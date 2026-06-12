/પ્લેન ક્રેશની એ ભયાનક દુર્ઘટના પાછળના અનામી દેવદૂતોની કહાની, 12 વર્ષની સળગેલી એ દીકરી હોસ્પિટલ પહોંચતા જ શાંત થઈ ગઈ!

Ahmedabad Plane Crash: 12 જૂન વર્ષ 2025નો એ દિવસ અમદાવાદ ક્યારેય નહીં ભૂલી શકે. સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પરથી લંડન જવા માટે એર ઈન્ડિયાની 171 ફ્લાઈટે ટેક-ઓફ કર્યું હતું. લાંબી સફર હોવાથી વિમાનમાં ટનબંધ ફ્યુઅલ (બળતણ) ભરવામાં આવ્યું હતું. પરંતુ વિમાને ઉડાન ભરી કે ગણતરીની સેકન્ડોમાં, એરપોર્ટથી માત્ર 1.7 કિલોમીટર દૂર આવેલી બી.જે. મેડિકલ કોલેજની મેશ અને હોસ્ટેલ બિલ્ડિંગ પર આ પ્લેન મોતના ઓછાયાની જેમ ધડાકાભેર તૂટી પડ્યું. વિમાન ક્રેશ થતાંની સાથે જ ફ્યુઅલ ટેન્કમાં એટલો વિકરાળ બ્લાસ્ટ થયો કે આગની ગણતરીની મિનિટોમાં જ આખોય વિસ્તાર સ્મશાનભૂમિમાં ફેરવાઈ ગયો.
આગ એટલી હદે ભયાનક હતી કે, પ્લેનમાં સવાર મુસાફરો પોતાની સીટ બેલ્ટ બાંધેલી ખુરશી પર બેઠેલી સ્થિતિમાં જ જીવતા સળગીને કોલસો થઈ ગયા હતા! મુસાફરોમાંથી માત્ર એક નસીબદાર ‘કુમાર વિશ્વાસ’ જીવતા બચ્યા, જેમને ગંભીર હાલતમાં સારવાર અર્થે હોસ્પિટલ ખસેડાયા હતા.
હોસ્ટેલના રૂમમાં સીધું વિમાન ઘૂસી ગયું
જે સમયે આ દુર્ઘટના બની, ત્યારે બી.જે. મેડિકલની મેશમાં અંદાજિત 150 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ અને રેસિડેન્ટ ડોક્ટરો લંચ લઈ રહ્યા હતા. જ્યારે બાજુની હોસ્ટેલ બિલ્ડિંગમાં પણ કેટલાક ડોક્ટરો પરિવાર સાથે હાજર હતા. આ અણધારી આફતે 4 હોનહાર વિદ્યાર્થીઓનો જીવ લીધો અને અનેકને ગંભીર રીતે ઇજાગ્રસ્ત કર્યા.
હાલ બી.જે. મેડિકલમાં રેસિડેન્ટ ડોક્ટર તરીકે ફરજ બજાવતા ડો. આનંદ ખસતિયા એ સમયે હોસ્ટેલના રૂમમાં જ હાજર હતા. તેમણે ZEE 24 કલાક સાથે વાત કરતા ધ્રૂજતા અવાજે જણાવ્યું કે "અમારી હોસ્ટેલ પરથી રોજ વિમાનો પસાર થાય છે, પણ તે દિવસે પ્લેનનો અવાજ ખૂબ જ નજીકથી આવ્યો. હું કંઈ બહાર જોવા નીકળું એ પહેલાં જ ધડાકા સાથે પ્લેન સીધું અમારી હોસ્ટેલ બિલ્ડિંગમાં ઘૂસી ગયું! ક્ષણવારમાં ચારેય તરફ આગ લાગી ગઈ અને નીચે ઉતરવાનો અમારો રસ્તો જ બંધ થઈ ગયો. મહામહેનતે જીવ હથેળીમાં મૂકીને અમે બહાર નીકળવામાં સફળ રહ્યા. આજે પણ જ્યારે કોઈ પ્લેન અમારી આસપાસથી પસાર થાય છે, ત્યારે છાતીમાં ધ્રાસકો પડે છે અને અમે ગભરાઈ જઈએ છીએ."
