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ડિજિટલ યુગનો ખતરનાક ચહેરો, ગ્વાલિયરના શખ્સે હિન્દુ ઓળખ આપી સગીરાને પ્રેમજાળમાં ફસાવી; જાણો પછી શું થયું?

Ahmedabad News: અત્યારની ઝેન ઝી પેઢી આજના ડિજિટલ યુગમાં સોશિયલ મીડિયા અને મેસેજિંગ એપ સાથે જ પોતાનું વધુ સમય વિતાવી રહ્યા છે. ત્યારે એ કેટલી ખતરનાક સાબિત થઈ શકે છે, તેનો વધુ એક ચોંકાવનારો કિસ્સો અમદાવાદ ગ્રામ્ય વિસ્તારના કણભા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તાર માંથી સામે આવ્યો છે. વિદ્યાનગરમાં ભણતી એક સગીરાને ઓનલાઈન એપ પર સોનુ નામના યુવક સાથે મિત્રતા ભારે પડી છે. 

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 17, 2026, 11:23 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 11:23 PM IST
ડિજિટલ યુગનો ખતરનાક ચહેરો, ગ્વાલિયરના શખ્સે હિન્દુ ઓળખ આપી સગીરાને પ્રેમજાળમાં ફસાવી; જાણો પછી શું થયું?
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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