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એક અમદાવાદીના બેફામ કાર ડ્રાઈવિંગનું પરિણામ : કાર નવી બનતી કેનાલ નીચે આવેલી ખાડીમાં ખાબકી

Ahmedabad Car Accident : અમદાવાદના વાડજ-રાણીપ વિસ્તારમાં મોડી રાત્રે વિચિત્ર અકસ્માત સર્જાયો હતો. નવરંગપુરાના નાગરિકે બેફામ સ્પીડે કાર ચલાવીને અકસ્માત સર્જયો હતો. આ કારચાલક વિરુદ્ધ બી ટ્રાફિક પોલીસે ગુનો નોંધ્યો. વાંચો વિગતો.

Written ByDipti Savant
Published: Jun 05, 2026, 11:06 AM IST|Updated: Jun 05, 2026, 11:50 AM IST
એક અમદાવાદીના બેફામ કાર ડ્રાઈવિંગનું પરિણામ : કાર નવી બનતી કેનાલ નીચે આવેલી ખાડીમાં ખાબકી

About the Author

Dipti Savant

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છે. હાલ તેઓ ગુજરાતની રાજનીતિ, ક્રાઈમ, કરન્ટ અફેર્સ વગેરે પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. તેઓ છેલ્લાં 13 વર્ષથી મીડિયામાં કાર્યરત છે.   

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