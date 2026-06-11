/અમદાવાદ રેલવે સ્ટેશન પર અત્યાધુનિક ડિજિટલ લગેજ લોકર સુવિધાનો પ્રારંભ: કેટલો ખર્ચ થશે અને કેવી રીતે કરશો બુક?

Ahmedabad News: રેલવે મુસાફરોના પ્રવાસને વધુ સુવિધાજનક અને તણાવમુક્ત બનાવવા માટે પશ્ચિમ રેલવે દ્વારા અમદાવાદ રેલવે સ્ટેશન પર એક શાનદાર પહેલ કરવામાં આવી છે. સ્ટેશન પર હવે મુસાફરો માટે અત્યાધુનિક ડિજિટલ લગેજ લોકર (ક્લોક રૂમ) સુવિધાનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે. આ સ્માર્ટ સિસ્ટમના કારણે હવે મુસાફરોએ પોતાના કિંમતી સામાનની સુરક્ષા બાબતે ચિંતા કરવાની જરૂર નહીં રહે. મુસાફરોને હવે સુરક્ષિત, સ્માર્ટ અને સંપૂર્ણપણે કેશલેસ સામાન સંગ્રહનો શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ મળશે.
ટેક્નોલોજી દ્વારા મુસાફરોનું સશક્તિકરણ
માત્ર 40 રૂપિયાથી શરૂ થતી આ સુવિધા મુસાફરોને ડિજિટલ ટેક્નોલોજી દ્વારા સશક્ત બનાવવાની દિશામાં એક મહત્વપૂર્ણ કદમ છે. આ પ્રણાલી હેઠળ મુસાફરો કોઈ પણ માનવીય હસ્તક્ષેપ વગર, સ્વયં સંચાલિત (ઓટોમેટેડ) સિસ્ટમ દ્વારા સરળતાથી લોકર બુક કરી શકશે. જો કે, મુસાફરોની મદદ અને યોગ્ય માર્ગદર્શન માટે સ્ટેશન પર વિશેષ કર્મચારીઓની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. આ સુવિધા મુસાફરો માટે ચોવીસ કલાક અને સપ્તાહના સાત દિવસ (24×7) ઉપલબ્ધ રહેશે.
ડિજિટલ લોકર સુવિધાની મુખ્ય વિશેષતાઓ
આ આધુનિક લોકર સિસ્ટમ પરંપરાગત ક્લોક રૂમ કરતાં ઘણી અલગ અને સુરક્ષિત છે. તેની મુખ્ય ખાસિયતો નીચે મુજબ છે. આજના ડિજિટલ યુગને અનુરૂપ, આ સિસ્ટમમાં નાણાકીય વ્યવહારો સંપૂર્ણપણે કેશલેસ રાખવામાં આવ્યા છે. મુસાફરો ડિજિટલ માધ્યમો દ્વારા સરળતાથી ચૂકવણી કરી શકે છે. સામાનની સુરક્ષાને સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા આપવામાં આવી છે. લોકરના સંચાલન (ખોલવા કે બંધ કરવા) માટે મુસાફરના નોંધાયેલા મોબાઇલ નંબર પર વન-ટાઇમ પાસવર્ડ (OTP) મોકલવામાં આવશે, જેના વગર લોકર ઓપરેટ થઈ શકશે નહીં. તમામ લોકર્સ ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા અને મજબૂત મટીરિયલમાંથી બનાવવામાં આવ્યા છે, જે પૂરેપૂરા સેફ અને ટેમ્પર-પ્રૂફ છે. અમદાવાદ સ્ટેશન પર દેશના વિવિધ રાજ્યો અને ભાગોમાંથી મુસાફરો આવે છે. આ બાબતને ધ્યાનમાં રાખીને ડિજિટલ સ્ક્રીન પર બહુભાષીય ઇન્ટરફેસ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવ્યો છે, જેથી દરેક વ્યક્તિ સરળતાથી તેનો ઉપયોગ કરી શકે.
જરૂરિયાત મુજબ અલગ-અલગ કદના લોકર
અમદાવાદ રેલવે સ્ટેશન પર કુલ 59 અત્યાધુનિક લોકર ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવ્યા છે. મુસાફરો પાસે સામાનના નાના-મોટા કદ પ્રમાણે યોગ્ય લોકર પસંદ કરવાનો વિકલ્પ રહે તે માટે તેને ત્રણ શ્રેણીઓમાં વહેંચવામાં આવ્યા છે. જેમાં 1. મિડિયમ (Medium), 2. લાર્જ (Large) અને 3. એક્સ્ટ્રા લાર્જ (Extra Large).
લોકર શુલ્કનું પત્રક (ભાડું)
મુસાફરોની અનુકૂળતા માટે 3 કલાક, 6 કલાક અને 24 કલાકના સમયગાળા મુજબ અલગ-અલગ વ્યાજબી દરો નક્કી કરવામાં આવ્યા છે....
|લોકરનું કદ
|3 કલાક સુધી
|6 કલાક સુધી
|24 કલાક સુધી
|મિડિયમ
|₹40
|₹70
|₹150
|લાર્જ
|₹70
|₹150
|₹200
|એક્સ્ટ્રા લાર્જ
|₹90
|₹170
|₹280
મુસાફરો માટે આશીર્વાદરૂપ
ઘણીવાર એવું બને છે કે મુસાફરો પાસે ટ્રેનના સમય વચ્ચે કલાકોનો ગાળો હોય છે અને તેઓ આ સમય દરમિયાન શહેરની મુલાકાત લેવા કે ખરીદી કરવા ઈચ્છતા હોય છે. આવા સમયે ભારે સામાન સાથે ફરવું મુશ્કેલ બને છે. અમદાવાદ સ્ટેશનની આ નવી ડિજિટલ લોકર સુવિધા આવા તમામ મુસાફરો માટે આશીર્વાદરૂપ સાબિત થશે, જ્યાં તેઓ માત્ર ₹40 જેવી નજીવી કિંમતથી શરૂ કરીને પોતાનો સામાન સંપૂર્ણ સુરક્ષિત મૂકીને ચિંતામુક્ત થઈ શકે છે.