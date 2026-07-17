/ડિજિટલ યુગનો ખતરનાક ચહેરો, ગ્વાલિયરના શખ્સે હિન્દુ ઓળખ આપી સગીરાને પ્રેમજાળમાં ફસાવી; જાણો પછી શું થયું?

ઉદય રંજન/અમદાવાદ: મૂળ અમદાવાદ ગ્રામ્યના કણભાની અને વલ્લભ વિદ્યાનગર ખાતે બીએસસી ઈન જેનેટિકનો અભ્યાસ કરતી એક સગીરા જ્યારે ઘરે આવી ત્યારે ખૂબ જ સૂનમૂન રહેતી હતી. માતાએ પ્રેમથી પૂછપરછ કરતા નાપાક ષડયંત્રનો પર્દાફાશ થયો હતો. સગીરા વલ્લભ વિધાનગર ખાતે હોસ્ટેલમાં હતી ત્યારે એક મેસેજિંગ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી હતી, જેના દ્વારા તેનો સંપર્ક મિસર સોનુ નામના આઇડી પર સોનુ નામના એક યુવક સાથે થયો હતો.
પ્રેમજાળમાં ફસાવી કર્યું ન્યૂડ વીડિયો કોલનું સ્ક્રીન રેકોડિંગ
આ યુવકે પોતાની ઉંમર 23 વર્ષ અને પોતે કુંવારો અને હિન્દુ હોવાનું કહી સગીરાને પોતાની પ્રેમ જાળમાં ફસાવી હતી. થોડા સમયની વાતચીત બાદ આ સોનુએ સગીરાના મોબાઈલ નંબરની માંગ્યા હતા. બાદમાં બન્ને ફોન અને વોટ્સએપથી વાતચીત કરતા રહેતા હતા. સોનીને વાત ચિત દરમિયાન સગીરા ન્યૂડ વીડિયો કોલ કરવા માટે દબાણ શરૂ કર્યું. સગીરા મનાઈ કરે તો પોતે આપઘાત કરી લેશે અને સ્યુસાઇડ નોટમાં સગીરાનું નામ લખી દેશે તેવી ગંભીર ધમકીઓ આપતો. આ ડરના માર્યા સગીરાએ પોતાની મરજી વિરુદ્ધ વીડિયો કોલ પર માંગણીઓ સંતોષવી પડી હતી અને આ ન્યૂડ વીડિયો કોલની સ્ક્રીન રેકોડિંગ સોનુએ કરી લીધું હતું.
ન્યૂડ વીડિયો રેકોર્ડ કરી સગીરાને આપી ધમકી
આરોપી એટલો ચાલાક હતો કે, તેણે સગીરા પર વોચ રાખવા તેના ઈમેલ આઈડી સહિતના તમામ પાસવર્ડ પોતાની પાસે રાખી લીધા હતા. જો કે, થોડા સમય બાદ એક મિત્ર થકી સગીરાને જાણવા મળ્યું કે, આ યુવકનું સાચું નામ સોનુ નથી, પરંતુ તે ગ્વાલિયરનો બીટ્ટુખાન છે, અને તે પરિણીત તથા એક બાળકના પિતા છે. સગીરાએ આ બાબતે ઝઘડો કરી ન્યૂડ વીડિયો કોલની ના પાડતા, બીટ્ટુખાને તેને સોશિયલ મીડિયામાં ન્યૂડ વીડિયો કોલની સ્ક્રીન રેકોડિંગ વાયરલ કરવાની ધમકીઓ આપી હતી.
ત્યારે આ વાતથી સગીરા કંટાળીને પરિવારને વાત કરી. આખરે પરિવારે કણભા પોલીસનો સંપર્ક કરીને મિસ્ટર સોનુ ઉર્ફે બિટ્ટુ ખાન સામે ફરિયાદ નોંધાવી હતી. કણભા પોલીસે આરોપી સામે ગંભીર કલમો હેઠળ ફરિયાદ નોંધીને ગણતરીના કલાકોમાં ધરપકડ કરીને તપાસ હાથ ધરી હતી.
પોલીસ તપાસમાં થયો ચોંકાવનારો ખુલાસો
કણભા પોલીસની તપાસમાં સૌથી ચોંકાવનારી બાબત એ સામે આવી હતી કે, પોલીસ દ્વારા આરોપીના ફોનની તપાસ કરવામાં આવતા તે ગુજરાતની અન્ય 3 વિદ્યાર્થિનીઓના સંપર્કમાં હોવાનો પણ ખુલાસો થયો છે. હવે કણભા પોલીસ એ દિશામાં તપાસ કરી રહી છે કે, શું આ અન્ય સગીરાઓને પણ બ્લેકમેલ કરવામાં આવી છે? અને શું બ્લેકમેલિંગના નામે પૈસા પણ પડાવવામાં આવ્યા છે કે કેમ?