ગોદરેજ ગાર્ડન-ગોતા-જગતપુરની 100થી વધુ સોસાયટીઓમાં શું ‘અશાંત ધારો’ લાગૂ થશે? પોશ વિસ્તારોમાં ભારે હલચલ
Ahmedabad News: ગોતા, જગતપુર, વંદેમાતરમ, ગોદરેજ ગાર્ડન સિટીની 100થી વધુ સોસાયટીઓએ આ વિસ્તારોમાં અશાંત ધારો લાગુ કરવા અભિયાન શરૂ કર્યું છે. આ સોસાયટીઓએ લેટરપેડ પર પોતાના વિસ્તારમાં અશાંત ધારો લાગુ કરવા 100થી વધુ સોસાયટીના ચેરમેન દ્વારા અમદાવાદ કલેક્ટરને પત્ર લખી રહ્યા છે.આગામી સમયમાં હજુ વધુ સોસાયટીઓ આ અભિયાનમાં જોડાશે.
- ગોતા-જગતપુર વિસ્તારની 100થી વધુ સોસાયટીઓમાં મેદાને
- ‘અશાંત ધારો’ લાગુ કરવા ઉગ્ર માંગ
- 100થી વધુ સોસાયટીઓએ કલેક્ટરને પત્ર લખ્યા
- શા માટે ઉઠી રહી છે અશાંતધારાની માંગ?
Trending Photos
Ahmedabad News: અમદાવાદ શહેરના પશ્ચિમ વિસ્તારમાં આવેલા ગોતા, જગતપુર, વંદેમાતરમ્ રોડ અને ગોદરેજ ગાર્ડન સિટી જેવા પોશ વિસ્તારોમાં અત્યારે ભારે હલચલ જોવા મળી રહી છે. આ વિસ્તારોની શાંતિ અને સુરક્ષા જાળવી રાખવા માટે 100થી વધુ રહેણાંક સોસાયટીઓએ એકજૂથ થઈને 'અશાંત ધારો' (The Disturbed Areas Act) લાગુ કરવા માટે મોટા પાયે અભિયાન છેડ્યું છે.
100થી વધુ સોસાયટીઓએ કલેક્ટરને પત્ર લખ્યા
સ્થાનિક રહેવાસીઓના જણાવ્યા અનુસાર, આ અભિયાનની શરૂઆત વંદેમાતરમ્ રોડની સોસાયટીઓથી થઈ હતી, જે હવે આસપાસના તમામ વિસ્તારોમાં ફેલાઈ ગઈ છે. અત્યાર સુધીમાં 100થી વધુ સોસાયટીના ચેરમેનોએ પોતપોતાના લેટરપેડ પર અમદાવાદ કલેક્ટરને લેખિતમાં રજૂઆત કરી છે. આગામી દિવસોમાં આ સંખ્યામાં હજુ પણ વધારો થવાની શક્યતા છે. અભિયાનમાં જોડાયેલી મુખ્ય સોસાયટીઓની વાત કરીએ તો તિરુપતિ આકૃતિ ગ્રીન્સ અને ધ આકૃતિ એલિગન્સ, ધ શાયોના તિલક-4 અને શાયોના ગ્રીન સોસાયટી, ધ સિલ્વર હાર્મની અને ધ મલબાર કાઉન્ટી-2, વૃંદાવન હાઈટ્સ અને ધ આઈસીબી સોસાયટી, તુલસી બંગલોઝ, એરિસ્ટો ક્રેસ્ટ અને વંદેમાતરમ હિલ્સનો સમાવેશ ખાય છે.
શા માટે ઉઠી રહી છે અશાંતધારાની માંગ?
રહેવાસીઓનો આરોપ છે કે છેલ્લા કેટલાક સમયથી આ વિસ્તારોમાં વસ્તીના માળખામાં ફેરફાર કરવાના પ્રયાસો થઈ રહ્યા છે. ન્યૂ એસજી રોડ એન્ડ કે.એન સિટી સોસાયટી એસોસિયેશનના ઉપપ્રમુખ યશપાલસિંહ ઝાલાએ જણાવ્યું હતું કે, "અમારા ધ્યાનમાં હેરાનગતિના અનેક કિસ્સા આવ્યા છે. કેટલીક સોસાયટીઓમાં દબાણ કરીને કે છેતરીને મકાનો ખાલી કરાવવામાં આવ્યા છે. ભવિષ્યમાં અહીંની શાંતિ ભંગ ન થાય તે માટે અમે કલેક્ટર, પોલીસ કમિશનર, ગૃહમંત્રી અને મુખ્યમંત્રી સુધી રજૂઆત કરવાના છીએ."
છેતરપિંડીનો કિસ્સો આવ્યો સામે..
વંદેમાતરમ્ રોડ પરની એક સોસાયટીમાં બનેલી ઘટનાએ સ્થાનિકોમાં રોષ ભરી દીધો છે. એક બિલ્ડરે અન્ય ધર્મના પરિવારને મકાન વેચ્યું હતું. આ પરિવારે જ્યારે સોસાયટીની મુલાકાત લીધી ત્યારે પોતાની ઓળખ હિન્દુ નામથી આપી હતી. બાદમાં જ્યારે સત્ય બહાર આવ્યું અને સોસાયટીના સભ્યોએ વિરોધ કર્યો, ત્યારે નવા આવેલા પરિવારે સભ્યો સાથે મારામારી કરી હતી, જે મામલો છેવટે પોલીસ સ્ટેશને પહોંચ્યો હતો.
શું કહે છે કાયદાના નિષ્ણાતો?
કોઈપણ વિસ્તારને 'અશાંત વિસ્તાર' જાહેર કરવાની સત્તા રાજ્ય સરકાર પાસે છે. આ માટેની પ્રક્રિયા નીચે મુજબ હોય છે. સોસાયટીની જનરલ બોડી મીટિંગમાં ઠરાવ પસાર કરવો. કલેક્ટર દ્વારા વિસ્તારની પરિસ્થિતિનો અહેવાલ તૈયાર કરવો. પોલીસ વિભાગની ભલામણ અને કાયદો-વ્યવસ્થાનું મૂલ્યાંકન. સરકાર દ્વારા ગેઝેટમાં જાહેરનામું પ્રસિદ્ધ કરવું. એકવાર અશાંત ધારો લાગુ થઈ જાય પછી, કલેક્ટરની પૂર્વ મંજૂરી વગર કોઈપણ મિલકત અન્ય ધર્મના વ્યક્તિને વેચી કે ભાડે આપી શકાતી નથી.
શું છે આગામી રણનીતિ?
સ્થાનિકો હવે આ મુદ્દે પોતાના વિસ્તારના ધારાસભ્ય, સાંસદ અને કોર્પોરેટરોને પણ રૂબરૂ મળીને રજૂઆત કરવાના છે. હાલમાં અમદાવાદના સરખેજ, જુહાપુરા, વેજલપુર અને કોટ વિસ્તારમાં અશાંત ધારો અમલી છે, ત્યારે હવે નવા વિકસતા પશ્ચિમ અમદાવાદના વિસ્તારોમાં પણ આ કાયદો લાવવા માટે જનઆંદોલન તેજ બન્યું છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે