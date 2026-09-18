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  • /માત્ર ૩ ઈંચ વરસાદમાં અમદાવાદ ફરી ડૂબ્યું! અમદાવાદીઓમાં ભયંકર આક્રોશ, મુખ્યમંત્રીની કડક સૂચનાઓને પણ મનપાના બાબુઓ ઘોળીને પી ગયા!

માત્ર ૩ ઈંચ વરસાદમાં અમદાવાદ ફરી ડૂબ્યું! અમદાવાદીઓમાં ભયંકર આક્રોશ, મુખ્યમંત્રીની કડક સૂચનાઓને પણ મનપાના બાબુઓ ઘોળીને પી ગયા!

18 સપ્ટેમ્બર 2026 ની સવાર અમદાવાદીઓ માટે ફરી એકવાર મનપા (AMC)ની નિષ્ફળતાનો કડવો અહેસાસ લઈને આવી છે. માત્ર બે થી ત્રણ કલાકના 3 થી 4 ઇંચ ધોધમાર વરસાદે આખા સ્માર્ટ સિટીને વેનિસ બનાવી દીધું છે. પૂર્વથી લઈને પશ્ચિમ સુધીના તમામ વિસ્તારો જળમગ્ન છે. રસ્તાઓ નદીઓમાં અને સોસાયટીઓ સ્વિમિંગપૂલમાં ફેરવાઈ ગઈ છે. કરોડો રૂપિયાનો ટેક્સ ઉઘરાવતી અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની પ્રિ-મોન્સૂન કામગીરીના તકલાદી દાવાઓ પાણીમાં તણાઈ ગયા છે અને તંત્રના પાપે પારાવાર હાલાકી ભોગવી રહેલી જનતામાં ભયંકર આક્રોશ ફાટી નીકળ્યો છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 18, 2026, 01:02 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 01:12 PM IST
માત્ર ૩ ઈંચ વરસાદમાં અમદાવાદ ફરી ડૂબ્યું! અમદાવાદીઓમાં ભયંકર આક્રોશ, મુખ્યમંત્રીની કડક સૂચનાઓને પણ મનપાના બાબુઓ ઘોળીને પી ગયા!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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