કલાકમાં જ DNA ટેસ્ટિંગ શરૂ
મોતનો મંજર એટલો ક્રૂર હતો કે મૃતકોની બોડી ઓળખવી અશક્ય બની ગઈ હતી. બીજી તરફ સ્વજનો ગુમાવી ચૂકેલા પરિવારો આક્રંદ કરી રહ્યા હતા કે, તેમને માત્ર પોતાના સંબંધીઓના અંતિમ સંસ્કાર કરવા માટે તેમના પાર્થિવ દેહ મળી જાય. પરિસ્થિતિની નાજુકતા જોઈને સરકારે તાત્કાલિક DNA ટેસ્ટિંગની વ્યવસ્થા કરી. સિવિલ હોસ્પિટલના ફોરેન્સિક ડિપાર્ટમેન્ટના ડાયરેક્ટર ડો. ધર્મેશ પટેલે આ મુશ્કેલ ઓપરેશનની કમાન સંભાળી અને દુર્ઘટનાના માત્ર 3 જ કલાકમાં DNA સેમ્પલ લેવાની પ્રક્રિયા યુદ્ધના ધોરણે શરૂ કરાવી દીધી.
'એ દ્રશ્યો આખી જિંદગી મગજમાંથી નહીં નીકળે'
ફોરેન્સિક લેબની અંદરના દ્રશ્યો એટલા વિચલિત કરનારા હતા કે, વર્ષોથી લાશો જોનારા રેસિડેન્ટ ડોક્ટરો પણ હેબતાઈ ગયા હતા. ફોરેન્સિક વિભાગના રેસિડેન્ટ ડોક્ટર શિવાની રબારીએ ભારે હૈયે જણાવ્યું હતું કે, "એકબાજુથી આખી સળગી ગયેલી, ઓળખાય નહીં તેવી ડેડબોડીઝ આવી રહી હતી. હોસ્પિટલનો આખો સ્ટાફ રડી રહ્યો હતો. પણ અમને સૌથી વધુ અસહ્ય દુઃખ ત્યારે થતું જ્યારે બળેલા મૃતકોમાં માસૂમ બાળકોની નાની-નાની ડેડબોડીઝ અમારા હાથમાં આવતી... એ દ્રશ્યો આખી જિંદગી મગજમાંથી નહીં નીકળે."
'ફરજ પૂરી કરીને મેશ તરફ જતા જ સર્જાયો કાળોકેર'
જ્યારે આખું અમદાવાદ આ કરુણ ઘટનાથી સ્તબ્ધ હતું, ત્યારે સિવિલ હોસ્પિટલના અનેક તબીબો દેવદૂત બનીને ઊભા હતા. IKDRના સર્જન રામ ક્રિષ્ના તે સમયે જ પોતાની કઠિન ડ્યુટી પૂરી કરીને મેશમાં જમી રહ્યા હતા. તેઓ મેશથી માત્ર અમુક જ મીટર દૂર હતા ને પ્લેન તૂટી પડ્યું.
તેઓ ક્ષણનોય વિલંબ કર્યા વિના ધુમાડા અને આગની વચ્ચે કૂદી પડ્યા. ત્યાં વિદ્યાર્થીઓની મરણતોલ ચીસો સંભળાઈ રહી હતી. ડો. રામ ક્રિષ્નાએ પોતાની જાન જોખમમાં મૂકીને તાત્કાલિક ત્યાંથી 5 જેટલા ગંભીર વિદ્યાર્થીઓને સુરક્ષિત રીતે રેસ્ક્યુ કરીને બહાર કાઢ્યા અને હોસ્પિટલ ભેગા કર્યા.
"12 વર્ષની એ સળગેલી દીકરીને હું બચાવી ન શક્યો..."
