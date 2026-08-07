/માતાએ ભણાવી બનાવ્યો અધિકારી, દીકરાએ જ કર્યા બેઘર! મિલકત હડપ કરી વૃદ્ધાશ્રમમાં છોડી ગયો બેંક મેનેજર

Ahmedabad News: શાંતિબેને સમજાવ્યું કે તેણીએ બી.એસસી. સુધીનો અભ્યાસ કર્યો છે અને તેને એક પુત્ર અને એક પુત્રી છે. તેમની પુત્રીના લગ્ન કોલકાતામાં થયા છે, જ્યારે તેમના પુત્ર, રાજીવ શર્માના રાજકોટમાં પ્રેમ લગ્ન થયા હતા અને હાલમાં તે દિલ્હીની એક બેંકમાં મેનેજર તરીકે કામ કરે છે. શાંતિબેને તેની જીવનકથા કહેતી વખતે તેમની આંખોમાં આંસુ આવી ગયા. શાંતિબેને આરોપ લગાવ્યો છે કે તેમના પતિના મૃત્યુ પછી, જ્યારે આખો પરિવાર શોકમાં હતો અને તેમનો મૃતદેહ પડ્યો હતો, ત્યારે તેમના પુત્રએ તેમને ઘણા દસ્તાવેજો પર સહી કરવા દબાણ કર્યું.
પુત્રએ ઘરના દસ્તાવેજો પોતાના નામે કરી દીધા
વૃદ્ધ મહિલાનો દાવો છે કે તે વ્યક્તિએ આશરે 40 લાખ રૂપિયા, આશરે 20 તોલા સોનું અને ચાંદી, અને ઘર અને જમીન સંબંધિત દસ્તાવેજો કબજે કર્યા અને તેની પત્ની સાથે ચાલ્યો ગયો. શાંતિબેનના જણાવ્યા મુજબ, આ ઘટના પછી તેમનું જીવન સંપૂર્ણપણે બદલાઈ ગયું. તેમનું કહેવું છે કે જે દીકરાને તેમણે શિક્ષણ આપ્યું, સારું ભવિષ્ય આપ્યું અને જીવનમાં આગળ વધવા માટે તમામ પ્રયાસો કર્યા, તેણે તેને છોડી દીધી.
પુત્રી તેની માતાની તબિયતની જાણ રાખે
શાંતિબેને એમ પણ કહ્યું કે તેમની પુત્રી હજુ પણ કોલકાતાથી નિયમિતપણે ફોન કરીને તેમના સુખાકારી વિશે પૂછે છે અને શક્ય તેટલો ભાવનાત્મક ટેકો પૂરો પાડે છે. જો કે, તેમના આરોપો અનુસાર, તેમનો પુત્ર, રાજીવ શર્મા, લાંબા સમયથી તેમની મુલાકાત લેતો નથી કે તેમના તબિયત વિશે પૂછવા માટે ફોન કરતો નથી. તેમણે કહ્યું કે તેઓ મિલકત કે સંપત્તિ કરતાં તેમના પુત્રનો સાથ અને સ્નેહ વધુ ઇચ્છતા હતા. તેઓ કહે છે કે આજે તેમની સૌથી મોટી જરૂરિયાત પૈસાની નહીં, પરંતુ તેમના પરિવારનો પ્રેમ અને આદર છે.
અમદાવાદના એક વૃદ્ધાશ્રમમાં રહેતી માતા
શાંતિબેન અમદાવાદના એક વૃદ્ધાશ્રમમાં રહે છે. તેણી કહે છે કે તેણીએ ક્યારેય કલ્પના કરી ન હતી કે તેણીના જીવનના આ તબક્કે તેણીને પોતાના પરિવારથી દૂર રહેવું પડશે. તેણીનું દુઃખ ફક્ત તેણીનું અંગત દુઃખ નથી, પરંતુ હજારો વૃદ્ધ માતા-પિતાની વેદનાનું પ્રતીક છે, જેમને પોતાના બાળકો તરફથી ઉપેક્ષાનો સામનો કરવો પડે છે. આ કિસ્સો એક મોટો સામાજિક પ્રશ્ન પણ ઉભો કરે છે. શું આધુનિક જીવનની દોડધામમાં સંબંધોનું મહત્વ ઘટી રહ્યું છે?
માતાનું બલિદાન ક્યારેય ભૂલી શકાતું નથી
શું માતા-પિતાના બલિદાન અને સંઘર્ષને આટલી સરળતાથી ભૂલી શકાય છે? શું વૃદ્ધોની સલામતી અને આદર ફક્ત કાયદા પર છોડી શકાય છે, કે સમાજ અને પરિવારની પણ એટલી જ મહત્વપૂર્ણ જવાબદારી છે? માતાની આંખો હજુ પણ તેના પુત્ર માટે આશા રાખે છે. કદાચ આ માતૃત્વનું અંતિમ ચિહ્ન છે. અમદાવાદના આ વૃદ્ધાશ્રમની રહેવાસી શાંતિબેનની વાર્તા છે, જે કોઈ પણ વ્યક્તિ પોતાના માતાપિતાના પ્રેમ અને બલિદાનને ભૂલી જાય છે, તેમને હળવાશથી લે છે.