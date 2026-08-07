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માતાએ ભણાવી બનાવ્યો અધિકારી, દીકરાએ જ કર્યા બેઘર! મિલકત હડપ કરી વૃદ્ધાશ્રમમાં છોડી ગયો બેંક મેનેજર

Ahmedabad News: એવું કહેવાય છે કે એક માતા પોતાનું આખું જીવન પોતાના બાળકો માટે સમર્પિત કરે છે. તે પોતાના સપનાઓનું બલિદાન આપે છે અને તેમના ભવિષ્યને સુરક્ષિત કરવામાં કોઈ કસર છોડતી નથી. પરંતુ જ્યારે તે જ માતા જીવનના અંતિમ તબક્કામાં એકલી પડી જાય છે અને વૃદ્ધાશ્રમમાં રહેવા માટે મજબૂર થાય છે, ત્યારે તે ફક્ત એક પરિવારની કહાની નથી, પરંતુ સમગ્ર સમાજ માટે ચિંતા અને આત્મનિરીક્ષણનો વિષય બની જાય છે. અમદાવાદમાં એક વૃદ્ધાશ્રમમાં રાજસ્થાનના રતનગઢના રહેવાસી શાંતિબેન શર્માને મળ્યા હતા.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 07, 2026, 10:35 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 10:35 PM IST
માતાએ ભણાવી બનાવ્યો અધિકારી, દીકરાએ જ કર્યા બેઘર! મિલકત હડપ કરી વૃદ્ધાશ્રમમાં છોડી ગયો બેંક મેનેજર

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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