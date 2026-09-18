/માત્ર ૩ ઈંચ વરસાદમાં અમદાવાદ ફરી ડૂબ્યું! અમદાવાદીઓમાં ભયંકર આક્રોશ, મુખ્યમંત્રીની કડક સૂચનાઓને પણ મનપાના બાબુઓ ઘોળીને પી ગયા!

Ahmedabad HeavyRains: 18 સપ્ટેમ્બર 2026 ની સવાર અમદાવાદીઓ માટે ફરી એકવાર મનપા (AMC)ની નિષ્ફળતાનો કડવો અહેસાસ લઈને આવી છે. માત્ર બે થી ત્રણ કલાકના 3 થી 4 ઇંચ ધોધમાર વરસાદે આખા સ્માર્ટ સિટીને વેનિસ બનાવી દીધું છે. પૂર્વથી લઈને પશ્ચિમ સુધીના તમામ વિસ્તારો જળમગ્ન છે. રસ્તાઓ નદીઓમાં અને સોસાયટીઓ સ્વિમિંગપૂલમાં ફેરવાઈ ગઈ છે. કરોડો રૂપિયાનો ટેક્સ ઉઘરાવતી અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની પ્રિ-મોન્સૂન કામગીરીના તકલાદી દાવાઓ પાણીમાં તણાઈ ગયા છે અને તંત્રના પાપે પારાવાર હાલાકી ભોગવી રહેલી જનતામાં ભયંકર આક્રોશ ફાટી નીકળ્યો છે.
20 ઈંચના બણગાં ફૂંકનાર તંત્રના ગાલે 3 ઈંચનો સણસણતો તમાચો
ભૂતકાળમાં કોર્પોરેશનના સત્તાધીશોએ બેશરમીથી દાવાઓ કર્યા હતા કે "અમદાવાદમાં એકસાથે 20 ઈંચ વરસાદ ખાબકે તો પણ પાણી નહીં ભરાય." પરંતુ વાસ્તવિકતા એ છે કે માત્ર ૩ ઈંચ વરસાદમાં જ મનપાની સિસ્ટમ હાંફી ગઈ છે. એક જ ચોમાસામાં સતત ત્રીજી વખત અમદાવાદ ડૂબ્યું છે. લોકોના ઘરોમાં અને દુકાનોમાં ગટરના અને વરસાદી પાણી ઘૂસી રહ્યા છે, ઘરવખરી બરબાદ થઈ રહી છે. ત્યારે બચાવ મુદ્રામાં આવેલા AMCના હોદ્દેદારો અને અધિકારીઓએ પોતાની નિષ્ફળતા છુપાવવા અને જનતાના રોષને શાંત પાડવા નવા બહાનાઓ શોધીને બપોરે 12 વાગ્યે મીડિયા બ્રીફિંગનું નાટક ભજવીને લોકોના ઘા પર મીઠું ભભરાવવાનું કામ કર્યું છે.
રીલ્સ બનાવતા 'સ્માર્ટ' નેતાઓ મુસીબત સમયે જનતાથી ગાયબ
શહેરમાં જળબંબાકારની ગંભીર સ્થિતિ વચ્ચે એક કડવી વાસ્તવિકતા એ પણ છતી થઈ છે કે જે નેતાઓ સામાન્ય દિવસોમાં સોશિયલ મીડિયા પર પોતાની કામગીરીની રીલ્સ મૂકીને વાહવાહી લૂંટતા હોય છે, તેઓ આજે પાણીથી છલોછલ રસ્તાઓ પર કે લોકોની મદદે ક્યાંય દેખાયા નથી. જ્યારે મીડિયાકર્મીઓ અને સામાન્ય જનતાએ જવાબદાર પદાધિકારીઓનો સંપર્ક કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, ત્યારે તેઓ ફોન ઉપાડવાની હિંમત પણ દાખવી શક્યા ન હતા. ટેક્સના કરોડો રૂપિયા ચૂકવતી જનતા આજે નેતાઓની આ નિષ્ક્રિયતા અને સંવેદનહીનતા પર ફિટકાર વરસાવી રહી છે.
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની કડક સૂચનાઓને પણ મનપાના બાબુઓ ઘોળીને પી ગયા!
આશરે 45 દિવસ પહેલા જ્યારે મેઘરાજાએ શહેરને ધમરોળ્યું હતું, ત્યારે ખુદ રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે પોતાના મતવિસ્તાર બોપલ-ઘુમાની મુલાકાત લીધી હતી. પાણી વચ્ચે જઈને તેમણે અધિકારીઓને ભવિષ્યમાં આ સ્થિતિનું પુનરાવર્તન ન થાય તે માટે માસ્ટર પ્લાન બનાવવા અને યોગ્ય આયોજન કરવા કડક આદેશ આપ્યા હતા. પરંતુ આજે ફરી એસજી હાઈવે, પ્રહલાદનગર, આનંદનગર અને ખુદ બોપલ-ઘુમા પાણીમાં ગરકાવ છે. શું મુખ્યમંત્રીની સૂચનાઓ માત્ર કાગળ પર જ રહી ગઈ? કે પછી મનપાના નફ્ફટ અધિકારીઓ મુખ્યમંત્રીના આદેશોને પણ ગણકારતા નથી? આ પ્રશ્ન આજે દરેક અમદાવાદી પૂછી રહ્યો છે.
વિકાસના નામે માત્ર ભ્રષ્ટાચારની ગટરોએ શહેરને ડૂબાડ્યું
અમદાવાદમાં સતત વધી રહેલા સિમેન્ટ-કોંક્રિટના જંગલો અને આડેધડ શહેરીકરણને કારણે વરસાદી પાણીના કુદરતી નિકાલના માર્ગો જ ખતમ કરી દેવામાં આવ્યા છે. પૂર્વ અમદાવાદના નિકોલ, નારોલ, જશોદાનગર અને મણિનગર હોય કે પશ્ચિમના નવા વિકસી રહેલા પોશ વિસ્તારો, દરેક જગ્યાએ ડ્રેનેજ અને સ્ટોર્મ વોટર નેટવર્કની નિષ્ફળતા ઉડીને આંખે વળગે છે. બાંધકામોની આંધળી મંજૂરીઓ આપતી વખતે પાણીના નિકાલની વ્યવસ્થા અને શહેરની ડ્રેનેજ ક્ષમતાને સંપૂર્ણપણે નેવે મૂકી દેવામાં આવી છે.
અમદાવાદને વાસ્તવિક અર્થમાં સ્માર્ટ સિટી બનાવવું હોય તો માત્ર દેખાડાના પ્રોજેક્ટ્સ કે સ્માર્ટ બિલ્ડિંગો નહીં, પરંતુ ભૂગર્ભ ગટર અને વરસાદી પાણીના નિકાલનું નક્કર અને લાંબા ગાળાનું આયોજન અનિવાર્ય છે. દર વર્ષે ચોમાસામાં જનતાના જાનમાલને જોખમમાં મૂકતા આ ભ્રષ્ટ અને નિષ્ક્રિય તંત્ર સામે હવે જવાબદારી નક્કી થવી જ જોઈએ. જ્યાં સુધી બેદરકાર અધિકારીઓ અને એક્ઝિટ મોડમાં જતા રહેતા નેતાઓ સામે દાખલારૂપ પગલાં લેવામાં નહીં આવે, ત્યાં સુધી અમદાવાદીઓની આ પીડા અને આક્રોશનો કોઈ અંત આવવાનો નથી.