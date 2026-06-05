/એક અમદાવાદીના બેફામ કાર ડ્રાઈવિંગનું પરિણામ : કાર નવી બનતી કેનાલ નીચે આવેલી ખાડીમાં ખાબકી

Ahmedabad News : અમદાવાદીઓનું બેફામ કાર ડ્રાઈવિંગ હવે ભારે ચર્ચા જગાવી રહ્યું છે. ત્યારે વધુ એક અમદાવાદી કાર ચાલકે બેદરકારી અને ગફલતભરી રીતે વાહન ચલાવી પોતાની તેમજ અન્ય લોકોની જિંદગી જોખમાય તે રીતે અકસ્માત સર્જ્યો હતો. પુરઝડપે આવી રહેલી કાર ચંદ્રભાગા બ્રિજ પાસે નવી બનતી કેનાલ નીચે આવેલી ખાડીમાં ખાબકી હતી.
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, અમદાવાદમાં મોડી રાત્રે અકસ્માતમાં કાર કેનાલની ખાડીમાં ખાબકી હતી. અમદાવાદના વાડજ-રાણીપ વિસ્તારમાં મોડી રાત્રે આશરે ૨:૩૦ વાગ્યે એક કાર અકસ્માત સર્જાયો હોવાની વિગતો સામે આવી છે. જેમાં રાણીપ ડી-માર્ટ તરફથી પુરઝડપે આવી રહેલી કાર ચંદ્રભાગા બ્રિજ પાસે નવી બનતી કેનાલ નીચે આવેલી ખાડીમાં ખાબકી હતી.
કાર અને ચાલકની ઓળખ કરતા સામે આવ્યું કે, કાર GJ-18-EE-9000 નવરંગપુરાના રહીશ વિશાલભાઈ મનોજભાઈ શાહ ચલાવી રહ્યા હતા. કારમાં ચાલક વિશાલ શાહ અને તેમની સાથે બેઠેલા તેમના મિત્ર મુકુન્દ પ્રણવકુમાર પટેલ બંનેને શરીરે ઈજાઓ પહોંચી છે.
અકસ્માત બાદ બંને ઈજાગ્રસ્તોને તાત્કાલિક સારવાર અર્થે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા. બી ટ્રાફિક પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા કાર ચાલક વિરુદ્ધ એમ.વી. એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.