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અમદાવાદ રેલવે સ્ટેશન પર અત્યાધુનિક ડિજિટલ લગેજ લોકર સુવિધાનો પ્રારંભ: કેટલો ખર્ચ થશે અને કેવી રીતે કરશો બુક?

Ahmedabad Railway Digital Locker: અમદાવાદ રેલવે સ્ટેશન પર અત્યાધુનિક ડિજિટલ લગેજ લોકર સુવિધાનો પ્રારંભ. મુસાફરોને મળશે સુરક્ષિત, સ્માર્ટ અને કેશલેસ સામાન સંગ્રહનો વિકલ્પ. કુલ 59 લોકર ઉપલબ્ધ છે, જેમાં નાના, મધ્યમ અને મોટા કદના લોકરનો સમાવેશ. તેમના ચાર્જ 3 કલાક, 6 કલાક અને 24 કલાક માટે અલગ-અલગ દર નક્કી કરવામાં આવ્યા છે. માત્ર ₹40થી શરૂ થતી આ સુવિધા મુસાફરોને ટેક્નોલોજી દ્વારા સશક્ત બનાવવાના દિશામાં એક મહત્વપૂર્ણ પહેલ. 

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 11, 2026, 10:41 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 10:41 AM IST
અમદાવાદ રેલવે સ્ટેશન પર અત્યાધુનિક ડિજિટલ લગેજ લોકર સુવિધાનો પ્રારંભ: કેટલો ખર્ચ થશે અને કેવી રીતે કરશો બુક?

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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