બી.જે. મેડિકલના જ અન્ય એક રેસિડેન્ટ ડોક્ટર કેયુર પ્રજાપતિ માટે આ ઘટના એક કાયમી કળતર બની ગઈ છે. તેમણે જણાવ્યું કે, આ ઘટના એટલી હૃદયવિદારક હતી કે, આજ દિન સુધી તેઓ રાત્રે સૂઈ શકતા નથી. "હું જ્યારે સાઈટ પર પહોંચ્યો ત્યારે 12 કે 13 વર્ષની એક નાની દીકરી આખેઆખી સળગી ગઈ હતી, પણ તેના ધબકારા ચાલતા હતા. અમે તાત્કાલિક તેને વીગો (IV Line) નાખીને હોસ્પિટલ તરફ દોડ્યા... પણ હોસ્પિટલના ઉંબરે પહોંચતા જ એ માસૂમે દમ તોડી દીધો. એ દીકરીને ન બચાવી શક્યાનો અફસોસ મને આખી જિંદગી રહેશે."
7 દિવસ અને 7 રાત સુધી સતત પોસ્ટમોર્ટમ રૂમમાં જ રહ્યા વર્ગ-4ના કર્મચારી અનિલ વાઘેલા!
આ મહારેસ્ક્યુ ઓપરેશનમાં માત્ર ડોક્ટરો, 108 કે ફાયર બ્રિગેડ જ નહીં, પરંતુ સિવિલના વર્ગ-4 (Class 4)ના કર્મચારીઓએ ભજવેલી ભૂમિકા વંદન કરવા યોગ્ય છે. પોસ્ટમોર્ટમ રૂમમાં કામ કરતા કર્મચારી અનિલ વાઘેલાએ રાત-દિવસ જોયા વગર સતત 7 દિવસ સુધી નોન-સ્ટોપ હોસ્પિટલમાં રહીને પોસ્ટમોર્ટમની કામગીરીમાં મદદ કરી.
સાત દિવસ અને સાત રાત સુધી તેઓ એક પણ મિનિટ માટે પોતાના ઘરે નહોતા ગયા. સાત દિવસના અથાહ પરિશ્રમ બાદ જ્યારે તેઓ ઘરે પહોંચ્યા, ત્યારે પણ તેમનું મગજ શાંત નહોતું. ઘરે ગયા પછી પણ તેમની નજર સામે પોસ્ટમોર્ટમ રૂમમાં આવેલી એ સળગેલી લાશો અને તેમના આક્રંદ કરતા પરિવારોના ચહેરા જ વારંવાર આવતા હતા.
'આગ તો કલાકોમાં બુઝાઈ ગઈ, પણ હૃદયમાં સળગતું દુઃખ આખી જિંદગી નહીં બુઝાય': ડો. રાકેશ જોશી
સિવિલ હોસ્પિટલના સુપ્રિટેન્ડન્ટ ડો. રાકેશ જોશીએ આ કરુણ દુર્ઘટનાના અંતે ભારે હૈયે જણાવ્યું કે, આ આપત્તિએ માત્ર એક વિમાનને જ જમીનદોસ્ત નથી કર્યું, પરંતુ સેંકડો પરિવારોના હસતા-રમતા જીવનને કાયમ માટે તોડી નાખ્યા છે. બચાવકર્મીઓ, ડોક્ટરો, નર્સો અને ફોરેન્સિક નિષ્ણાતોએ દિવસ-રાત એક કરીને પોતાની ફરજ નિભાવી છે, પરંતુ જેમણે પોતાના વ્હાલસોયા સ્વજનોને ગુમાવ્યા છે, તેમના માટે આ ઘા ક્યારેય ભરાશે નહીં.
પ્લેન ક્રેશની એ ભીષણ આગ તો ફાયર ફાઈટર્સે કલાકોમાં બુઝાવી દીધી હતી, પરંતુ અનેક પરિવારોના હૃદયમાં સળગતી આ કાયમી ખોટ અને દુઃખનો અગ્નિ કદાચ આખી જિંદગી નહીં બુઝાય. કેટલાક ઘરોમાં આજે પણ દરવાજે કોઈની રાહ જોવાય છે, સ્વજનોના એ રૂમ આજે પણ ખાલી પડ્યા છે, અને તેમની યાદો આજે પણ સિવિલ હોસ્પિટલના કણોકણમાં જીવંત છે.