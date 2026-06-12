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પ્લેન ક્રેશની એ ભયાનક દુર્ઘટના પાછળના અનામી દેવદૂતોની કહાની, 12 વર્ષની સળગેલી એ દીકરી હોસ્પિટલ પહોંચતા જ શાંત થઈ ગઈ!

Ahmedabad Plane Crash: ખુરશી પર બેઠેલી સ્થિતિમાં જ કાળનો કોળિયો બન્યા 241 મુસાફરો! AI 171 પ્લેન ક્રેશની એ ભયાનક બપોર, જ્યારે સિવિલના તબીબો અને વર્ગ-4 ના કર્મચારીઓનું કાળજું પણ કંપી ઉઠ્યું. બી.જે. મેડિકલની હોસ્ટેલમાં વિમાન ઘૂસી ગયું, મેશમાં જમતા ડોક્ટરોની ચીસો અને ઓળખવા અશક્ય બનેલા એ કોલસા જેવા મૃતદેહો. અહીં વાંચો રૂંવાડા ઊભા કરી દેતી સત્યઘટના અને પ્લેન ક્રેશની એ ભયાનક દુર્ઘટના પાછળના અનામી દેવદૂતોની આ સ્ટોરી છે. 

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 12, 2026, 10:00 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 10:00 AM IST
પ્લેન ક્રેશની એ ભયાનક દુર્ઘટના પાછળના અનામી દેવદૂતોની કહાની, 12 વર્ષની સળગેલી એ દીકરી હોસ્પિટલ પહોંચતા જ શાંત થઈ ગઈ!

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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