/અમદાવાદમાં મોંઘા થઈ જશે ફ્લેટ-મકાનો! ટૂંક સમયમાં વધી શકે છે કિંમત, જાણી લો કારણ

જો તમે પણ ટૂંક સમયમાં નવું ઘર ખરીદવાનો પ્લાન બનાવી રહ્યાં છો તો આ સમાચાર તમારા માટે છે. મધ્યપૂર્વમાં ચાલી રહેલા સંકટને કારણે અનેક વસ્તુની કિંમતમાં વધારો થયો છે. તેવામાં હવે રિયલ એસ્ટેટ ક્ષેત્રમાં નવા ઘરોની કિંમત વધી શકે છે.
દેશમાં પશ્ચિમ એશિયાના સંકટની અસર વિવિધ ક્ષેત્રોમાં પડી હી છે. આ વચ્ચે પેટ્રોલ-ડીઝલ, દૂધ સહિત અનેક વસ્તુઓના ભાવમાં વધારો થઈ ગયો છે. પરંતુ હવે આ સંકટની અસર વ્યાપક થઈ રહી છે. તેવામાં રિયલ એસ્ટેટ સેક્ટરમાં સંકટ જોવા મળી રહ્યું છે. આગામી સમયમાં નવા ઘરની કિંમતમાં પણ ભારે વધારો થઈ રહ્યો છે. જેનો સંકેત ક્રેડાઈ તરફથી જોવા મળ્યો છે.
અમદાવાદ સહિત અન્ય શહેરોમાં વધી શકે છે ઘરના ભાવ
જો તમારો પ્લાન પણ નવું ઘર ખરીદવાનો હોય તો તમને આગામી સમયમાં ઝટકો લાગી શકે છે. મધ્યપૂર્વમાં સંકટને કારણે સપ્લાય ચેન પર અસર પડી છે. તેવામાં સીમેન્ટના ભાવમાં 30 ટકા, સ્ટીલના ભાવમાં 10 ટકા સહિત અન્ય વસ્તુઓના ભાવમાં વધારો જોવા મળ્યો છે. જેની અસર મકાનોની કિંમત પર પડી શકે છે. રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે જૂન બાદ મકાનોની કિંમતમાં વધારો થઈ શકે છે.
મજૂરોની અછત, કઈ રીતે પુરા થશે કામ?
રિયલ ઈન્ડસ્ટ્રીઝનું કહેવું છે કે વધતો ઇનપુટ ખર્ચ, લોજિસ્ટિક ખર્ચ અને શ્રમિકોની અછતને કારણે દેશભરમાં પ્રોજેક્ટની ડિલીવરીમાં વિલંબ થઈ રહ્યો છે. તેમનું કહેવું છે કે કામ પુરૂ કરવા માટે પર્યાપ્ત મજૂરો પણ નથી.
સ્ટીલ, સીમેન્ટ અને એલ્યુમિનિયમ બધુ મોંઘુ થઈ ગયું
ઉર્જા સંબંધિત અનિશ્ચિતતાને કારણે સીમેન્ટ, સ્ટીલ અને એલ્યુમીનિયમની સપ્લાય ચેન પર દબાવ વધવા લાગ્યો છે. મહત્વનું છે કે મધ્યપૂર્વમાં સંકટ શરૂ થયા બાદ સીમેન્ટોની કિંમતમાં 30 ટકા, સ્ટીલની કિમતમાં 5-10 ટકા, એલ્યુમિનિયમની કિંમતમાં 8-12 ટકા, કાચા તેલની કિંમતમાં 46-60 ટકા અને કુલ કંન્સ્ટ્રક્શનની કિંમતમાં 6થી 10 ટકાનો વધારો થયો છે.
આ તમામ પરિબળો જોતાં આગામી સમયમાં રિયલ એસ્ટેટ કંપનીઓ નવા ઘરોની કિંમતમાં વધારો કરી શકે છે. તેવામાં જે લોકો નવું ઘર ખરીદવાનો પ્લાન બનાવી રહ્યાં છે, તેના બજેટને અસર થઈ શકે છે. આ ભાવ વધારાની અસર ગુજરાતમાં મોટા શહેરોમાં ખાસ કરીને જોવા મળશે અને મકાનોના ભાવમાં વધારો થશે.