' તરીકે નોંધાઈ હોય... પણ મેઘાણીનગરની એ સળગતી ગલીઓમાં ખાખી વર્દીની અંદર એક પિતાએ જે કાળજું કંપાવનારી ક્ષણો જીવી હતી, તે આ દેશ અને અમદાવાદ ક્યારેય નહીં ભૂલે....