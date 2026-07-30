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લોન ભરવા માટે અજબ કારસ્તાન, સ્માર્ટ લોકનો પાસવર્ડ જાણી સાળીએ લાખોની ચોરીને આપ્યો અંજામ; આ રીતે ખુલ્યો ભેદ

Ahmedabad News: ઘરની લોન ભરવા માટે એક મહિલાએ એવું કાવતરું રચ્યું કે સાંભળીને તમે પણ ચોંકી જશો. સગી બહેનના ઘરનો સ્માર્ટ લોક સિસ્ટમનો પાસવર્ડ ભાણેજને ફોસલાવી જાણી લીધો. પરિવાર બહાર જમવા ગયો અને ઘરની તિજોરી ખાલી કરી નાખી. જો કે, પલંગ પર રહી ગયેલી એક સોનાની બંગડી અને પોલીસની ટેકનિકલ તપાસે આખી ચોરીના કેસ પરથી પડદો ઉઠાવી દીધો. જાણો કોણ છે આરોપી બહેન અને શા માટે ચોરીને આપ્યો અંજામ? 

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 30, 2026, 10:08 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 10:08 PM IST
લોન ભરવા માટે અજબ કારસ્તાન, સ્માર્ટ લોકનો પાસવર્ડ જાણી સાળીએ લાખોની ચોરીને આપ્યો અંજામ; આ રીતે ખુલ્યો ભેદ

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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