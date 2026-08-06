Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /Ahmedabad
  • /સ્પાની ચમક પાછળ નરોડામાં લોહિયાળ ખેલ! મેનેજરને ચોથા માળેથી ફેંકી હત્યા, સ્પાની આડમાં ચાલતા કાળા કારોબારનો પર્દાફાશ

સ્પાની ચમક પાછળ નરોડામાં લોહિયાળ ખેલ! મેનેજરને ચોથા માળેથી ફેંકી હત્યા, સ્પાની આડમાં ચાલતા કાળા કારોબારનો પર્દાફાશ

Ahmedabad News: અમદાવાદના નરોડા વિસ્તારમાં હત્યાની ચોંકાવનારી ઘટના. સ્પામાં કામ કરતા દશરથ મીણાને ચોથા માળેથી ધક્કો મારીને ઉતાર્યો મોતને ઘાટ. હત્યા કરનારા ચાર શખ્સો CCTVમાં નજરે પડ્યા.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 06, 2026, 11:23 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 11:23 AM IST
સ્પાની ચમક પાછળ નરોડામાં લોહિયાળ ખેલ! મેનેજરને ચોથા માળેથી ફેંકી હત્યા, સ્પાની આડમાં ચાલતા કાળા કારોબારનો પર્દાફાશ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
સ્પાની ચમક પાછળ નરોડામાં લોહિયાળ ખેલ! મેનેજરને ચોથા માળેથી ફેંકી હત્યા, સ્પાની આડમાં
2
3
4
5