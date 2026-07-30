/લોન ભરવા માટે અજબ કારસ્તાન, સ્માર્ટ લોકનો પાસવર્ડ જાણી સાળીએ લાખોની ચોરીને આપ્યો અંજામ; આ રીતે ખુલ્યો ભેદ

ઉદય રંજન/અમદાવાદ: અમદાવાદના શાહઆલમ વિસ્તારમાં રહેતા અને ફટાકડાનો વેપાર કરતા નદીમ બાગબાન પરિવાર ઘરને સ્માર્ટ લોક કરીને બહાર જમવા ગયા હતા અને જ્યારે પરત ફર્યા ત્યારે બેડરૂમનો કબાટ ખુલ્લો હતો અને અંદરથી લાખો રૂપિયાના સોનાના દાગીના તેમજ રોકડ ગાયબ હતી. ઘરમાં ક્યાંય તોડફોડના નિશાન નહોતા. સ્માર્ટ લોક હોવા છતાં ચોરી થતાં નદીમભાઈએ પોલીસને જાણ કરી ફરિયાદ નોંધાવી હતી.
સ્માર્ટ લોક તોડીને કરાયેલી ચોરીનો પર્દાફાશ
પોલીસ અને નદીમભાઈને શરૂઆતથી જ શંકા હતી કે પાસવર્ડ જાણતી કોઈ નજીકની વ્યક્તિએ જ આ ગુનાને અંજામ આપ્યો છે. ત્યારબાદ ઇસનપુર પોલીસે ટેકનિકલ એનાલિસિસ, FSL, ફિંગરપ્રિન્ટ એક્સપર્ટ અને ડોગ સ્ક્વોડની મદદથી તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો. તપાસ દરમિયાન પોલીસની શંકા ફરિયાદીની સગી સાળી ફરહાનાઝ પર ગઈ, જે એ જ બિલ્ડિંગમાં નીચેના માળે રહેતી હતી. પૂછપરછમાં આખું કાવતરું સામે આવ્યું અને નદીમભાઈની સાળીએ જ ચોરીને અંજામ આપ્યો હોવાનું સામે આવ્યું. પોલીસે ચોર સાળીની ધરપકડ કરી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
પોલીસ તપાસમાં ખુલ્યું ચોરીનું આખું કાવતરું
પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું કે, આરોપી વારંવાર બહેનના ઘરે આવતી હોવાથી તેને દાગીના ક્યાં રાખવામાં આવે છે અને ચાવી ક્યાં છે તેની જાણ હતી. એટલું જ નહીં, ભાણેજને વાતોમાં ફોસલાવી તેણે સ્માર્ટ લોકનો પાસવર્ડ પણ જાણી લીધો હતો. ત્યારબાદ પરિવાર બહાર જતાં જ પાસવર્ડથી દરવાજો ખોલી તિજોરીમાંથી દાગીના અને રોકડ ચોરી કરી પોતાના પર્સમાં ભરી લીધી.
આ માટે આપ્યો ચોરીને અંજામ
જો કે, સમગ્ર કેસમા ચોરી સમયે ઉતાવળમાં એક સોનાની બંગડી પલંગ પર જ રહી જતાં બહેનને શંકા ગઈ અને તિજોરી તપાસતા ચોરીનો ભાંડો ફૂટી ગયો. પોલીસ પૂછપરછમાં પણ ચોરી કરનાર બહેને કબૂલ્યું કે, માતાએ મુથુટ ફાઇનાન્સમાંથી લીધેલી 14 લાખ રૂપિયાની લોનનો હપ્તો ભરવાનો હોવાથી નાણાંની જરૂર હતી અને તે માટે જ બહેનના ઘરમાં ચોરીનું કાવતરું ઘડ્યું હતું.
ચોરી કર્યા બાદ તેણે દાગીના ભરેલું પર્સ તેના પુરુષ મિત્રને સાચવવા આપ્યું હતું. પોલીસે આરોપી અને તેના મિત્ર સુધી પહોંચી તમામ સોનાના દાગીના તેમજ ગુનામાં વપરાયેલ સ્કૂટર કબજે કર્યું. અંદાજે 50 લાખ રૂપિયાનો મુદ્દામાલ રિકવર કરીને ઇસનપુર પોલીસે ગણતરીના દિવસોમાં આ હાઇ-ટેક ચોરીનો ભેદ ઉકેલી નાખ્યો છે.